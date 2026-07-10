Uppgjörið: Valur - Stjarnan 1-1 - Valskonur enduðu sigurgöngu Stjörnunnar Hjörvar Ólafsson skrifar 10. júlí 2026 19:55 Margrét Brynja Kristinsdóttir tryggði Valskonum jafntefli í kvöld. Vísir/Diego Fjögurra leikja sigurganga Stjörnukvenna í Bestu deild kvenna í fótbolta endaði í kvöld þegar liðið fór í burtu með eitt stig úr leik sínum vði Val á Hlíðarenda. Valur og Stjarnan gerðu 1-1 jafntefli í lokaleik tíundu umferðar deildarinna. Stjarnan náði forystunni strax á fjórðu mínútu leiksins. Stjörnuliðið tók þá skemmtilega útfærslu af hornspyrnu. Andrea Mist Pálsdóttir chippaði boltanum á Þóru Maríu Hjaltadóttur sem tók boltann á lofti og setti boltann smekklega í netið. Stjörnukonur voru aðgangsharðari upp við mark Vals en öfugt það sem eftir lifði fyrri hálfleiks og Birna Jóhannsdóttir komst næst því að tvöfalda forskot gestanna þegar hún skaut í þverslána af stuttu færi undir lok fyrri hálfleiks. Staðan var 1-0 þegar liðin gengu til búningsklefa í háfleik og Valskonur gátu prísað sig sælar með það miðað við gang fyrri hálfleiksins. Valur gerði tvöfalda skiptingu í hálfleik og inn komu Arnfríður Auður Arnarsdóttir og Kolbrá Una Kristinsdóttir. Breytingarnar hleyptu lífi í leik Valsliðsins og um miðjan seinni hálfleikinn jafnaði Margrét Brynja Kristinsdóttir metin með föstu og hnitmiðuðu skoti. Arnfríður Auður vann þá boltann með ákafri pressu á hættulegum stað og kom boltanum á Margréti Brynju sem sá um að setja boltann í netmöskvana. Fleiri mörk voru ekki skoruð í leiknum þrátt fyrir að bæði lið hefðu fengið fín færi til þess að tryggja sér sigurinn og hirða stigin þrjú. Matthías Guðmundsson sá glasið hálffullt eftir leikinn. VÍSIR/VILHELM Matthías: Farinn að hljóta eins og rispuð plata „Við vorum orkulausar og bara mjög slakar í fyrri hálfleik. Stjarnan leiddi því sanngjarnt i hálfleik. Við fórum vel yfir hlutina í hálfleik og það var sem betur fer allt annað sjá liðið í seinni hálfleik,“ sagði Matthías Guðmundsson, þjálfari Vals, að leik loknum. „Mér fannst við fá færi til þess að næla okkur í sigurinn en þær fengu vissulega að sama skapi færi til þess að setja fleiri mörk. Ætli jafntelfi sé ekki bara sanngjörn niðurstaða þegar á heildina er litið,“ sagði Matthías enn fremur. „Það er fullt jákvætt sem ég get tekið út úr þessum leik. Ég er vissulega farinn að hljóma eins og rispuð plata en frammistaðan var góð líkt og í fleiri leikjum í sumar. Nú er bara að byggja á spilamennskunni og orkunni sem var í liðinu í seinni hálfleik í næstu leikjum okkar. Þá fara sigrarnir að detta í hús,“ sagði hann um framhaldið. Óskar Smári: Hefðum átt að gera út um leikinn „Fyrri hálfleikur var frábær hjá okkur og við náðum að leysa þá pressu sem Valsliðið setti á okkur mjög vel. Við fengum fullt af færum og skjótum nokkrum sinnum í stöng og slá. Við hefðum átt að gera út um leikinn fyrsta klukkutímann en þetta var bara stöngin út,“ sagði Óskar Smári Haraldsson, þjálfari Stjörnunnar, svekktur eftir leik. „,“ „,“ Atvik leiksins Saga leiksins er í raun færanýting beggja liða. Stjarnan hefði getað gert út um leikinn í fyrri hálfleik en Valskonur geta farið svekktar á koddann að hafa ekki nýtt þau færi sem liðið fékk undir lokin til þess að innbyrða sigurinn. Stjörnur og skúrkar Tinna Brá Magnúsdóttir var augljóslega að spila í gegnum sársauka í marki Vals og skilaði sínu verki með stakri prýði. Ísabella Sara Tryggvadóttir var síógnandi að kantinum hjá Valsliðinu og Margrét Brynja Kristinsdóttir gerði vel í markinu sem hún skoraði. Innkoma Arnfríðar Auðar og Kolbrár Unu gerði svo gæfumuninn fyrir Valsliðið sem var mun sterkara eftir að þær mættu til leiks í hálfleik. Jakobína Hjörvarsdóttir var öflug í hjarta varnarinnar hjá Stjörnunni. Andrea Mist Pálsdóttir tók mikið til sín á miðsvæðinu og skapaði trekk í trekk usla með föstum leikatriðum sínum. Þá var Birna Jóhannsdóttir iðin við að skapa sér færi og koma samherjum sínum í góðar stöður. Birna hefði þó mátt gera betur þegar hún fékk upplagt marktækifæri undir lok fyrri hálfleiks. Dómarar leiksins Dómarar leiksins, þeir Hreinn Magnússon, Þráinn Jón Elmarsson, Heimir Árni Erlendsson og Óli Njáll Ingólfsson höfðu góð tök á þessum leik og fá sjö í einkunn fyrir vel unnin störf sín. Stemming og umgjörð Fínasta mæting á Hlíðarenda og kátar stelpur sem voru að spila á Símamótinu fyrr í dag settu skemmtilegan svip á áhorfendaskarann. Þær hvöttu fyrirmyndir sínar d Stjörnukonur komust yfir í upphafi leiks með marki Þóru Maríu Hjaltadóttur og áttu tvö sláarskot áður en Margrét Brynja Kristinsdóttir jafnaði metin á 66. mínútu. Stjarnan átti eitt sláarskot í viðbót en tókst ekki að ná inn sigurmarkinu. Stjörnuliðið átti möguleika á því að stimpla sig inn í toppbaráttuna með sigri en stigið dugar Valskonum um að komast upp í sjöunda sætið. Frekari umfjöllun og viðtöl koma inn á Vísi seinna í kvöld. Besta deild kvenna Valur Stjarnan