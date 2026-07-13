Uppgjör: Breiðablik-Keflavík 2-1 | Kristinn tryggði Blikum sigurinn Gunnar Egill Daníelsson skrifar 13. júlí 2026 21:05 Kristinn Jónsson tryggði Blikum þrjú dýrmæt stig í kvöld. Vísir/Diego Breiðablik vann frábæran endurkomusigur á nýliðum Keflavíkur, 2-1, í 14. umferð Bestu deildar karla í fótbolta á Eikarvellinum í Kópavogi í kvöld. Breiðablik er áfram í fjórða sæti deildarinnar en nú með 25 stig. Keflavík er áfram í sjötta sæti með 16 stig. Alpha Conteh kom Keflavík í forystu á 24. mínútu þegar hann skoraði glæsilegt mark. Conteh fékk þá boltann frá Anton Kralj vinstra megin við vítateig Breiðabliks, lék framhjá Arnóri Gauta Jónssyni og þrumaði boltanum niður í fjærhornið. Níu mínútum síðar virtist Keflavík vera að tvöfalda forystuna þegar Marin Mudrazija kom boltanum í netið eftir aukaspyrnu Muhameds Alghoul en markið var ranglega dæmt af vegna rangstöðu. Keflvíkingar voru áfram hættulegri það sem eftir lifði af fyrri hálfleik en staðan að honum loknum var 0-1. Síðari hálfleikur hófst með látum þar sem Keflvíkingar fengu nokkur færi til þess að tvöfalda forystuna en höfðu ekki erindi sem erfiði. Eftir tæplega klukkutíma leik, á 57. mínútu, jafnaði Breiðablik metin og það með öðru glæsimarki. Davíð Ingvarsson fann þá Jónatan Guðna Arnarsson utarlega vinstra megin í vítateig Keflavíkur, hann var með pláss til að skjóta og þáði það með því að skrúfa boltann glæsilega upp í fjærhornið. Var þetta fyrsta mark Jónatans Guðna í Bestu deildinni og fyrir Breiðablik yfir höfuð. Blikar hertu tökin eftir jöfnunarmarkið og skoruðu svo sigurmarkið einni mínútu fyrir leikslok. Varamaðurinn Dagur Örn Fjeldsted átti þá glæsilega fyrirgjöf af hægri kantinum yfir á annan varamann, Kristin Jónsson, sem lúrði á fjærstönginni og skoraði með glæsilegu ristarskoti sem fór niður í bláhornið fjær. Staðan þá orðin 2-1 og reyndust það lokatölur eftir æsilegar lokamínútur. Atvik leiksins Á 33. mínútu taldi Marin Mudrazija sig réttilega vera að koma Keflavík í 0-2 þegar hann tók frábært hlaup og stýrði boltanum með viðstöðulausu skoti á lofti í netið á nærstönginni eftir að Muhamed Alghoul hafði tekið aukaspyrnu af vinstri kantinum. Mudrazija var hins vegar dæmdur rangstæður sem var kolrangur dómur, hann var fjarri því að vera rangstæður og því hefði markið átt að vera dæmt gott og gilt. Stjörnur og skúrkar Anton Ari Einarsson lék vel í markinu hjá Breiðabliki og varði nokkrum sinnum vel. Ágúst Orri Þorsteinsson var stöðugt ógnandi eins og hans er von og vísa. Varamennirnir Kristinn Jónsson og Dagur Örn Fjeldsted komu þá öflugir inn á sem varamenn og skópu sigurmark Breiðabliks í sameiningu. Alpha Conteh var einstaklega líflegur og öflugur á vinstri kantinum hjá Keflavík og uppskar glæsilegt mark. Ásgeir Orri Magnússon var góður í markinu hjá Keflavík og greip nokkrum sinnum mjög vel inn í. Hann er óhræddur við að fara í úthlaup enda heppnast þau oftast nær. Viktor Örn Margeirsson átti í töluverðum vandræðum í hægri bakverðinum enda Conteh erfiður viðureignar og Viktor Örn miðvörður að upplagi. Dómarinn Arnar Þór Stefánsson var að stærstum hluta með fín tök á leiknum, einhverjir aukaspyrnudómar og ekki dómar sem maður var ekki sammála en stóru ákvarðanirnar réttar. Aðstoðardómarinn Kristján Már Ólafs gerði sig hins vegar sekan um stór mistök þegar hann dæmdi Mudrazija ranglega rangstæðan er hann virtist vera að koma Keflavík í 0-2 í fyrri hálfleik. Stemning