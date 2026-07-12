FH vann langþráðan sigur, 2-0 þegar liðið fékk Val í heimsókn á Kaplakrikavöll í Hafnarfirði í 14. umferð Bestu-deildar karla í fótbolta í kvöld. Gils Gíslason kom inná sem varamaður hjá FH og reyndist hetja liðsins.
Liðin skiptust á að hafa yfirhöndina í fyrri hálfleik og fengu bæði fín færi til þess að brjóta ísinn.
Róbert Hugi Sævarsson og Tómas Orri Róbertsson komust báðir í góð skotfæri og Ágúst Úlfur Björnsson reyndi á Frederik Schram tvívegis með föstum og hnitmiðuðum sköllum sínum.
Tryggvi Hrafn Haraldsson setti boltann í netið um miðjan fyrri hálfleik en var réttilega flaggaður rangstæður og markið stóð þar af leiðandi ekki. Albin Skoglund setti boltann svo í þverslána með skoti sínu af stuttu færi eftir hárnákvæma sendingu Tryggva Hrafns.
Inn vildi boltinn hins vegar ekki og staðan markalaus þegar liðin röltu til búningsklefa í haustveðrinu í firðinum fagra.
Valsmenn skiptu úr leikkerfinu 3-4-3 í 4-3-3 í hálflleik og við það batnaði sóknarleikur gestanna töluvert. Valsmenn náðu að koma Lúkasi Loga og Jónatani Inga meira í spilið og urðu hættulegri í sóknaraðgerðum sínum.
Ólafur Flóki Stephensen fékk tvo góð færi til þess að ná forystunni fyrir Val og Lúkas Logi og Jónatan Ingi voru sömuleiðs aðgangsharðir upp við mark heimamanna.
Ingimar Torbjörnsson Stöle setti svo Albin Skoglund í frábært færi um miðjan seinni hálfleikinn en Jökull Andrésson sá til þess að staðan var enn markalaus með frábærri markvörslu sinni.
FH gerði fjórar skiptingar um miðbik seinni hálfleiks sem blésu lífi í spilamennsku FH. Einn af þeim sem kom inná hjá FH-ingum var Gils Gíslason sem skoraði sigurmark heimamanna þegar um það bil 10 mínútur voru eftir af leiknum.
Gils nýtti sér þá mistök Ingimars Stöle og chippaði boltanum svo smekklega yfir Frederik Schram. Virkilega vel gert hjá þessum hraða og skemmtilega kantmanni sem kom sterkur inn af bekknum.
Til þess að fullkomna góða innkoma sínu gulltryggði Gils svo langþráðan sigur FH-liðins með marki sínu skömmu fyrir leikslok. Gils nýtti þá hraða sinn og kraft og setti boltann huggulega í fjærhornið. Gils var svo hársbreidd frá því að fullkomna þrennu sína í uppbótartíma leiksins.
„Frammistaðan í þessum leik var bara heilt yfir nokkuð góð. Við vorum flottir í fyrri hálfleik og fengum nokkur færi til þess að skora. Valsmenn komu sterkir inn í seinni hálfleik og náðu yfirhöndinni en við náðum svo vopnum okkar aftur og sigldum sigrinum heim,“ sagði Jóhannes Karl Guðjónsson, þjálfari FH.