Breiðablik vann frábæran endurkomusigur á nýliðum Keflavíkur, 2-1, í 14. umferð Bestu deildar karla í fótbolta á Eikarvellinum í Kópavogi í kvöld. Breiðablik er áfram í fjórða sæti deildarinnar en nú með 25 stig. Keflavík er áfram í sjötta sæti með 16 stig.
Alpha Conteh kom Keflavík í forystu á 24. mínútu þegar hann skoraði glæsilegt mark. Conteh fékk þá boltann frá Anton Kralj vinstra megin við vítateig Breiðabliks, lék framhjá Arnóri Gauta Jónssyni og þrumaði boltanum niður í fjærhornið.
Níu mínútum síðar virtist Keflavík vera að tvöfalda forystuna þegar Marin Mudrazija kom boltanum í netið eftir aukaspyrnu Muhameds Alghoul en markið var ranglega dæmt af vegna rangstöðu.
Keflvíkingar voru áfram hættulegri það sem eftir lifði af fyrri hálfleik en staðan að honum loknum var 0-1.
Síðari hálfleikur hófst með látum þar sem Keflvíkingar fengu nokkur færi til þess að tvöfalda forystuna en höfðu ekki erindi sem erfiði.
Eftir tæplega klukkutíma leik, á 57. mínútu, jafnaði Breiðablik metin og það með öðru glæsimarki. Davíð Ingvarsson fann þá Jónatan Guðna Arnarsson utarlega vinstra megin í vítateig Keflavíkur, hann var með pláss til að skjóta og þáði það með því að skrúfa boltann glæsilega upp í fjærhornið.
Var þetta fyrsta mark Jónatans Guðna í Bestu deildinni og fyrir Breiðablik yfir höfuð. Blikar hertu tökin eftir jöfnunarmarkið og skoruðu svo sigurmarkið einni mínútu fyrir leikslok.
Varamaðurinn Dagur Örn Fjeldsted átti þá glæsilega fyrirgjöf af hægri kantinum yfir á annan varamann, Kristin Jónsson, sem lúrði á fjærstönginni og skoraði með glæsilegu ristarskoti sem fór niður í bláhornið fjær.
Staðan þá orðin 2-1 og reyndust það lokatölur eftir æsilegar lokamínútur.
Á 33. mínútu taldi Marin Mudrazija sig réttilega vera að koma Keflavík í 0-2 þegar hann tók frábært hlaup og stýrði boltanum með viðstöðulausu skoti á lofti í netið á nærstönginni eftir að Muhamed Alghoul hafði tekið aukaspyrnu af vinstri kantinum. Mudrazija var hins vegar dæmdur rangstæður sem var kolrangur dómur, hann var fjarri því að vera rangstæður og því hefði markið átt að vera dæmt gott og gilt.
Anton Ari Einarsson lék vel í markinu hjá Breiðabliki og varði nokkrum sinnum vel. Ágúst Orri Þorsteinsson var stöðugt ógnandi eins og hans er von og vísa. Varamennirnir Kristinn Jónsson og Dagur Örn Fjeldsted komu þá öflugir inn á sem varamenn og skópu sigurmark Breiðabliks í sameiningu.
Alpha Conteh var einstaklega líflegur og öflugur á vinstri kantinum hjá Keflavík og uppskar glæsilegt mark. Ásgeir Orri Magnússon var góður í markinu hjá Keflavík og greip nokkrum sinnum mjög vel inn í. Hann er óhræddur við að fara í úthlaup enda heppnast þau oftast nær.
Viktor Örn Margeirsson átti í töluverðum vandræðum í hægri bakverðinum enda Conteh erfiður viðureignar og Viktor Örn miðvörður að upplagi.
Arnar Þór Stefánsson var að stærstum hluta með fín tök á leiknum, einhverjir aukaspyrnudómar og ekki dómar sem maður var ekki sammála en stóru ákvarðanirnar réttar. Aðstoðardómarinn Kristján Már Ólafs gerði sig hins vegar sekan um stór mistök þegar hann dæmdi Mudrazija ranglega rangstæðan er hann virtist vera að koma Keflavík í 0-2 í fyrri hálfleik.
Blikar létu ekki haustlegt veðrið aftra sér frá því að mæta á völlinn. Mæting var nefnilega prýðileg og stemningin sömuleiðis. Nokkrir ungir drengir voru á trommunum og létu í sér heyra, til dæmis með norska róðrinum. Umgjörð er með besta móti á Eikarvellinum og vel haldið utan um allt saman.