Fótbolti

Salah mættur til Tyrk­lands

Ágúst Orri Arnarson skrifar
Vel var tekið á móti Salah.
Vel var tekið á móti Salah. trabzonspor

Mohamed Salah er mættur til Tyrklands að ganga frá samningi við Trabzonspor. Hann lenti á flugvellinum í Istanbul í morgun og mun gangast undir læknisskoðun síðar í dag.

Salah var klæddur blá-rauða treyju Trabzonspor þegar hann steig út úr flugvélinni og hundruð aðdáenda biðu eftir því að hitta hann.

Trabzonspor tilkynnti í gærkvöldi að félagið væri í formlegum samningaviðræðum við Salah og nú á bara eftir að ganga frá smáatriðum áður en skrifað verður undir.

Læknisskoðun Salah fer fram í Istanbul síðdegis. Hann flýgur til svo til borgarinnar Trabzon til að skrifa undir samning við Trabzonspor. 

Salah mun klæðast treyju númer 61 en það er póstnúmer hverfisins sem Trabzonspor spilar í. 

Hinn 34 ára gamli Salah hefur verið samningslaus síðan síðasta tímabili Liverpool lauk. Hann ákvað að yfirgefa enska félagið í sumar eftir níu ár í Bítlaborginni, þar sem hann vann ensku úrvalsdeildina tvisvar, Meistaradeildina tvisvar og báðar bikarkeppnir Englands einu sinni.

Trabzonspor er almennt talið fjórða sterkasta lið Tyrklands, á eftir liðunum úr höfuðborginni Istanbul: Fenerbahce, Galatasaray og Besiktas. Trabzonspor hafnaði í þriðja sæti deildarinnar á síðasta tímabili og mun spila umspilseinvígi um sæti í Evrópudeildinni en fer að minnsta kosti í Sambandsdeildina.

Salah var langt kominn í samningaviðræðum við Besiktas en á síðustu stundu féllu viðræðurnar niður, vegna þess að aðilar komust ekki að samkomulagi um greiðslur.

Trabzonspor var tilbúið að borga brúsann fyrir Salah en nákvæmar tölur liggja ekki enn fyrir. 

Tyrkneski boltinn

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