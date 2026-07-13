Íslenski boltinn

Frá­bært að koma úr meiðslum og skora sitt fyrsta mark

Gunnar Egill Daníelsson skrifar
Jónatan Guðni Arnarsson skoraði mikivægt mark í kvöld.
Jónatan Guðni Arnarsson skoraði mikivægt mark í kvöld. Sýn Sport

Jónatan Guðni Arnarsson, 19 ára kantmaður Breiðabliks, var hæstánægður eftir 2-1 sigur á Keflavík í Bestu deildinni á Eikarvellinum í Kópavogi í kvöld. Í leiknum skoraði hann sitt fyrsta mark fyrir Breiðablik og um leið fyrsta mark í efstu deild.

„Tilfinningin er frábær. Þetta var fyrsta markið mitt, mikilvægt mark. Það er geggjað að fá að skora fyrsta markið sitt hérna á heimavelli og það var líka flott mark. Tilfinningin er mjög góð,“ sagði Jónatan Guðni í samtali við Sýn Sport eftir leikinn.

Markið, sem var jöfnunarmark á 57. mínútu, var sannarlega glæsilegt; skot vinstra megin úr vítateignum sem flaug upp í bláhornið fjær. Jónatan sagði leikinn hafa verið erfiðan.

„Já, 100 prósent. Mér fannst við byrja leikinn ágætlega og vorum alveg að hóta en svo eftir markið þeirra þá varð þetta dálítið kæruleysislegt. Svo í seinni hálfleik fannst mér við koma virkilega sterkir inn og náum inn marki. Eftir það fannst mér við eiginlega eiga leikinn,“ sagði Jónatan Guðni.

Meiddur eiginlega allt tímabilið

Nokkuð erfitt hefur reynst fyrir hann að koma sér almennilega af stað á tímabilinu enda hefur hann mikið glímt við meiðsli en nú horfir til betri vegar.

„Já, ég er búinn að vera meiddur eiginlega allt tímabilið og það er geðveikt að vera nýkominn úr meiðslum og ná marki inn,“ sagði Jónatan

„Mér líst virkilega vel á framhaldið. Við erum komnir í úrslit í bikarnum með þrjá sigra í röð. Okkur líður virkilega vel núna,“ sagði Jónatan Guðni Arnarsson að lokum í samtali við Sýn Sport.

Besta deild karla Breiðablik Keflavík ÍF

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