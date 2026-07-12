Fram sýndi styrk sinn á heimavelli þegar liðið vann öruggan 6-1 sigur á Þór í Bestu deild karla.
Þórsarar byrjuðu leikinn af krafti en eftir fyrsta mark Framara tóku heimamenn öll völd á vellinum og sigldu örugglega til sigurs. Með sigrinum er Fram áfram í þriðja sæti deildarinnar með 30 stig en á leik til góða á bæði KR og Víking sem eru fyrir ofan liðið í töflunni. Þór situr hins vegar áfram á botni deildarinnar með átta stig.
Þórsarar mættu ákveðnir til leiks og sköpuðu sér nokkrar ágætar stöður á upphafsmínútunum án þess þó að ná að koma boltanum fram hjá Viktori Frey Sigurðssyni í marki Fram.
Það voru hins vegar heimamenn sem tóku forystuna á 23. mínútu eftir dýr mistök í vörn gestanna. Aron Birkir Stefánsson sendi boltann upp á miðjuna þar sem Kristófer Kristjánsson rann í grasinu og missti boltann. Freyr Sigurðsson komst einn í gegn, lagði boltann snyrtilega fram hjá Aroni Birki og kom Fram yfir.
Markið gaf Frömurum byr undir báða vængi og þeir tóku smám saman yfir leikinn. Á 37. mínútu tvöfaldaði liðið forskotið eftir hornspyrnu sem Kristófer Konráðsson tók. Boltinn rataði beint á kollinn á Ægi Jarli Jónassyni sem stangaði hann af öryggi í netið.
Þór náði þó að blása lífi í leikinn rétt fyrir hálfleik. Einar Freyr Halldórsson tók þá aukaspyrnu frá vinstri, sendi frábæran bolta inn á teiginn þar sem Sigfús Fannar Gunnarsson náði að skalla boltann áfram. Ágúst Eðvald Hlynsson var vel staðsettur og potaði boltanum yfir línuna og minnkaði muninn í 2-1 áður en flautað var til hálfleiks.
Í seinni hálfleik tók Fram hins vegar algjörlega yfir leikinn. Á 53. mínútu kom Vuk Oskar Dimitrijevic með góða sendingu inn í teig Þórsara og þar var Haraldur Einar Ásgrímsson einn á fjærstönginni og kláraði færið af miklu öryggi.
Aðeins sjö mínútum síðar bætti Haraldur við sínu öðru marki. Kristófer Konráðsson fór þá illa með varnarmenn Þórs á hægri kantinum og sendi fyrir markið. Frederico Bello Saraiva náði ekki skalla á markið en boltinn datt fyrir Harald sem þrumaði honum í netið án þess að Aron Birkir ætti nokkra möguleika.
Fram hélt áfram að sækja og á 71. mínútu bætti Kristófer Konráðsson nafni sínu á markaskoraralistann. Jakob Byström átti þá glæsilega fyrirgjöf á fjærstöngina þar sem Kristófer var aleinn og kláraði af öryggi.
Lokahnykkurinn kom sex mínútum fyrir leikslok. Már Ægisson sendi þá frábæran bolta inn fyrir vörn Þórs og Jakob Byström slapp einn í gegn áður en hann lagði boltann fram hjá Aroni Birki og innsiglaði 6-1 sigur Fram.
Sigurinn þýðir að Fram er áfram í þriðja sæti deildarinnar með 30 stig en á leik til góða á bæði KR og Víking, sem sitja í sætunum fyrir ofan. Þór er hins vegar áfram á botni deildarinnar með átta stig og bíður enn eftir fyrsta sigrinum í ellefu deildarleikjum.
Fyrsta mark Fram reyndist vendipunktur leiksins. Þór byrjaði af krafti og skapaði sér nokkrar álitlegar stöður, en eftir mistökin hjá Kristóferi Kristjánssyni, sem leiddu til marks Freys Sigurðssonar, tók Fram öll völd á vellinum.
Allir leikmenn Fram áttu góðan leik en þeir sem stóðu sérstaklega upp úr voru Haraldur Einar Ásgrímsson, Kristófer Konráðsson og Freyr Sigurðsson. Haraldur skoraði tvö mörk á meðan Kristófer skoraði eitt mark og lagði upp annað úr hornspyrnu. Freyr átti einnig afar góðan leik, skoraði fyrsta mark Fram og stjórnaði miklu af spilinu hjá Fram.
Þórður Þorsteinsson Þórðarson leyfði leiknum að flæða og var ekki fljótur að flauta á minniháttar snertingar. Það komu þó upp nokkur hörð návígi þar sem gestirnir sluppu að mati margra í stúkunni við að fá dæmd brot en þetta var heilt yfir fín frammistaða hjá Þórði.
Það var nokkur vindur í Úlfarsárdal þegar flautað var til leiks og virtist taka leikmenn smá tíma að aðlagast aðstæðunum. Þegar leið á leikinn fór einnig að rigna lítillega en það hafði lítil áhrif á stemninguna. Vel heyrðist í stuðningsmönnum allan leikinn og nokkrir áhorfendur héldu uppi góðri stemningu með trommuslætti.
