Eftir sex leiki án ósigurs var Eyjamönnum skellt á jörðina þegar liðið sótti KR heim í Vesturbænum. Lokatölur 5-2 í leik þar sem mörkin hefðu hæglega getað orðið fleiri. Leik liðanna í Eyjum lauk með 6-2 sigri KR og hafa Eyjamenn eflaust fengið nóg af því að spila við svarthvíta í sumar.
Fyrir leik var ljóst að veðrið gæti haft áhrif á leik dagsins enda blés duglega. Svo duglega blés að varamannaskýlin á Meistaravöllum voru flutt fyrir framan stúkuna svo hægt væri að sitja þar án þess að fá vindinn í andlitið samfleytt í 90 mínútur.Gestirnir byrjuðu af krafti og eftir rétt rúmar fjórar mínútur spóluðu Eyjamenn sig upp vinstri vænginn. Það endaði með því að Felix Örn Friðriksson fann Omar Sowe sem skoraði nokkuð auðveldlega með skoti úr teignum.
Næstu mínútur voru einstefna að marki gestanna þar sem Arnór Ingvi Traustason fékk tvö mjög góð færi sem fóru forgörðum. Áfram héldu heimamenn að banka á dyrnar og um miðbik fyrri hálfleiks var vítaspyrna dæmd.
Markvörður ÍBV, Ari i Haraldstovu Petersen, kom þá langt út úr marki sínu og lenti í vandræðum. Boltanum var spilað fyrir markið var sem brotið var á Aroni Sigurðarsyni og vítaspyrna niðurstaðan. Aron fór sjálfur á punktinn og skoraði af öryggi þó Ari hefði farið í rétt horn.
Ekki löngu síðar var boltanum spilað inn á teig ÍBV þar sem Eiður Gauti Sæbjörnsson átti frábæra sendingu með hælnum á Arnór Ingva sem gat ekki annað en skorað. Staðan orðin 2-1 KR í vil. Eftir það er ekki hægt að segja að liðin hafi skapað sér nein alvöru tækifæri en eitthvað var um hálffæri sem fóru forgörðum. Staðan 2-1 KR í vil þegar flautað var til hálfleiks.
Síðari hálfleikur hófst á sama hátt og sá fyrri endaði. KR-ingar sóttu og sóttu á meðan Eyjamenn ógnuðu helst með skyndisóknum sem ekki tókst að binda endahnút á. KR hafði fengið fín færi þegar Aron Sig tók aukaspyrnu vinstra megin við teiginn þegar tæp klukkustund var liðin.
Aron ákvað, líkt og í fyrri hálfleik, að láta vaða. Boltinn hafði viðkomu í varnarvegg ÍBV og söng í horninu fjær. Staðan orðin 3-1 og litlu síðar var hún orðin 4-1. Orri Hrafn Kjartansson spólaði sig þá í gegnum vörn gestanna og skoraði með góðu skoti innan teigs. Heimamenn létu ekki staðar numið þar en örskömmu eftir fjórfalda skiptingu gestanna skoraði Eiður Gauti eftir undirbúnings Aron Sig. Staðan orðin 5-1 og ljóst að sigurgöngu Eyjamanna var lokið.
Vicente Valor minnkaði þó muninn í 5-2 með marki af vítapunktinum eftir að Galdur Guðmundsson gerðist brotlegur eftir hornspyrnu. Fleiri urðu mörkin ekki í Vesturbænum að þessu sinni og KR-ingar bættu þremur stigum í pokann.
Þriðja markið. Aron Sig gerði sitt 14. mark í sumar þegar hann kom KR í 3-1. Gerði hann þar með út um vonir Eyjamanna og svo var staðan náttúrulega orðin 4-1 stuttu síðar.
Arnór Ingvi var frábær í leiknum. Kom KR yfir í fyrri hálfleik en hefði hæglega getað skorað eitt ef ekki tvö til viðbótar. Galdur var mjög sprækur og þó hann hafi ekki komið að marki þá fór hann oftar en ekki illa með leikmenn gestanna. Þá þarf að minnast á Aron Sig sem var líkt og oft áður hreint út sagt frábær.
Hjá gestunum var Arnór Ingi Kristinsson sprækur en Eyjamenn áttu heldur erfitt uppdráttar í dag.
Ekkert út á menn í gulu að setja í dag. Fínt bara, gott bara.
