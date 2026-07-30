Íslenski boltinn

Kristján Flóki fékk tveggja leikja bann fyrir að traðka á Ívari

Ingvi Þór Sæmundsson skrifar
Kristján Flóki Finnbogason hefur leikið fjórtán leiki í Bestu deild karla í sumar.
Kristján Flóki Finnbogason hefur leikið fjórtán leiki í Bestu deild karla í sumar. vísir/guðmundur

FH-ingurinn Kristján Flóki Finnbogason hefur verið dæmdur í tveggja leikja bann af aga- og úrskurðarnefnd KSÍ fyrir að traðka á Blikanum Ívari Erni Árnasyni í leik liðanna í Bestu deild karla 20. júlí.

Þegar fimm mínútur voru til leiksloka í viðureigninni í Kaplakrika steig Kristján Flóki ofan á bringuna á Ívari. Hann var þá nýbúinn að skalla í stöngina á marki Breiðabliks.

Kristján Flóki slapp við refsingu í leiknum en málið fór fyrir aga- og úrskurðarnefnd sem dæmdi hann í tveggja leikja bann.

FH-ingum gafst tækifæri á að skila inn greinargerð um málið. FH gerði athugasemd við að málinu hafi verið vísað til aga- og úrskurðarnefndar viku eftir að leikurinn fór fram og að félagið hafi ekki verið upplýst fyrr um málið.

FH taldi að um óviljaverk hjá Kristjáni Flóka hefði verið að ræða. Hann hefði flækst í fótum Ívars þegar hann steig yfir hann. FH-ingar segja að Kristján Flóki hafi beðið Ívar afsökunar og að þeir hafi skilið sáttir í leikslok. Ennfremur telur FH að það verði að vera hægt að sanna ásetning og ofsafengna framkomu en að þeirra mati sýna upptökur af atvikinu að svo sé ekki.

Í úrskurði aga- og úrskurðarnefndar KSÍ kemur fram að samkvæmt myndbandsupptökum og ljósmyndum af atvikinu verði ekki séð að um óviljaverk hafi verið að ræða. Að mati nefndarinnar er um að ræða alvarlegt agabrot sem feli í sér ofsalega framkomu og að háttsemi Kristjáns Flóka hefði getað valdið Ívari alvarlegum meiðslum.

Kristján Flóki missir af næstu tveimur leikjum FH í Bestu deildinni. Þeir eru gegn KR á heimavelli á miðvikudaginn og svo gegn KA á útivelli sunnudaginn 9. ágúst.

FH, sem er ósigrað í sjö leikjum í röð, situr í ellefta og næstneðsta sæti Bestu deildarinnar.

Besta deild karla FH Breiðablik

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