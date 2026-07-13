Valur bætir við sig fyrrum markadrottningu úr Lengjudeildinni Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 13. júlí 2026 21:28 Emma Hawkins er komin í Valsbúninginn og klárar tímabilið á Hlíðarenda. Valur Fótbolti Valsmenn hafa styrkt sóknarleik liðsins fyrir seinni hlutann í Bestu deild kvenna í fótbolta með því að semja við bandaríska framherjann Emmu Hawkins. Emma verður lögleg með félaginu um leið og félagaskiptaglugginn opnar 16. júlí næstkomandi. Emma sem er 25 ára en hún hefur leikið í efstu deild í Portúgal með Damaiense og í áströlsku deildinni með Canberra United. Hér á Íslandi er hún þekktust fyrir frábært tímabil sitt í Lengjudeildinni, þar sem hún varð markadrottning eftir að hafa skorað 24 mörk í 14 leikjum fyrir FHL árið 2024. „Emma er leikmaður sem við höfum fylgst grannt með um nokkurt skeið. Kvennalið Vals er á uppleið og við höfum mikinn metnað fyrir framtíð þess. Við teljum að Emma muni hjálpa okkur að ná markmiðum okkar á þessu tímabili. Gæði hennar og hæfileikar fyrir framan markið munu styrkja liðið verulega og við erum afar ánægð með að fá hana í Val,” sagði Gareth Owen, tæknilegur ráðgjafi Vals. Besta deild kvenna Valur Mest lesið Hló að Haaland: Kom út úr vélinni með uppstoppaðan þvottabjörn Fótbolti Haaland stakk af og fagnaði ekki með fólkinu Fótbolti Segir engan Frakka vera í franska landsliðinu Fótbolti Uppgjör: Breiðablik-Keflavík 2-1 | Kristinn tryggði Blikum sigurinn Íslenski boltinn Lést aðeins nokkrum vikum eftir að hann var rekinn úr hópi HM-dómara Fótbolti Segja einn mann hafa séð um að aflétta banni Balogun Fótbolti Lögreglan hefur hafið rannsókn á andláti HM-leikmannsins Fótbolti Kærastan birti viðbjóðinn: Sörloth sagt að fremja sjálfsvíg eftir tapið á HM Fótbolti McGregor entist aðeins í 69 sekúndur Sport Sjáðu markasúpuna úr Bestu deildinni í gær Íslenski boltinn Fleiri fréttir „Skil ekki hvernig menn geta flaggað á eða séð eitthvað sem gerist ekki“ Fylkismenn keyrðu yfir Vestra í upphafi leiks Frábært að koma úr meiðslum og skora sitt fyrsta mark Valur bætir við sig fyrrum markadrottningu úr Lengjudeildinni Uppgjör: Breiðablik-Keflavík 2-1 | Kristinn tryggði Blikum sigurinn Þórdís fer frá Þrótti til Breiðabliks Völdu besta og efnilegasta leikmanninn ásamt úrvalsliði deildarinnar Sjáðu markasúpuna úr Bestu deildinni í gær Dagskráin í dag: Umferðin klárast og allt gert upp í Stúkunni „Leikurinn sýnir að við erum að þróast í rétta átt“ „Þessi sigur sýnir hvað hópurinn er þéttur“ Lárus Orri: „Erum í bullandi fallbaráttu“ Uppgjörið: FH - Valur 2-0 | Gils gerði gæfumuninn í langþráðum sigri FH-liðsins Magnaður Sveinn Margeir: „Við eigum fullt inni“ Uppgjörið: KA - ÍA 3-2 | Víti í blálokin og loksins vann KA leik „Er að fara vinna þennan gullskó og ég er að fara slá markametið“ Uppgjörið: KR - ÍBV 5-2 | Eyjamenn sáu ekki til sólar í rokinu vestur í bæ Uppgjörið: Fram - Þór 6-1 | Framarar settu upp sýningu „Ástæðan fyrir því að það er talað um að hún sýni ekki nóg“ Óðinn óstöðvandi í stórsigri Tindastóll mætti ekki til leiks Tíu ÍR-ingar héldu Þrótturum frá toppsætinu Uppgjörið: Valur - Stjarnan 1-1 - Valskonur enduðu sigurgöngu Stjörnunnar Sjáðu ótrúlega fimmu Ídu Marínar og Fram vinna meistarana Tímabilinu lokið hjá Elíasi sem sótti að markametinu Árni Vilhjálms í Stjörnuna Uppgjör: Þór/KA - Grindavík/Njarðvík 1-0. Margrét með sigurmarkið í upphafi leiks Botnlið Fram vann óvæntan sigur á toppliði Blika Eyjakonur með fyrsta sigurinn í tvo mánuði Skoraði í styrktarleik fyrir móður sína Sjá meira