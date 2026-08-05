Salah mættur til Tyrklands Ágúst Orri Arnarson skrifar 5. ágúst 2026 12:02 Vel var tekið á móti Salah. trabzonspor Mohamed Salah er mættur til Tyrklands að ganga frá samningi við Trabzonspor. Hann lenti á flugvellinum í Istanbul í morgun og mun gangast undir læknisskoðun síðar í dag. Salah var klæddur blá-rauða treyju Trabzonspor þegar hann steig út úr flugvélinni og hundruð aðdáenda biðu eftir því að hitta hann. Trabzonspor tilkynnti í gærkvöldi að félagið væri í formlegum samningaviðræðum við Salah og nú á bara eftir að ganga frá smáatriðum áður en skrifað verður undir. Læknisskoðun Salah fer fram í Istanbul síðdegis. Hann flýgur til svo til borgarinnar Trabzon til að skrifa undir samning við Trabzonspor. Salah mun klæðast treyju númer 61 en það er póstnúmer hverfisins sem Trabzonspor spilar í. 📸 Mohamed Salah, İstanbul’da! ❤️💙#SalahIsComing pic.twitter.com/FYgB5svYmy— Trabzonspor (@Trabzonspor) August 5, 2026 Hinn 34 ára gamli Salah hefur verið samningslaus síðan síðasta tímabili Liverpool lauk. Hann ákvað að yfirgefa enska félagið í sumar eftir níu ár í Bítlaborginni, þar sem hann vann ensku úrvalsdeildina tvisvar, Meistaradeildina tvisvar og báðar bikarkeppnir Englands einu sinni. What a welcome for Mo Salah! 🇹🇷👏The Egyptian has arrived in Istanbul ahead of signing for Trabzonspor. pic.twitter.com/uTe7t1wec0— Match of the Day (@BBCMOTD) August 5, 2026 Trabzonspor er almennt talið fjórða sterkasta lið Tyrklands, á eftir liðunum úr höfuðborginni Istanbul: Fenerbahce, Galatasaray og Besiktas. Trabzonspor hafnaði í þriðja sæti deildarinnar á síðasta tímabili og mun spila umspilseinvígi um sæti í Evrópudeildinni en fer að minnsta kosti í Sambandsdeildina. Salah var langt kominn í samningaviðræðum við Besiktas en á síðustu stundu féllu viðræðurnar niður, vegna þess að aðilar komust ekki að samkomulagi um greiðslur. Trabzonspor var tilbúið að borga brúsann fyrir Salah en nákvæmar tölur liggja ekki enn fyrir. Tyrkneski boltinn Mest lesið Skoða hvort keppendur séu að stækka brjóstin með púðum Sport Infantino boðar neyðarfund Fótbolti United ekki lengi þjálfaralaust Enski boltinn Fór á fyllerí og missti fyrirliðastöðuna Sport Æfir blindandi og skýtur á eigandann Sport Seldur fyrir metverð og mætir ekki Val Fótbolti Salah mættur til Tyrklands Fótbolti „Erfiðasta ákvörðun sem ég hef tekið á ferlinum“ Íslenski boltinn Umdeildasti maður sumarsins orðaður við Tottenham Enski boltinn Fór grátandi af velli Sport Fleiri fréttir Figo hraunar yfir Infantino Hlín vann systraslaginn Real nálgast samkomulag um Diomandé Salah mættur til Tyrklands Seldur fyrir metverð og mætir ekki Val Sjáðu markið sem lyfti Þór af botninum Diljá með tvennu í öruggum Evrópusigri Umdeildasti maður sumarsins orðaður við Tottenham FH fær danskan framherja Spenntur að mæta KR í fyrsta sinn Liverpool vill að minnsta kosti tvo leikmenn PSG United ekki lengi þjálfaralaust „Okkar lang slakasti hálfleikur síðan ég tók við“ Mudryk fær séns til að sanna sig á ný „Það er erfitt að eiga við okkur“ Infantino boðar neyðarfund Trabzonspor í formlegum viðræðum við Salah „Þetta er búið, við erum góðir“ Dýrust í sögu ensku deildarinnar Sakar Infantino um fjárkúgun Þór - Breiðablik 1-0 | Spyrntu sér frá botninum með sætum sigri Sjáðu Blika klúðra fjórum vítum Þúsundir syrgðu Baresi „Erfiðasta ákvörðun sem ég hef tekið á ferlinum“ Stefán Teitur er nýr fyrirliði Hannover Arsenal nálgast kaup á Guimaraes HM hetjan fékk magnaðar móttökur hjá nýju liði Paredes hleypti öllu aftur í bál og brand Uppgjörið: Breiðablik - Aktobe 1-3| Klúðruðu öllum fjórum vítaspyrnunum Wenger tjáir sig loks: Segist ekkert hafa vitað af áætlunum Infantinos Sjá meira