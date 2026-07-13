Frábært að koma úr meiðslum og skora sitt fyrsta mark Gunnar Egill Daníelsson skrifar 13. júlí 2026 22:06 Jónatan Guðni Arnarsson skoraði mikivægt mark í kvöld. Sýn Sport Jónatan Guðni Arnarsson, 19 ára kantmaður Breiðabliks, var hæstánægður eftir 2-1 sigur á Keflavík í Bestu deildinni á Eikarvellinum í Kópavogi í kvöld. Í leiknum skoraði hann sitt fyrsta mark fyrir Breiðablik og um leið fyrsta mark í efstu deild. „Tilfinningin er frábær. Þetta var fyrsta markið mitt, mikilvægt mark. Það er geggjað að fá að skora fyrsta markið sitt hérna á heimavelli og það var líka flott mark. Tilfinningin er mjög góð,“ sagði Jónatan Guðni í samtali við Sýn Sport eftir leikinn. Markið, sem var jöfnunarmark á 57. mínútu, var sannarlega glæsilegt; skot vinstra megin úr vítateignum sem flaug upp í bláhornið fjær. Jónatan sagði leikinn hafa verið erfiðan. „Já, 100 prósent. Mér fannst við byrja leikinn ágætlega og vorum alveg að hóta en svo eftir markið þeirra þá varð þetta dálítið kæruleysislegt. Svo í seinni hálfleik fannst mér við koma virkilega sterkir inn og náum inn marki. Eftir það fannst mér við eiginlega eiga leikinn,“ sagði Jónatan Guðni. Meiddur eiginlega allt tímabilið Nokkuð erfitt hefur reynst fyrir hann að koma sér almennilega af stað á tímabilinu enda hefur hann mikið glímt við meiðsli en nú horfir til betri vegar. „Já, ég er búinn að vera meiddur eiginlega allt tímabilið og það er geðveikt að vera nýkominn úr meiðslum og ná marki inn,“ sagði Jónatan „Mér líst virkilega vel á framhaldið. Við erum komnir í úrslit í bikarnum með þrjá sigra í röð. Okkur líður virkilega vel núna,“ sagði Jónatan Guðni Arnarsson að lokum í samtali við Sýn Sport. Besta deild karla Breiðablik Keflavík ÍF Mest lesið Hló að Haaland: Kom út úr vélinni með uppstoppaðan þvottabjörn Fótbolti Haaland stakk af og fagnaði ekki með fólkinu Fótbolti Segir engan Frakka vera í franska landsliðinu Fótbolti Uppgjör: Breiðablik-Keflavík 2-1 | Kristinn tryggði Blikum sigurinn Íslenski boltinn Lést aðeins nokkrum vikum eftir að hann var rekinn úr hópi HM-dómara Fótbolti Segja einn mann hafa séð um að aflétta banni Balogun Fótbolti Lögreglan hefur hafið rannsókn á andláti HM-leikmannsins Fótbolti Kærastan birti viðbjóðinn: Sörloth sagt að fremja sjálfsvíg eftir tapið á HM Fótbolti McGregor entist aðeins í 69 sekúndur Sport Sjáðu markasúpuna úr Bestu deildinni í gær Íslenski boltinn Fleiri fréttir „Skil ekki hvernig menn geta flaggað á eða séð eitthvað sem gerist ekki“ Fylkismenn keyrðu yfir Vestra í upphafi leiks Frábært að koma úr meiðslum og skora sitt fyrsta mark Valur bætir við sig fyrrum markadrottningu úr Lengjudeildinni Uppgjör: Breiðablik-Keflavík 2-1 | Kristinn tryggði Blikum sigurinn Þórdís fer frá Þrótti til Breiðabliks Völdu besta og efnilegasta leikmanninn ásamt úrvalsliði deildarinnar Sjáðu markasúpuna úr Bestu deildinni í gær Dagskráin í dag: Umferðin klárast og allt gert upp í Stúkunni „Leikurinn sýnir að við erum að þróast í rétta átt“ „Þessi sigur sýnir hvað hópurinn er þéttur“ Lárus Orri: „Erum í bullandi fallbaráttu“ Uppgjörið: FH - Valur 2-0 | Gils gerði gæfumuninn í langþráðum sigri FH-liðsins Magnaður Sveinn Margeir: „Við eigum fullt inni“ Uppgjörið: KA - ÍA 3-2 | Víti í blálokin og loksins vann KA leik „Er að fara vinna þennan gullskó og ég er að fara slá markametið“ Uppgjörið: KR - ÍBV 5-2 | Eyjamenn sáu ekki til sólar í rokinu vestur í bæ Uppgjörið: Fram - Þór 6-1 | Framarar settu upp sýningu „Ástæðan fyrir því að það er talað um að hún sýni ekki nóg“ Óðinn óstöðvandi í stórsigri Tindastóll mætti ekki til leiks Tíu ÍR-ingar héldu Þrótturum frá toppsætinu Uppgjörið: Valur - Stjarnan 1-1 - Valskonur enduðu sigurgöngu Stjörnunnar Sjáðu ótrúlega fimmu Ídu Marínar og Fram vinna meistarana Tímabilinu lokið hjá Elíasi sem sótti að markametinu Árni Vilhjálms í Stjörnuna Uppgjör: Þór/KA - Grindavík/Njarðvík 1-0. Margrét með sigurmarkið í upphafi leiks Botnlið Fram vann óvæntan sigur á toppliði Blika Eyjakonur með fyrsta sigurinn í tvo mánuði Skoraði í styrktarleik fyrir móður sína Sjá meira