Íslenski boltinn

Valur bætir við sig fyrrum markadrottningu úr Lengjudeildinni

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Emma Hawkins er komin í Valsbúninginn og klárar tímabilið á Hlíðarenda.
Emma Hawkins er komin í Valsbúninginn og klárar tímabilið á Hlíðarenda. Valur Fótbolti

Valsmenn hafa styrkt sóknarleik liðsins fyrir seinni hlutann í Bestu deild kvenna í fótbolta með því að semja við bandaríska framherjann Emmu Hawkins.

Emma verður lögleg með félaginu um leið og félagaskiptaglugginn opnar 16. júlí næstkomandi.

Emma sem er 25 ára en hún hefur leikið í efstu deild í Portúgal með Damaiense og í áströlsku deildinni með Canberra United.

Hér á Íslandi er hún þekktust fyrir frábært tímabil sitt í Lengjudeildinni, þar sem hún varð markadrottning eftir að hafa skorað 24 mörk í 14 leikjum fyrir FHL árið 2024.

„Emma er leikmaður sem við höfum fylgst grannt með um nokkurt skeið. Kvennalið Vals er á uppleið og við höfum mikinn metnað fyrir framtíð þess. Við teljum að Emma muni hjálpa okkur að ná markmiðum okkar á þessu tímabili. Gæði hennar og hæfileikar fyrir framan markið munu styrkja liðið verulega og við erum afar ánægð með að fá hana í Val,” sagði Gareth Owen, tæknilegur ráðgjafi Vals.

Besta deild kvenna Valur

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