Suður-afríska lögreglan hefur hafið rannsókn eftir að HM-leikmaðurinn Jayden Adams fannst látinn í húsi í Höfðaborg um helgina.
Hinn 25 ára gamli Adams lést tveimur vikum eftir að hafa átt þátt í að koma Suður-Afríku í útsláttarkeppni á heimsmeistaramóti í fótbolta í fyrsta sinn.
Yfirvöld hafa ekki gefið upp dánarorsök.
Police investigating 'untimely' death of South Africa World Cup player Jayden Adams https://t.co/fU7Ill1HcQ pic.twitter.com/V6XzrgJxAu— New York Post (@nypost) July 13, 2026
Police investigating 'untimely' death of South Africa World Cup player Jayden Adams https://t.co/fU7Ill1HcQ pic.twitter.com/V6XzrgJxAu
„Lögreglan í Höfðaborg hefur hafið rannsókn eftir að lík 25 ára gamals manns fannst á laugardag,“ segir í yfirlýsingu.
Lögreglan greinir frá því að lík Adams hafi fundist í húsnæði í Schotsche Kloof-hverfinu í Höfðaborg um klukkan ellefu á laugardagsmorgun.
Faðir fótboltamannsins, Juanito Adams, segir við suðurafrísku sjónvarpsfréttastöðina eNCA að fjölskyldan bíði eftir niðurstöðum úr krufningu og að engar áætlanir hafi verið gerðar um útförina enn sem komið er.
Jayden Adams' father, Juanito Adams, has opened up about his son's passing. The Bafana Bafana and Mamelodi Sundowns midfielder died at the age of 25 at a property in Cape Town. Tune in to #eNCA, channel #DStv403. pic.twitter.com/5SKMtYausZ— eNCA (@eNCA) July 12, 2026
Jayden Adams' father, Juanito Adams, has opened up about his son's passing. The Bafana Bafana and Mamelodi Sundowns midfielder died at the age of 25 at a property in Cape Town. Tune in to #eNCA, channel #DStv403. pic.twitter.com/5SKMtYausZ
Íþróttamálaráðherra Suður-Afríku, Gayton McKenzie, biður almenning og fjölmiðla um að „sýna stillingu og samúð“ og velta ekki fyrir sér orsökum dauða Adams á meðan yfirvöld framkvæma rannsókn sína.
Myndbönd af Adams niðurlútum í búningsklefanum á meðan liðsfélagar hans fagna góðum árangri hafa farið af stað á netmiðlum.
Í þessari frétt er fjallað um sjálfsvíg og sjálfsskaða. Fólki sem glímir við sjálfsvígshugsanir eða sjálfsskaðahegðun er bent á Hjálparsíma Rauða krossins 1717, netspjallið á 1717.is og Píeta símann 552-2218 en þjónusta þeirra er aðgengileg allan sólarhringinn.
Ef þú hefur orðið fyrir hótunum eða ofbeldi líkt og fjallað er um í fréttinni er þér bent á að hafa samband við lögreglu í síma 112 eða í netspjalli á 112.is.