Veðrið var ekki upp á marga fiska í Vesturbænum í dag en það var engu að síður ágætlega mætt. Stuðningsfólk KR lét vel í sér heyra frá fyrstu mínútu og þá sérstaklega eftir að þeirra menn komust yfir.
„Við vorum góðir í dag, langstærstan hluta leiksins. Ég ætla ekki að segja að Eyjamenn henti okkur betur en aðrir, þeir eru með gott lið. Hann Alexander Linta er að gera áhugaverða hluti með þetta lið. Var öflug frammistaða stærstum hluta, datt botninn úr þessu undir lokin. Meira að segja fyrir mig sem elskar gott kaos þá var þetta orðið einum of mikið kaos.
Öflug frammistaða en við þurfum samt að fara betur með þessar stöður fyrir utan teiginn. Það er galið að við förum inn í hálfleikinn 2-1 með þá yfirburði sem við höfðum, það er alltaf hættulegt. Við byrjum seinni hálfleikinn af krafti og klárum þennan leik nokkuð örugglega en það vantar meira drápseðli í liðið, ganga frá leikjum þegar við getum það,“ sagði Óskar Hrafn Þorvaldsson, þjálfari KR, aðspurður hvort ÍBV hentaði KR betur en önnur lið.
Óskar Hrafn var svo spurður út í þá Aron Sigurðarson og Arnór Ingva Traustason en þeir báru fyrirliðaband liðsins í dag.
„Tveir mjög góðir leikmenn, engin spurning. Mikilvægir hlekkir í liðinu. Get samt alveg ljóstrað því upp hér að ég sagði við Aron Sig í hálfleik að þetta væri liðsíþrótt. Á köflum í fyrri hálfleik snerist þetta um að menn væru að gera hlutina upp á eigin spýtur, taka ótímabær skot og þvinga hlutina. Að því sögðu þá eru þetta tveir framúrskarandi góðir leikmenn.
Eru þetta tveir af bestu leikmönnum sem ég hef þjálfað? Jájá, þeir eru ofarlega þar. Hef verið heppinn að þjálfa fullt af frábærum leikmönnum. Svo eru þetta góðir gaurar og vandaðir karakterar. Mennirnir sem að einhverju leyti leiða þetta verkefni hjá okkur hérna í Vesturbænum og flottir fulltrúar félagsins.“
Hvað þarf KR að gera til að bæta ofan á sigur dagsins?
„Við þurfum að mæta á æfingu á morgun. Vinna af krafti. Við eigum ofboðslega mikið inni finnst mér. Hvað varðar frammistöðu á vellinum, hvað varðar að vera betri á öllum sviðum leiksins. VIð eigum ekki síður mikið inni þegar kemur að því að halda andlegum stöðugleika. Það hefur viljað koma fyrir að menn láta þreytu og missa fókus þegar það líður á tímabilið. Þurfum að sjá til þess að það gerist ekki. Að við séum á hverjum degi klárir í slaginn og gefum ekki eftir. Við erum komnir svo stutt að við getum bætt okkur á öllum sviðum.“
„Ef maður horfir á leikinn þá sést að við eigum við mörg vandamál að stríða. Ég vil að lið mitt sé aggressíft. KR spilar þannig fótbolta, leikstíl sem ég kann að meta. Við gáfum þeim of mikla virðingu, þannig leið mér. Kaflinn þegar við skorum markið okkar í seinni hálfleik var mögulega besti 5-10 mínútna kaflinn okkar í leiknum,“ sagði þjálfari ÍBV að leik loknum.
„Það er of lítið ef maður er að spila gegn svo sterku liði. Ég vildi að við værum árásagjarnari, hugrakkari, reyna vinna einvígin. Bæði án og með bolta. Það vantaði allt þetta, sérstaklega í fyrri hálfleik. Það er ástæðan fyrir úrslitum. Leikirnir okkar gegn KR eru okkar verstu leikir á tímabilinu. Kredit á KR fyrir að spila vel en ég trúi á strákana mína og við munum ekki láta þetta hafa of mikil áhrif á okkur.“
Aðspurður hvort hann tæki eitthvað jákvætt úr leiknum þá sagði Linta að það væri ekki margt jákvætt en lífið og fótbolti væru nokkurn veginn sami hluturinn.
„Stundum fær maður högg og þá er eina lausnin að standa aftur upp. Ég er ekki ánægður með frammistöðuna né úrslitin. Ég er jafnframt ekki ánægður með hvernig við litum út, bæði varnar- og sóknarlega. En við munum koma til baka.“