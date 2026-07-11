Íslenski boltinn

Tinda­stóll mætti ekki til leiks

Valur Páll Eiríksson skrifar
Tindastóll er í vandræðum.
Tindastóll er í vandræðum. Vísir/HAG

Tindastóll mætti ekki til leiks er liðið átti að mæta Keflavík í Lengjudeild kvenna í fótbolta í dag. Í tilkynningu síðarnefnda liðsins segir að Keflvíkingum hafi borist þessi skilaboð í morgun.

Liðin áttu að mætast í Lengjudeildinni í dag en Tindastóll tilkynnti Keflavík um það að liðið myndi ekki mæta í leikinn. Honum því aflýst og verður Keflavík dæmdur 3-0 sigur.

Tindastólsliðið er mikið breytt frá síðustu leiktíð þegar það féll úr Bestu deildinni. Mönnunarvandi hefur staðið liðinu fyrir dyrum en það þurfti til að mynda að draga sig úr Lengjubikarnum í vetur og spilaði fáa æfingaleiki í aðdraganda móts.

Tindastóll situr á botni Lengjudeildarinnar með þrjú stig eftir átta leiki og markatöluna 6-38. Inni í því tap dagsins fyrir Keflavík ekki talið með.

Tindastóll Lengjudeild kvenna

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