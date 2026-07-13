Mariano Rajoy, fyrrverandi forsætisráðherra Spánar, hefur verið ásakaður um kynþáttahatur eftir að hafa skrifað pistil á Spáni. Þar nefndi hann að það væri enginn Frakki í franska landsliðinu.
Spánn mætir Frakklandi í undanúrslitum heimsmeistaramótsins í fótbolta og er mikil spenna fyrir leiknum. Franska landsliðið hefur þurft að sæta kynþáttahatri en þingmaður í Paragvæ skrifaði rasísk ummæli um Kylian Mbappe, fyrirliða franska landsliðisins.
Nú er franska liðið að lenda í svipaðri stöðu þar sem Mariano Rajoy skrifaði í spænsku dagblaði að það væri enginn Frakki í franska landsliðinu.
Pedro Sanchez, núverandi forsætisráðherra Spánar, tekur upp hanskann fyrir Frakkland og gagnrýnir ummæli Rajoy.
Hay quien todavía mide la pertenencia por el apellido, el lugar de nacimiento o el color de piel.Otros la medimos por el arraigo a un país y la voluntad de contribuir a él. Jugando al fútbol. Cuidando a nuestros mayores. O abriendo negocios.España es de quien la ama y la…— Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) July 12, 2026
Hay quien todavía mide la pertenencia por el apellido, el lugar de nacimiento o el color de piel.Otros la medimos por el arraigo a un país y la voluntad de contribuir a él. Jugando al fútbol. Cuidando a nuestros mayores. O abriendo negocios.España es de quien la ama y la…
„Það eru einhverjir sem skilgreina hvaðan fólk kemur út frá eftirnafni, fæðingarstað eða húðlit. Aðrir skilgreina hvaðan fólk kemur út frá því hvaða landi fólk er tilbúið að leggja sitt af mörkum til að bæta.“
Ummæli Rajoy hafa líka fengið gagnrýni í Frakklandi þar sem Laurent Nunez, innanríkisráðherra Frakklands, sagði við franska miðla að Frakkland væri land sem einkenndist af fjölbreytileika þar sem allir geta fundið sinn stað og blómstrað.