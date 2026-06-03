Fótbolti

ÍBV riftir samning Filip Stuparevic

Andri Broddason skrifar
samning Filip Stuparevic við ÍBV hefur verið rift.
samning Filip Stuparevic við ÍBV hefur verið rift. Craig Foy/SNS Group via Getty Images

ÍBV hefur ákveðið að rifta samningi Filip Stuparevic við félagið. Serbinn kom til ÍBV fyrir tímabilið en hefur ekki verið í góðu formi.

Fótbolti.net greinir frá fregnunum en Magnús Sigurðsson formaður ÍBV staðfestir fréttirnar. Stuparevic er ekki búinn að vera í leikmannahóp ÍBV í síðustu tveimur leikjum en það var ákvörðun þjálfarans að hafa hann ekki í hóp.

Stuparevic hefur verið gagnrýndur fyrir að vera ekki í leikformi og ætti hreinlega ekki heima í efstu deild á Íslandi. Hann var ekki búinn að spila fótboltaleik í meira en ár þegar hann gekk til liðs við ÍBV.

ÍBV er sem stendur í næstneðsta sæti Bestu deildar karla með fimm stig. Næsti leikur þeirra er gegn Þór Ak. sem er einu stigi fyrir ofan ÍBV.

Besta deild karla ÍBV

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