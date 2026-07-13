Völdu besta og efnilegasta leikmanninn ásamt úrvalsliði deildarinnar Andri Broddason skrifar 13. júlí 2026 11:03 Sérfræðingar Bestu markanna völdu úrvalslið deildarinnar hingað til. Skjáskot/Vísir Níunda umferð Bestu deildar kvenna kláraðist á föstudaginn og ákváðu sérfræðingar Bestu markanna að velja lið deildarinnar hingað til. Sérfræðingarnir kusu og munaði oft litlu milli leikmanna. Besta deild kvenna er hálfnuð og í Bestu mörkunum völdu sérfræðingarnir lið deildarinnar hingað til. Jóhann Fjalar Skaptason fékk Helenu Ólafsdóttur og Báru Kristbjörgu Rúnarsdóttur með sér til að fara yfir liðið. Einnig var valinn efnilegasti leikmaður deildarinnar og besti leikmaður deildarinnar. Markmaður: Bridgette Skipa (Stjarnan) Varnarmenn: Natasha Anasi (Grindavík/Njarðvík) Jelena Tinna Kujundzic (Þróttur) Deja Sandoval (FH) Miðjumenn: Edith Kristín Kristjánsdóttir (Breiðablik) Ingibjörg Magnúsdóttir (FH) Ída Marín Hermannsdóttir (FH) Olga Sevcova (ÍBV) Agla María Albertsdóttir (Breiðablik) Sóknarmenn: Hrafnhildur Ása Halldórsdóttir (Breiðablik) Freyja Stefánsdóttir (Víkingur) Sérfræðingarnir hrósuðu framherjum liðsins í hástert en þegar kosningin átti sér stað var Freyja Stefánsdóttir markahæsti leikmaður deildarinnar. Helena Ólafsdóttir talaði vel um Hrafnhildi Ásu Halldórsdóttur: „Hrafnhildur byrjaði þetta mót frábærlega, svo þegar Blikarnir hiksta aðeins þá hikstar hún líka því ef hún skorar ekki þá vinnur Breiðablik ekki endilega. Ég hef svo gaman af henni vegna þess að hún var kosin efnilegust í deildinni fyrir tveimur árum og byrjaði svo árið eftir á bekknum. Ég get ekki ímyndað mér annað en að það hafi verið erfitt en svo kemur hún núna og massar þetta í byrjun.“ Sérfræðingarnir segja að þetta sé skemmtilegt lið og það væri gaman að sjá það leika gegn landsliðinu. Klippa: Bestu mörkin: Úrvalslið, besti leikmaður og efnilegasti leikmaður Jón Ólafur Daníelsson, þjálfari ÍBV, var kosinn þjálfari úrvalsliðsins og höfðu sérfræðingarnir ýmislegt gott um hann að segja. „Jón Ólafur er búinn að gera vel með það sem hann hefur í höndunum. Það voru margir sem spáðu ÍBV falli en liðið stendur í fjórða sæti deildarinnar og í miklu betri stöðu heldur en fólk þorði að vona.“ Helena Ólafsdóttir talar einnig vel til Jóns Ólafs og kallar hann mikinn reynslubolta. Ásamt því er hann skemmtilegur og gaman í hvíta tjaldinu hans á Þjóðhátíð í Eyjum. Ingibjörg Magnúsdóttir var valin efnilegasti leikmaður deildarinnar en hún hefur skorað fjögur mörk í Bestu deildinni. Hún er nýkomin heim þar sem hún var með U19 landsliði Íslands á EM og skoraði tvö mörk í lokaleik Íslands. Ída Marín Hermannsdóttir var valin besti leikmaður deildarinnar hingað til og er svo sannarlega vel að því komin. Fyrstu tveir leikirnir hjá bæði henni og FH voru smá stífir en síðan þá hefur Ída Marín spilað frábærlega og sem dæmi skoraði hún fimm mörk gegn Þrótti í síðustu viku. Besta deild kvenna Bestu mörkin Mest lesið Segja einn mann hafa séð um að aflétta banni Balogun Fótbolti Segir engan Frakka vera í franska landsliðinu Fótbolti Kærastan birti viðbjóðinn: Sörloth sagt að fremja sjálfsvíg eftir tapið á HM Fótbolti Goðsögn tekur við eftir vonbrigðin á HM Fótbolti „Er að fara vinna þennan gullskó og ég er að fara slá markametið“ Íslenski boltinn „Ég er svo lélegur í golfi“ Golf McGregor entist aðeins í 69 sekúndur Sport Sjáðu markasúpuna úr Bestu deildinni í gær Íslenski boltinn Þjálfarinn rekinn eftir hótun leikmanns Fótbolti Liðin fjögur eftir sem FIFA vildi að gætu mæst í undanúrslitum Fótbolti Fleiri fréttir Völdu besta og efnilegasta leikmanninn ásamt úrvalsliði deildarinnar Sjáðu markasúpuna úr Bestu deildinni í gær Dagskráin í dag: Umferðin klárast og allt gert upp í Stúkunni „Leikurinn sýnir að við erum að þróast í rétta átt“ „Þessi sigur sýnir hvað hópurinn er þéttur“ Lárus Orri: „Erum í bullandi fallbaráttu“ Uppgjörið: FH - Valur 2-0 | Gils gerði gæfumuninn í langþráðum sigri FH-liðsins Magnaður Sveinn Margeir: „Við eigum fullt inni“ Uppgjörið: KA - ÍA 3-2 | Víti í blálokin og loksins vann KA leik „Er að fara vinna þennan gullskó og ég er að fara slá markametið“ Uppgjörið: KR - ÍBV 5-2 | Eyjamenn sáu ekki til sólar í rokinu vestur í bæ Uppgjörið: Fram - Þór 6-1 | Framarar settu upp sýningu „Ástæðan fyrir því að það er talað um að hún sýni ekki nóg“ Óðinn óstöðvandi í stórsigri Tindastóll mætti ekki til leiks Tíu ÍR-ingar héldu Þrótturum frá toppsætinu Uppgjörið: Valur - Stjarnan 1-1 - Valskonur enduðu sigurgöngu Stjörnunnar Sjáðu ótrúlega fimmu Ídu Marínar og Fram vinna meistarana Tímabilinu lokið hjá Elíasi sem sótti að markametinu Árni Vilhjálms í Stjörnuna Uppgjör: Þór/KA - Grindavík/Njarðvík 1-0. 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