og umgjörð Blikar létu ekki haustlegt veðrið aftra sér frá því að mæta á völlinn. Mæting var nefnilega prýðileg og stemningin sömuleiðis. Nokkrir ungir drengir voru á trommunum og létu í sér heyra, til dæmis með norska róðrinum. Umgjörð er með besta móti á Eikarvellinum og vel haldið utan um allt saman. Ólafur Ingi Skúlason þjálfari Breiðabliks.Vísir/Anton Brink „Ánægður með úrslitin en frammistaðan ekkert frábær“ Ólafur Ingi Skúlason þjálfari Breiðabliks var ánægður með stigin þrjú en ekki jafn ánægður með frammistöðu sinna manna þegar liðið vann 2-1 endurkomusigur á Keflavík í 14. umferð Bestu deildar karla í fótbolta á Eikarvellinum í Kópavogi í kvöld. „Ég er auðvitað mjög ánægður með úrslitin. Mér fannst frammistaðan ekkert frábær, sérstaklega í fyrri hálfleik sem var mjög slakur hjá okkur. En auðvitað er ég þakklátur fyrir það að við fundum lausnirnar hérna undir lokin og skoruðum tvö góð mörk í seinni hálfleik. Ég er auðvitað mjög ánægður með stigin þrjú en mér finnst við eiga mikið inni,“ sagði Ólafur Ingi við Sýn Sport að leik loknum. Keflavík var 0-1 yfir í hálfleik og skoraði auk þess löglegt mark sem var ranglega dæmt af vegna rangstöðu. Var hann spurður hverju Blikar hafi breytt í leikhléi. Eigum að láta heimavöllinn telja „Mér fannst við bara vera passífir. Við vorum kannski meira með boltann en mér fannst þeir stýra svolítið ferðinni varðandi það hvernig við komumst ekki á milli lína. Það voru svæði þarna sem við vorum passífir að spila inn í. Mér fannst við vera pínu hikandi í okkar aðgerðum sóknarlega í fyrri hálfleik. Við spiluðum svolítið inn í þeirra pressu triggera trekk í trekk. Mér fannst við ekki stíga nógu aggressíft í boltann þegar það var svæði fyrir framan okkur sem var hægt að stíga í til þess að draga í okkur press og opna þá aðra möguleika. Mér fannst það svolítið myndin af fyrri hálfleik. Þeirra mark er líka svolítið passíft. Við stígum ekki upp í þetta skot og hann klárar þetta mjög vel. Mér fannst fyrri hálfleikurinn frekar passífur. Við vorum að reyna að brýna fyrir leikmönnum að vera aggressífir, að þora. Við erum hérna á heimavelli og eigum að láta það telja, vera hugrakkir á boltann og þora að fara aðeins meira á milli lína og á bak við þegar það átti við. Við gerðum það betur í síðari hálfleik, klárlega. Við sköpuðum okkur góðar stöður oft þar sem vantaði aðeins upp á fyrirgjöfina þar sem það hefði getað orðið dauðafæri eða gott færi. Heilt yfir var seinni hálfleikur bara fínn,“ útskýrði Ólafur Ingi. Opnir fyrir því að skoða það Félagaskiptaglugginn opnar eftir þrjá daga og hefur Breiðablik þegar tryggt sér Hlyn Frey Karlsson að láni frá Brommapojkarna. Er von á frekari styrkingum í Kópavoginn í glugganum? „Við höfum rætt það lengi að ef réttu leikmennirnir eru lausir, þær týpur sem við höfum áhuga á bæði sem karakterar og fótboltamenn þá erum við alveg tilbúnir að skoða það að styrkja okkur. Hópurinn er búinn að stækka mjög mikið hjá okkur í sumar. Við erum með unga leikmenn sem eru að standa sig frábærlega. Við erum með unga framherja í dag þannig að efniviðurinn er líka til staðar. Við erum með eitt besta unglingastarf á landinu og einhvers staðar verðum við líka að þora að nýta það. Þeir eru svo sannarlega búnir að standa sig og taka gott skref. En ef við fáum leikmann eins og Hlynur er, frábær styrking og frábær karakter fyrir okkur, þá erum alveg opnir fyrir því að skoða það,“ sagði Ólafur Ingi Skúlason að endingu í samtali við Sýn Sport. Besta deild karla Breiðablik Keflavík ÍF