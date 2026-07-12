KA vann dramatískan 3-2 sigur á ÍA á Greifavellinum á Akureyri í þrettándu umferð Bestu deildar karla. Skagamann leiddu 2-0 eftir rúman klukkutíma en þá hófst endurkoma norðanmanna sem var fullkomnuð í blálok leiksins.
Óvenju mikið hvassviðri var á Akureyri í dag sem hafði töluverð áhrif á spilamennsku liðanna. Lítið var um opin færi í fyrri hálfleik en nokkur hálffæri komu á báða bága fyrsta hálftímann eða svo.
Skagamenn brutu ísinn með skallamarki á 38. Mínútu. Rúnar Már Sigurjónsson tók hornspyrnu frá hægri og Gísli Eyjólfsson var óvaldaður á nærstönginni og skallaði boltann laglega í fjærhornið.
Skagamenn með eins marks forystu í hálfleik.
Í síðari hálfleik var aðeins farið að lægja og fótboltinn sem boðið var upp á gæðameiri fyrir vikið.
Ómar Björn Stefánsson og Gísli Eyjólfsson fengu báðir fín færi í upphafi hálfleiksins sem nýttust ekki og þá slapp Sveinn Margeir Hauksson einn í gegn stuttu síðar en Jón Sölvi Símonarson í marki Skagamanna sá við honum.
Á 59. mínútu fengu Skagamenn vítaspyrnu. Gísli Eyjólfsson átti skalla framhjá en Steinþór Már Auðunsson í marki KA kom út til að reyna kýla boltann en endaði með lúkurnar í höfði Gísla og vítaspyrna réttilega dæmd.Rúnar Már Sigurjónsson tók spyrnuna og skoraði. Skagamenn komnir með tveggja marka forystu.
Leikurinn var nýfarinn af stað aftur þegar KA menn svöruðu. Upp úr engu átti Sveinn Margeir bylmingsskot af löngu færi og boltinn söng í netinu.
Sveinn Margeir var svo aftur á ferðinni á 73. mínútu þegar hann skallaði boltann í netið eftir fyrirgjöf frá Daniel Dejan Djuric og staðan jöfn, 2-2.
Bæði lið leituðu að sigurmarki sem skilaði árangri fyrir heimamenn, því að á sjöttu mínútu uppbótartíma fengu KA menn dæmda vítaspyrnu eftir að Daniel Dejan Djuric féll í teignum eftir átök við Jón Gísla Eyland. Á punktinn steig hinn sparkvissi Hallgrímur Mar en Jón Sölvi varði spyrnuna en Hallgrímur Mar var vel vakandi og náði frákastinu og skilaði boltanum í netið og tryggði KA mönnum dýrmæt þrjú stig.
Vítaspyrnan í lokin. Jón Gísli og Djuric eru að kljást í teignum á meðan þeir bíða eftir að boltinn berist í teiginn og Djuric fellur við og vítaspyrna dæmd. Jón Sölvi ver spyrnuna en Hallgrímur skorar úr frákastinu og KA fær þrjú stig eftir að hafa tapað sex leikjum í röð.
Sveinn Margeir Hauksson skoraði tvö mörk og var það fyrra sérstaklega glæsilegt.Danijel Dejan Djuric leggur upp mark og sækir víti í lokin og var ferskari í dag en í flestum leikjum KA hingað til.
Jón Sölvi Símonarson átti hörku leik í marki ÍA þrátt fyrir að fá á sig þrjú mörk. Ver vítið í lokin en er óheppinn að Hallgrímur nær frákastinu og skorar.Gísli Eyjólfsson var góður í dag og í raun óheppinn að skora bara eitt mark.
Jón Gísli Eyland endar sem skúrkurinn þar sem hann fær dæmt á sig víti í lokin en svo eru auðvitað skiptar skoðanir með vítadóminn.
Mér fannst Gunnar Freyr oft á tíðum vera flauta að óþörfu á einhver smávægileg brot hér og þar sem veldur því einfaldlega að menn vilja fá brot á nánast allt í leiknum.
Fyrri vítaspyrnudómurinn er tvímælalaust réttur – Steinþór einfaldlega kýlir mann í staðinn fyrir bolta.
Seinni vítaspyrnudómurinn er eflaust umdeildari en Jón Gísli er klaufalegur að halda svona utan um Djuric sem fellur við. Lárus Orri Sigurðsson sagði í viðtali eftir leik að Djuric hafi einfaldlega dýft sér en dæmi hver fyrir sig.
Nokkuð vel mætt á Greifavöllinn og smá stuðningshópur frá Skagamönnum líka sem var gaman að sjá.