Lárus Orri: „Erum í bullandi fallbaráttu“

Lárus Orri Sigurðsson, þjálfari ÍA, segir erfitt að kyngja tapi liðsins gegn KA í Bestu deildinni í kvöld, eftir að hafa verið 2-0 yfir eftir rúmlega klukkutíma leik. Hann segir sömu sögu endurtaka sig aftur og aftur og eitthvað þurfi að breytast.
„Já það er það. Þetta er að verða pínu kjánalegt, það er alltaf sama sagan, ég er að segja sama hlutinn leik eftir leik eftir leik. Við fáum helling af færum, við nýtum færin okkar illa. Liðin sem við spilum við þurfa engin færi til að skora á móti okkur. Við komumst yfir, náum góðri forystu, ég held þetta sé í þriðja skipti í sumar sem við töpum niður tveggja marka forystu sem er alveg galið. Enn einu sinni er maður hérna eftir leik þar sem við erum betri og erum ekki að vinna leiki sem er náttúrulega alveg út í hött sko.“
„Nú erum við búnir að spila tvo leiki við KA og fá eitt stig út úr þeim. En það þýðir ekki að koma hérna aftur og aftur og aftur og vera með sama vælið sko, eitthvað verður að breytast.“
Hvað þarf að breytast?
Það er góð spurning. Það eru hlutir sem við höfum verið að vinna í. Höfum verið að vinna í áræðninni í teignum hjá okkur, í að klára færin, höfum verið að vinna í ýmsum hlutum sem við teljum vera að. Ef þú tekur bara þennan leik, fyrri hálfleikur var daufur. Við vorum enn þá einhversstaðar hoppandi og skoppandi í flugvélinni en vorum samt betri. Þeir fengu engin færi í fyrri hálfleik, þeir fengu tvö færi í leiknum og hvorugt þeirra skora þeir úr. Færið þarna þegar hann var rangstæður fyrir innan og lét boltann fara og Jón Sölvi (Símonarson) varði vel og færið þegar Böddi (Böðvar Böðvarsson) rúllaði til baka, Jón Sölvi ver vel. Svo mörkin þeirra náttúrulega skelfileg sko.“
KA skoraði sigurmarkið á lokaandartökum leiksins þegar Hallgrímur Mar Steingrímsson fylgdi eftir eigin vítaspyrnu sem Jón Sölvi varði. Brot var dæmt á Jón Gísla Eyland eftir átök við Danijel Dejan Djuric í teignum og lá Lárus Orri ekki á skoðunum sínum varðandi dóminn.
„Nei nei, þetta er náttúrulega aldrei víti sko, þetta var mjög skrítin lína sem dómarinn var með í leiknum eiginlega. Hún hallaði ekkert á okkur frekar en KA menn, hún var bara mjög sérstök og var mjög erfitt að taka þátt í leiknum þar sem þú hefur ekki hugmynd um hvað er að fara gerst næst í dómgæslunni en þetta var náttúrulega aldrei víti, Danijel (Dejan Djuric) hendir sér bara niður og Jón Gísli er klaufalegur en hann skoraði ekki úr vítinu, hann varði vítið, og við erum ekki mættir sem er kannski lýsandi fyrir okkar vandamál; við erum ekki nógu grimmir í þessum stöðum.“
Lárus talar um að lið hans tapi aftur og aftur leikjum þar sem það er betri aðilinn en hann segist ekki vera með ástæðuna fyrir því hvers vegna þetta gerist endurtekið.
„Ég ég hefði það á reiðum höndum myndi ég segja þér það og þá væri ég búinn að laga það. Mér fannst við ekkert endilega stíga eitthvað til baka í þessum leik þegar við fáum á okkur mark, mér fannst við halda áfram, fengum færi þegar staðan er orðin 2-1. Það vantar bara að vera grimmir og klára leikinn, það er bara þannig, þegar staðan er 2-0 eigum við að halda áfram og klára leikinn. Sama sagði ég á móti Breiðablik, ég sagði í staðinn fyrir síðasta leik þegar staðan var 1-0 fyrir okkur í hálfleiknum hefði staðan átt að vera 2-0 eða 3-0. Ég nenni ekkert að standa hérna endalaust og tala um þetta, þetta er eitthvað sem við verðum bara að laga.“
„Staðan er mjög einföld fyrir okkur núna, við erum bara í bullandi fallbaráttu og nú þurfum við bara að horfast í augu við það.“
Horfirðu á framhaldið sem einmitt bara bullandi fallbaráttu eða eruð þið að stefna á topp sex?
Nei alls ekki, á meðan við erum í fallbaráttu erum við bara að eiga við það. Þegar við erum búnir að eiga við það og komnir úr fallbaráttu þá getum við leyft okkur að fara hugsa um eitthvað annað en þangað til er þetta bara fallbarátta stöðug.“