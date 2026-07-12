Aron Sigurðarson skoraði tvö og lagði upp eitt þegar KR lagði ÍBV 5-2 í Bestu deild karla í fótbolta. Hans markmið er einfalt, vinna bæði gullskóinn sem og að slá markamet efstu deildar.
„ÍBV er gott lið. Búið að vera á góðri siglingu. Við skulduðum heilsteypta frammistöðu í 90 mínútur, vorum staðráðnir í að koma gíraðir inn í leikinn,“ sagði Aron við Sýn eftir leik.
„Þó þeir komist yfir fannst mér þetta góð frammistaða nánast í 90 mínútur. Vorum að spila á móti hörkuliði, frammistaðan í síðustu tveimur leikjum hefur skilað lélegum úrslitum. Okkur fannst við skulda svolítið og gerðum það hérna í dag.“
Aron var spurður út í eigin frammistöðu og þá staðreynd að vera tekinn af velli þegar enn var nóg eftir af leiknum.
„Að sjálfsögðu langar mig að vera lengur inn á, skora fleiri mörk og leggja upp fleiri mörk. Við erum með frábæran hóp, það eru mjög góðir menn á bekknum. Flott að sjá strákana koma inn á. Fannar (Heimisson) var að fá sinn fyrsta leik og spilaði ótrúlega vel. Galdur (Guðmundsson) kom inn, mjög góður, Sigurður Breki (Kárason). Þessir strákar eiga skilið að spila og það er ekki hægt að kvarta yfir því. Hvort sem það er ég eða einhver annar, það er hörð samkeppni hérna.“
„Ég er að fara vinna þennan gullskó og ég er að fara slá markametið. Þess vegna er maður kannski extra súr að vera tekinn út af í dag en í mínum haus er ég með þetta bæði, búinn að vinna bæði gullskóinn og slá markametið,“ sagði Aron að endingu.