Fótbolti

Lög­reglan hefur hafið rann­sókn á and­láti HM-leikmannsins

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Jayden Adams lék með landsliði Suður-Afríku á HM og hér sést hann í leikmannamyndatökunni.
Jayden Adams lék með landsliði Suður-Afríku á HM og hér sést hann í leikmannamyndatökunni. Getty/Hector Vivas

Suður-afríska lögreglan hefur hafið rannsókn eftir að HM-leikmaðurinn Jayden Adams fannst látinn í húsi í Höfðaborg um helgina.

Hinn 25 ára gamli Adams lést tveimur vikum eftir að hafa átt þátt í að koma Suður-Afríku í útsláttarkeppni á heimsmeistaramóti í fótbolta í fyrsta sinn.

Yfirvöld hafa ekki gefið upp dánarorsök.

„Lögreglan í Höfðaborg hefur hafið rannsókn eftir að lík 25 ára gamals manns fannst á laugardag,“ segir í yfirlýsingu.

Lögreglan greinir frá því að lík Adams hafi fundist í húsnæði í Schotsche Kloof-hverfinu í Höfðaborg um klukkan ellefu á laugardagsmorgun.

Faðir fótboltamannsins, Juanito Adams, segir við suðurafrísku sjónvarpsfréttastöðina eNCA að fjölskyldan bíði eftir niðurstöðum úr krufningu og að engar áætlanir hafi verið gerðar um útförina enn sem komið er.

Íþróttamálaráðherra Suður-Afríku, Gayton McKenzie, biður almenning og fjölmiðla um að „sýna stillingu og samúð“ og velta ekki fyrir sér orsökum dauða Adams á meðan yfirvöld framkvæma rannsókn sína.

Myndbönd af Adams niðurlútum í búningsklefanum á meðan liðsfélagar hans fagna góðum árangri hafa farið af stað á netmiðlum.

Í þessari frétt er fjallað um sjálfsvíg og sjálfsskaða. Fólki sem glímir við sjálfsvígshugsanir eða sjálfsskaðahegðun er bent á Hjálparsíma Rauða krossins 1717, netspjallið á 1717.is og Píeta símann 552-2218 en þjónusta þeirra er aðgengileg allan sólarhringinn. 

Ef þú hefur orðið fyrir hótunum eða ofbeldi líkt og fjallað er um í fréttinni er þér bent á að hafa samband við lögreglu í síma 112 eða í netspjalli á 112.is.

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