„Þessi sigur sýnir hvað hópurinn er þéttur“ Hjörvar Ólafsson skrifar 12. júlí 2026 23:17 Jóhannes Karl Guðjónsson og lærisveinar hans hjá FH hafa náð í níu stig af síðustu 15 mögulegum. Vísir / Hulda Margrét Jóhannes Karl Guðjónsson, þjálfari FH, var sáttur við karakterinn, spilamennskuna og liðsheildina hjá liðinu sem hann segir hafa lagt grunninn að sigrinum gegn Val í kvöld. FH er nú taplaust í síðustu fimm deildarleikjum sínum. „Frammistaðan í þessum leik var bara heilt yfir nokkuð góð. Við vorum flottir í fyrri hálfleik og fengum nokkur færi til þess að skora tvö til þrjú mörk. Valsmenn komu sterkir inn í seinni hálfleik og náðu yfirhöndinni en við náðum svo vopnum okkar aftur og sigldum sigrinum heim,“ sagði Jóhannes Karl Guðjónsson, þjálfari FH, að leik loknum. „Það sem gleður mig mest er að við höldum áfram að pressa á réttum mómentum og vorum hugrakkir í spilinu þegar það átti við. Bæði í fyrri hálfleik og svo aftur eftir að Valur náði tökum á leiknum í upphafi seinni hálfleiks,“ sagði Jóhannes Karl enn fremur. „Við fáum tvö dauðafæri áður en við skorum mörkin tvö sem Gils gerir vel í. Við fengum ferskar lappir inn á völlinn með skiptingunum. Þeir sem komu inná í dag voru gjörsamlega frábærir og hjálpuðu okkur að ná í sigurinn. Það er góður andi í leikmannahópnum þrátt fyrir rýra stigasöfnun. Það sást í dag hvað við erum með stóran, flottan og þéttan hóp,“ sagði hann stoltur um leikmenn sína. „Strákarnir eiga hrós skilið fyrir vinnusemi, samheldni og spilamennskuna. Sem dæmi um það er varnarleikurinn hjá Gils sem hjálpaði Baldri Kára á varnarhelmingnum auk þess að skora tvö góð mörk. Við sýndum allir karakter og brugðumst vel við alls konar aðstæðum í þessum leik sem sýnir liðsheildina sem er í hópnum,“ sagði Jóhannes Karl. Íslenski boltinn Besta deild karla FH Mest lesið Boltinn í vír og Norðmenn segja algjört hneyksli að markið skyldi standa Fótbolti Hissa á útspili Haalands Fótbolti Bellingham sendi sára Norðmenn heim Fótbolti FIFA: Örflagan sýnir enga snertingu við vírinn Fótbolti Hökta áfram og mæta Englandi í undanúrslitum Fótbolti Dregur Aþenu úr keppni og sakar borgina um valdníðslu Körfubolti Kinu Rochford sagður myrtur Körfubolti Metið kolféll í Laugavegshlaupinu Sport McGregor entist aðeins í 69 sekúndur Sport Þjálfarinn rekinn eftir hótun leikmanns Fótbolti Fleiri fréttir „Leikurinn sýnir að við erum að þróast í rétta átt“ „Þessi sigur sýnir hvað hópurinn er þéttur“ Liðin fjögur eftir sem FIFA vildi að gætu mæst í undanúrslitum Goðsögn tekur við eftir vonbrigðin á HM Lárus Orri: „Erum í bullandi fallbaráttu“ Uppgjörið: FH - Valur 2-0 | Gils gerði gæfumuninn í langþráðum sigri FH-liðsins Segja einn mann hafa séð um að aflétta banni Balogun Magnaður Sveinn Margeir: „Við eigum fullt inni“ Uppgjörið: KA - ÍA 3-2 | Víti í blálokin og loksins vann KA leik „Er að fara vinna þennan gullskó og ég er að fara slá markametið“ Uppgjörið: KR - ÍBV 5-2 | Eyjamenn sáu ekki til sólar í rokinu vestur í bæ Þjálfarinn rekinn eftir hótun leikmanns Segir FIFA skoða að fjölga liðum á HM í 64 Uppgjörið: Fram - Þór 6-1 | Framarar settu upp sýningu Draumabyrjun Freys hjá norska stórveldinu Sjáðu Róbert Frosta tryggja GAIS dísætan sigur „Mikil saga og mikill sársauki“ Sýður á Svisslendingum Haaland eldri hraunar yfir dómarana Argentínsk goðsögn fallin frá FIFA: Örflagan sýnir enga snertingu við vírinn Maður dagsins á HM: Öldungar á rassinum og nærbuxur Kim Kardashian Sveindís og stöllur unnu toppliðið Hökta áfram og mæta Englandi í undanúrslitum Bellingham sendi sára Norðmenn heim Boltinn í vír og Norðmenn segja algjört hneyksli að markið skyldi standa „Ástæðan fyrir því að það er talað um að hún sýni ekki nóg“ Héldu flugi eftir sigurinn á Íslandi og drottna yfir EM U19 Hissa á útspili Haalands „Frakkar eiga að óttast okkur“ Sjá meira