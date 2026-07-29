Uppgjörið: Fram - Valur 4-1 | Valur situr sem fastast á botninum Þorsteinn Hjálmsson skrifar 29. júlí 2026 18:30 Valsliðið er í vandræðum á botni Bestu deildar kvenna. Vísir Valur er í slæmri stöðu á botni Bestu deildarinnar. Versnaði útlitið eftir stórt tap gegn Fram í kvöld, en Fram hefur nú sigrað fjóra leiki í röð í Bestu deildinni og skíst upp töfluna. Tíu mínútna kafli í síðari hálfleik réð úrslitum leiksins, þar sem Fram skoraði þrjú mörk í einni beit. Bæði lið áttu erfitt með að mynda sér afgerandi færi í upphafi leiks þrátt fyrir að leikurinn hafi farið að megninu til fram á síðasta þriðjungi vallarins á sitthvorum enda vallarins. Eftir nokkuð tíðindalítinn fyrri hálfleik skoruðu heimakonur í Fram mark á 33. mínútu. Sara Svanhildur Jóhannsdóttir var þá óvölduð inn í miðjum vítateig Vals, þar sem hún tók á móti boltanum frá vinstri, lagði hann fyrir sig og kom honum í markið. Gestirnir í Val áttu nokkrar rispur fram að hálfleik en markverðasta færið fram að hálfleiknum var þó Framara. Small þá skot Hörpu Helgadóttur úr aukaspyrnu í slánni á marki Vals. Valskonur biðu þó ekki lengi með það að jafna leikinn. Á 49. mínútu fékk Margrét Brynja Kristinsdóttir boltann í teignum. Dansaði hún örlítið með boltann áður en hún þrumaði honum svo niður í markhornið. Kveikti þetta mark allverulega í heimakonum, en þær skoruðu þrjú mörk á tíu mínútna kafla stuttu eftir að Valur hafði jafnað. Á 52. mínútu skoraði Alda Ólafsdóttir auðvelt mark þegar boltinn féll fyrir hana eftir að skot Söru Svanhildar hafnaði í varnarmanni. Gat hún ekki annað en rúllað boltanum í netið. Tveimur mínútum seinna skoraði Katrín S. Vilhjálmsdóttir, en hún kom inn á í hálfleiknum. Lúrði hún á fjærsvæðinu og fékk fyrirgjöf frá vinstri og kláraði færið snyrtilega. Á 63. mínútu skoraði markahæsti leikmaður Fram í sumar, Taylor Marie Hamlett, sitt níunda mark á tímabilinu. Taylor fékk þá að hlaupa á vörn Vals og kom sér í teiginn og átti í kjölfarið skot í átt að marki sem endaði í varnarmanni og í netinu. Gerði þessi tíu mínútna kafli út um leikinn og í raun aldrei spurning eftir þetta hvert stigin þrjú myndu fara og gerðist lítið sem eftir lifði leiks. Atvik leiksins Annað mark Fram sem Alda skoraði sló Valsliði algjörlega út af laginu. Óheppilegt mark að fá á sig þar sem fyrir tilviljun endar boltinn fyrir fætur Öldu sem gat ekki annað en skorað. Þetta mark skömmu eftir að Valur hafði jafnað var hreinlega of mikið fyrir þetta Vals lið að ganga í gegnum og því fylgdu tvö mörk frá Fram í kjölsoginu. Stjörnur og skúrkar Sara Svanhildur á miðjunni hjá Fram fangaði auga manns í þessum leik. Skoraði gott mark og var síógnandi og sýndi fram á mikla boltaleikni í baráttunni inn á miðjunni. Taylor Hamlett og Alda í framlínu Fram voru einnig góðar í dag. Vinna hrikalega vel saman og vega hvor aðra vel upp. Báðar á skotskónum í kvöld. Varnarleikur Vals leit ekkert sérlega vel út í þessum leik. Til dæmis í fyrsta maki Fram var eiginlega glórulaust að Sara Svanhildur hafi fengið allan þennan tíma til þess að athafna sig í miðjum teig Vals áður en hún kom boltanum í netið. Dómarar Reynir Ingi Finnsson var með undarlega línu í þessum leik. Engin stór atvik þó en mikil harka og barátta var í leiknum á köflum og því fór gula spjaldið sjö sinnum á loft. Stemning og umgjörð Ekki mikið um stuðningsóp né uppklapp á þessum leik. Mun meira um tuð og hneykslunar andvörp í stúkunni. Þrátt fyrir þessa lágstemmdu stemningu á þessum Reykjavíkurslag þá var umgjörðin á Lambhagavellinum upp á tíu og rúmlega það. Besta deild kvenna Valur Fram