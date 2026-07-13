Íslenski boltinn

Völdu besta og efni­legasta leik­manninn á­samt úr­vals­liði deildarinnar

Andri Broddason skrifar
Sérfræðingar Bestu markanna völdu úrvalslið deildarinnar hingað til.
Sérfræðingar Bestu markanna völdu úrvalslið deildarinnar hingað til. Skjáskot/Vísir

Níunda umferð Bestu deildar kvenna kláraðist á föstudaginn og ákváðu sérfræðingar Bestu markanna að velja lið deildarinnar hingað til. Sérfræðingarnir kusu og munaði oft litlu milli leikmanna.

Besta deild kvenna er hálfnuð og í Bestu mörkunum völdu sérfræðingarnir lið deildarinnar hingað til. Jóhann Fjalar Skaptason fékk Helenu Ólafsdóttur og Báru Kristbjörgu Rúnarsdóttur með sér til að fara yfir liðið. Einnig var valinn efnilegasti leikmaður deildarinnar og besti leikmaður deildarinnar.

  • Markmaður:
  • Bridgette Skipa (Stjarnan)
  • Varnarmenn:
  • Natasha Anasi (Grindavík/Njarðvík)
  • Jelena Tinna Kujundzic (Þróttur)
  • Deja Sandoval (FH)
  • Miðjumenn:
  • Edith Kristín Kristjánsdóttir (Breiðablik)
  • Ingibjörg Magnúsdóttir (FH)
  • Ída Marín Hermannsdóttir (FH)
  • Olga Sevcova (ÍBV)
  • Agla María Albertsdóttir (Breiðablik)
  • Sóknarmenn:
  • Hrafnhildur Ása Halldórsdóttir (Breiðablik)
  • Freyja Stefánsdóttir (Víkingur)

Sérfræðingarnir hrósuðu framherjum liðsins í hástert en þegar kosningin átti sér stað var Freyja Stefánsdóttir markahæsti leikmaður deildarinnar. Helena Ólafsdóttir talaði vel um Hrafnhildi Ásu Halldórsdóttur:

„Hrafnhildur byrjaði þetta mót frábærlega, svo þegar Blikarnir hiksta aðeins þá hikstar hún líka því ef hún skorar ekki þá vinnur Breiðablik ekki endilega. Ég hef svo gaman af henni vegna þess að hún var kosin efnilegust í deildinni fyrir tveimur árum og byrjaði svo árið eftir á bekknum. Ég get ekki ímyndað mér annað en að það hafi verið erfitt en svo kemur hún núna og massar þetta í byrjun.“

Sérfræðingarnir segja að þetta sé skemmtilegt lið og það væri gaman að sjá það leika gegn landsliðinu.

Klippa: Bestu mörkin: Úrvalslið, besti leikmaður og efnilegasti leikmaður

Jón Ólafur Daníelsson, þjálfari ÍBV, var kosinn þjálfari úrvalsliðsins og höfðu sérfræðingarnir ýmislegt gott um hann að segja.

„Jón Ólafur er búinn að gera vel með það sem hann hefur í höndunum. Það voru margir sem spáðu ÍBV falli en liðið stendur í fjórða sæti deildarinnar og í miklu betri stöðu heldur en fólk þorði að vona.“

Helena Ólafsdóttir talar einnig vel til Jóns Ólafs og kallar hann mikinn reynslubolta. Ásamt því er hann skemmtilegur og gaman í hvíta tjaldinu hans á Þjóðhátíð í Eyjum.

Ingibjörg Magnúsdóttir var valin efnilegasti leikmaður deildarinnar en hún hefur skorað fjögur mörk í Bestu deildinni. Hún er nýkomin heim þar sem hún var með U19 landsliði Íslands á EM og skoraði tvö mörk í lokaleik Íslands.

Ída Marín Hermannsdóttir var valin besti leikmaður deildarinnar hingað til og er svo sannarlega vel að því komin. Fyrstu tveir leikirnir hjá bæði henni og FH voru smá stífir en síðan þá hefur Ída Marín spilað frábærlega og sem dæmi skoraði hún fimm mörk gegn Þrótti í síðustu viku.

Besta deild kvenna Bestu mörkin

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