Rúnar Kristinsson, þjálfari Fram, var afar ánægður með frammistöðu sinna manna eftir öruggan 6-1 sigur á Þór í Bestu deild karla. Hann sagði lykilinn hafa verið að spila hraðar en í fyrri viðureign liðanna og halda sig við leikplanið allan tímann.
„Ef við hugsum það sem við töluðum um fyrir leikinn, þá var markmiðið að spila hratt, reyna að þrýsta þeim til baka og vera mikið með boltann. Við bjuggum til fleiri og betri stöður en við gerðum gegn þeim í fyrri leiknum. Þá færðum við boltann allt of hægt en við gerðum það mun hraðar í dag,“ sagði Rúnar.
Þór minnkaði muninn rétt fyrir hálfleik og staðan var því 2-1 í leikhléi. Rúnar sagði þó að hans menn hefðu verið með góð tök á leiknum og brugðist vel við í síðari hálfleik.
„Það var auðvitað frekar svekkjandi að þeir skyldu ná að skora rétt fyrir hálfleik og halda þannig lífi í leiknum. En um leið og við skoruðum þriðja markið fannst mér aðeins draga af þeim. Við héldum bara áfram að spila okkar leik og áttum virkilega góðan seinni hálfleik.“
Rúnar var sérstaklega ánægður með að leikmenn héldu haus og einbeitingu þrátt fyrir þægilega stöðu.
„Ég var ánægður með strákana fyrir að fara ekki út í neina stæla. Þeir héldu bara áfram að spila einfaldan fótbolta, gáfu næsta mann og reyndu að opna þá. Það gekk mjög vel.“
Þrátt fyrir að nokkrir leikmenn hafi skarað fram úr vildi Rúnar ekki taka einn einstakling sérstaklega út úr.
„Þetta snýst ekki um einstaklingsframtak hjá mér. Þetta snýst um liðið og þetta var einfaldlega frábær sigur.“
Fram skoraði fjögur mörk í síðari hálfleik og Rúnar sagði aðstæður hafa hjálpað liðinu eftir hlé.
„Við vissum að við yrðum með vindinn í bakið í seinni hálfleik og það hjálpaði okkur í hápressunni. Það gerði Þór erfiðara fyrir að spila sig upp völlinn. Við náðum að ýta þeim aftar, spila hratt á milli okkar og skapa okkur mörg góð færi. Mér fannst við vera með ágæt tök á leiknum allan tímann og náðum að nýta það vel.“
Þjálfarinn var einnig ánægður með framlag varamannanna en Fram nýtti allar fimm skiptingarnar í leiknum.
„Við gátum nýtt breiddina í hópnum, gert allar fimm skiptingarnar og menn komu inn, skoruðu mörk og lögðu upp. Það sýnir styrkinn sem er í hópnum,“ sagði Rúnar að lokum
Sigurður Heiðar Höskuldsson leyndi ekki vonbrigðum sínum eftir 6-1 tap Þórs gegn Fram. Aðspurður hvað hefði farið úrskeiðis svaraði hann einfaldlega:
„Allt saman.“
Sama svar fékkst þegar hann var spurður hvað Þór þyrfti helst að bæta fyrir næsta leik.
Þrátt fyrir stórt tap taldi Sigurður að fyrri hálfleikurinn hefði ekki verið alslæmur, þó að hans menn hefðu þurft að vera beittari í sóknarleiknum.
„Mér fannst fyrri hálfleikurinn allt í lagi. Mér fannst við samt svolítið orkulausir. Við komumst í ágæt upphlaup og mér fannst leikplanið ganga að mörgu leyti upp. Ef við hefðum verið aðeins beittari og rólegri í kringum teiginn og klárað sóknirnar betur þá hefði staðan fyrir hálfleik verið bara allt í lagi.“
Þór minnkaði muninn í 2-1 rétt fyrir hlé en síðari hálfleikurinn varð martröð fyrir Akureyringa. Þar skoraði Fram fjögur mörk til viðbótar og innsiglaði 6-1 sigur.
„Seinni hálfleikurinn var bara gjörsamlegt afhroð frá A til Ö. Það var ekkert sem gekk upp, nákvæmlega ekki neitt. Þetta var karakterlaust og agalaust heilt yfir. Við þurfum heldur betur að spýta í lófana til að koma til baka eftir þetta því þetta var svakaleg brotlending.“
Þjálfarinn telur að vandamálið snúist ekki fyrst og fremst um getu leikmanna heldur hugarfarið innan liðsins.
„Við þurfum að grafa enn dýpra til að sækja kraft. Mér fannst margt við þetta vera andlegs eðlis. Við þurfum að finna betra hugarfar því við náðum varla einu sinni að koma framherjanum okkar yfir miðju. Það er ekki vegna þess að við séum ekki nógu fljótir eða sterkir, heldur snýst þetta um hugarfarið.“
Sigurður sagði því ljóst að mikil vinna væri fram undan hjá Þór fyrir næsta leik þar sem liðið reynir að snúa blaðinu við eftir þetta þunga tap.