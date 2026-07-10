Íslenski boltinn

Sjáðu ó­trú­lega fimmu Ídu Marínar og Fram vinna meistarana

Sindri Sverrisson skrifar
Ída Marín Hermannsdóttir raðaði inn fimm mörkum gegn Þrótti í gærkvöld.
Ída Marín Hermannsdóttir raðaði inn fimm mörkum gegn Þrótti í gærkvöld. vísir/Anton

Ída Marín Hermannsdóttir átti sviðið í Bestu deildinni í fótbolta í gærkvöld þegar þessi tæplega 24 ára landsliðskona skoraði fimm mörk í frábærum sigri FH gegn Þrótti. Mörkin úr öllum fjórum leikjunum í gær má sjá á Vísi.

FH komst með 7-3 sigri sínum gegn Þrótti á topp Bestu deildarinnar því á sama tíma töpuðu Íslandsmeistarar Breiðabliks afar óvænt gegn botnliði Fram í Úlfarsárdal.

Blikar komust í 2-1 en töpuðu á endanum 3-2, eftir stórglæsilegt sigurmark Hörpu Helgadóttur í lokin.

Fram er þó enn í botnsætinu en nú er fallbaráttan afar jöfn því Fram er tveimur stigum á eftir Þór/KA og Val, og þremur á eftir Víkingi sem tapaði 3-1 gegn ÍBV í gær. Þór/KA vann annan leik sinn í röð, 1-0 gegn Grindavík/Njarðvík.

Umferðinni lýkur með leik Vals og Stjörnunnar í kvöld en mörkin úr leikjunum í gær má sjá hér að neðan.

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