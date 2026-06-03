ÍBV riftir samning Filip Stuparevic Andri Broddason skrifar 3. júní 2026 21:31 samning Filip Stuparevic við ÍBV hefur verið rift. Craig Foy/SNS Group via Getty Images ÍBV hefur ákveðið að rifta samningi Filip Stuparevic við félagið. Serbinn kom til ÍBV fyrir tímabilið en hefur ekki verið í góðu formi. Fótbolti.net greinir frá fregnunum en Magnús Sigurðsson formaður ÍBV staðfestir fréttirnar. Stuparevic er ekki búinn að vera í leikmannahóp ÍBV í síðustu tveimur leikjum en það var ákvörðun þjálfarans að hafa hann ekki í hóp. Stuparevic hefur verið gagnrýndur fyrir að vera ekki í leikformi og ætti hreinlega ekki heima í efstu deild á Íslandi. Hann var ekki búinn að spila fótboltaleik í meira en ár þegar hann gekk til liðs við ÍBV. ÍBV er sem stendur í næstneðsta sæti Bestu deildar karla með fimm stig. Næsti leikur þeirra er gegn Þór Ak. sem er einu stigi fyrir ofan ÍBV. Besta deild karla ÍBV Mest lesið Ný rangstöðutækni á HM Fótbolti Guðjón Valur ósáttur því lið gæti grætt á tapi Handbolti Enn eitt sjokkið í París: „Ég vil bara hætta í tennis núna“ Sport Leyfislaus CrossFit-dómari og keppandinn hans í tveggja ára bann Sport Þór Þorlákshöfn sækja sér leikmann Körfubolti Vardy sýnir myndir frá innbrotinu á heimilið Fótbolti „Allar spár kolrangar og vitlausar“ Íslenski boltinn „Það er tilfinningaþrungið að kveðja Old Trafford“ Enski boltinn Manchester United kaupir Ederson Fótbolti Á að endurvekja þungarokksfótboltann og ánægjuna á Anfield Enski boltinn Fleiri fréttir ÍBV riftir samning Filip Stuparevic Tryggði sigurinn með glæsimarki Danir andlausir gegn Kongó Lofar nýjum stjörnuleikmanni í Real Madrid á morgun Vill nota Liverpool-strákinn í annarri stöðu en hann er vanur Messi æfði einn viku fyrir Íslandsleikinn „Það er tilfinningaþrungið að kveðja Old Trafford“ Á að endurvekja þungarokksfótboltann og ánægjuna á Anfield „Allar spár kolrangar og vitlausar“ HM-minning: Þegar Norður-Kórea komst lengra en Brasilía á HM Vardy sýnir myndir frá innbrotinu á heimilið Listamaður lögsækir FIFA fyrir að mála yfir myndina sína Norðmenn mæta með nýja útgáfu af Víkingaklappinu á HM í sumar Manchester United kaupir Ederson Ný rangstöðutækni á HM Samkomulag náðst milli Iraola og Liverpool John Barnes greindist með krabbamein Wales jafnaði metin í lokin Kláruðu leikinn með síðustu spyrnu leiksins Segir að Real Madrid sé með munnlegt samkomulag við Konaté Rodri ætlar ekki að ræða framtíð sína fyrr en eftir HM Fer frá Fulham og tekur við Benfica Fékk ekki að ferðast með landsliðinu til Bandaríkjanna Bodö/Glimt græddi yfir sex milljarða á Evrópuævintýrinu Svíar tala um valdaskipti í skandinavískum íþróttum Ver val á meintum kynferðisbrotamanni Dalglish greindi óvart frá baráttu sinni við krabbamein Sjáðu mörkin: Norðmenn rúlluðu yfir Svía og glæsimark Isak „Öfundsýki alls staðar“ „Ef þú gerir þetta aftur drepurðu mig“ Sjá meira