Fótbolti

„Þessi sigur sýnir hvað hópurinn er þéttur“

Hjörvar Ólafsson skrifar
Jóhannes Karl Guðjónsson og lærisveinar hans hjá FH hafa náð í níu stig af síðustu 15 mögulegum. 
Jóhannes Karl Guðjónsson og lærisveinar hans hjá FH hafa náð í níu stig af síðustu 15 mögulegum.  Vísir / Hulda Margrét

Jóhannes Karl Guðjónsson, þjálfari FH, var sáttur við karakterinn, spilamennskuna og liðsheildina hjá liðinu sem hann segir hafa lagt grunninn að sigrinum gegn Val í kvöld. FH er nú taplaust í síðustu fimm deildarleikjum sínum. 

„Frammistaðan í þessum leik var bara heilt yfir nokkuð góð. Við vorum flottir í fyrri hálfleik og fengum nokkur færi til þess að skora tvö til þrjú mörk. Valsmenn komu sterkir inn í seinni hálfleik og náðu yfirhöndinni en við náðum svo vopnum okkar aftur og sigldum sigrinum heim,“ sagði Jóhannes Karl Guðjónsson, þjálfari FH, að leik loknum.

„Það sem gleður mig mest er að við höldum áfram að pressa á réttum mómentum og vorum hugrakkir í spilinu þegar það átti við. Bæði í fyrri hálfleik og svo aftur eftir að Valur náði tökum á leiknum í upphafi seinni hálfleiks,“ sagði Jóhannes Karl enn fremur.

„Við fáum tvö dauðafæri áður en við skorum mörkin tvö sem Gils gerir vel í. Við fengum ferskar lappir inn á völlinn með skiptingunum. Þeir sem komu inná í dag voru gjörsamlega frábærir og hjálpuðu okkur að ná í sigurinn. Það er góður andi í leikmannahópnum þrátt fyrir rýra stigasöfnun. Það sást í dag hvað við erum með stóran, flottan og þéttan hóp,“ sagði hann stoltur um leikmenn sína.

„Strákarnir eiga hrós skilið fyrir vinnusemi, samheldni og spilamennskuna. Sem dæmi um það er varnarleikurinn hjá Gils sem hjálpaði Baldri Kára á varnarhelmingnum auk þess að skora tvö góð mörk. Við sýndum allir karakter og brugðumst vel við alls konar aðstæðum í þessum leik sem sýnir liðsheildina sem er í hópnum,“ sagði Jóhannes Karl.

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