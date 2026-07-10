Sjáðu ótrúlega fimmu Ídu Marínar og Fram vinna meistarana Sindri Sverrisson skrifar 10. júlí 2026 14:47 Ída Marín Hermannsdóttir raðaði inn fimm mörkum gegn Þrótti í gærkvöld. vísir/Anton Ída Marín Hermannsdóttir átti sviðið í Bestu deildinni í fótbolta í gærkvöld þegar þessi tæplega 24 ára landsliðskona skoraði fimm mörk í frábærum sigri FH gegn Þrótti. Mörkin úr öllum fjórum leikjunum í gær má sjá á Vísi. FH komst með 7-3 sigri sínum gegn Þrótti á topp Bestu deildarinnar því á sama tíma töpuðu Íslandsmeistarar Breiðabliks afar óvænt gegn botnliði Fram í Úlfarsárdal. Blikar komust í 2-1 en töpuðu á endanum 3-2, eftir stórglæsilegt sigurmark Hörpu Helgadóttur í lokin. Fram er þó enn í botnsætinu en nú er fallbaráttan afar jöfn því Fram er tveimur stigum á eftir Þór/KA og Val, og þremur á eftir Víkingi sem tapaði 3-1 gegn ÍBV í gær. Þór/KA vann annan leik sinn í röð, 1-0 gegn Grindavík/Njarðvík. Umferðinni lýkur með leik Vals og Stjörnunnar í kvöld en mörkin úr leikjunum í gær má sjá hér að neðan. Besta deild kvenna Mest lesið Stjarna úr ensku úrvalsdeildinni keyrði niður konu Enski boltinn Fyrrverandi landsliðsmaður drukknaði Fótbolti Er hik í vítaspyrnum að láta leikmenn klúðra þeim? Fótbolti Árni Vilhjálms í Stjörnuna Íslenski boltinn Evrópu-Emil: Æðislegt að setja þrjú mörk í Evrópu Fótbolti Tímabilinu lokið hjá Elíasi sem sótti að markametinu Íslenski boltinn María að gera Þóri að afa Fótbolti Maður dagsins á HM: Slökkti á tölvunni og heldur áfram að þagga niður í fólki Fótbolti „Sérstakur leikur fyrir mig, því ég spila á Englandi og fæddist á Englandi“ Fótbolti Meiðsli, veikindi og leikbann í herbúðum Englands Fótbolti Fleiri fréttir Sjáðu ótrúlega fimmu Ídu Marínar og Fram vinna meistarana Tímabilinu lokið hjá Elíasi sem sótti að markametinu Árni Vilhjálms í Stjörnuna Uppgjör: Þór/KA - Grindavík/Njarðvík 1-0. Margrét með sigurmarkið í upphafi leiks Botnlið Fram vann óvæntan sigur á toppliði Blika Eyjakonur með fyrsta sigurinn í tvo mánuði Skoraði í styrktarleik fyrir móður sína Ungu strákar Blika að leggja lóð sín á vogarskálarnar Styrktarleikur á Selfossi þegar vinaliðin mætast í fyrsta sinn Blikar fá Hlyn heim frá Svíþjóð Hvers vegna tekur Halldór ekki strax við Val? Elías Már sárþjáður og fór af velli Tók upp hanskann fyrir Sigurpál: „Gerir það sem markmenn KR eiga að gera“ Segir að Ungverjarnir hafi verið óheppnir að fá Víking í drættinum Sjáðu enn eitt markið hjá Kennie og Stefan koma Keflavík í efri hlutann Uppgjörið: Keflavík - Fram 1-1 | Heimamenn upp í efri hlutann Amin Cosic orðinn leikmaður Noregsmeistaranna Fór betur en áhorfðist hjá Aroni Snæ Með sitt eigið HM í Bestu deildinni Þór yngri en þegar báðir bræður hans skoruðu sitt fyrsta mark Alex Freyr: „Það er kominn hundur í menn” Völsungsliðin skoruðu sex mörk en fengu bara eitt stig Uppgjörið: ÍBV-Valur 1-0 | Alex Freyr í aðalhlutverki í enn einum Eyjasigri Uppgjörið: ÍA – Breiðablik 1-2 | Endurkomusigur Blika sem spilltu gleðinni á Akranesi Uppgjörið: FH - Stjarnan 2-2 | Jafnt í Krikanum Hafa ekki unnið nágrannana hinum megin við hraunið í þrjú ár Fyrsti markvörðurinn til að skora utan af velli í 48 ár Sjáðu skrautlegu mörkin fyrir norðan og dramatíkina í Víkinni Sumarmótin: Æfir út í dómarann þrátt fyrir sigur Átti Amin að sjá rautt? Sjá meira