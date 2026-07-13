Íslenski boltinn

Sjáðu markasúpuna úr Bestu deildinni í gær

Ingvi Þór Sæmundsson skrifar
Fyrsti heimasigur FH á tímabilinu kom loks í gær.
Fyrsti heimasigur FH á tímabilinu kom loks í gær. vísir/diego

Alls var 21 mark skorað í fjórum leikjum í Bestu deild karla í gær. KA og FH unnu kærkomna sigra á meðan Fram og KR röðuðu inn mörkum.

Eftir að hafa tapað sex leikjum í röð sigraði KA ÍA, 3-2, fyrir norðan. Skagamenn komust í 0-2 með mörkum Gísla Eyjólfssonar og Rúnars Más Sigurjónssonar (víti) en Sveinn Margeir Hauksson jafnaði fyrir KA-menn með tveimur mörkum. 

Hallgrímur Mar Steingrímsson skoraði svo sigurmark heimamanna í uppbótartíma þegar hann fylgdi eftir vítaspyrnu sem Jón Sölvi Símonarson varði frá honum.

Gils Gíslason átti sannkallaða draumainnkomu þegar FH lagði Val að velli, 2-0. Gils kom inn á sem varamaður á 70. mínútu og níu mínútum síðar kom hann FH-ingum yfir. Hann bætti svo öðru marki við þegar ein mínúta var til leiksloka. Þetta var fyrsti heimasigur FH á tímabilinu.

Aron Sigurðarson skoraði tvö mörk þegar KR vann ÍBV, 5-2, og er orðinn markahæstur í deildinni með fjórtán mörk. Arnór Ingvi Traustason, Orri Hrafn Kjartansson og Eiður Gauti Sæbjörnsson skoruðu einnig fyrir KR-inga. Omar Sowe og Vicente Valor (víti) gerðu mörk Eyjamanna sem höfðu verið á mikilli siglingu áður en þeir mættu í Vesturbæinn.

Þá tók Fram Þór í bakaríið og vann 6-1 sigur á Lambhagavellinum. Haraldur Einar Ásgrímsson skoraði tvö mörk fyrir Framara og Freyr Sigurðsson, Ægir Jarl Jónasson, Kristófer Konráðsson og Jakob Byström sitt markið hver. 

Ágúst Eðvald Hlynsson skoraði mark Þórsara sem hafa ekki unnið í ellefu leikjum í röð, eða síðan þeir unnu Framara, 1-0, 23. apríl.

Mörkin úr leikjum gærdagsins í Bestu deild karla má sjá hér fyrir ofan.

Besta deild karla KA ÍA FH Valur KR ÍBV Fram Þór Akureyri

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