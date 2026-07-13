Norski framherjinn Erling Braut Haaland tók sín fyrstu skref á norskri grund á sérstakan hátt en norska landsliðið er nú lent heima í Noregi. Það sem bíður landsliðshetjanna er áheyrn hjá konungsfjölskyldunni og svo mikil gleði með norsku þjóðinni í miðborg Osló.
Haaland var meðal þeirra síðustu sem komu út úr norsku flugvélinni en hann hafði með sér mjög sérstakan hlut.
„Hann er með þvottabjörn!“ sagði Kasper Wikestad í útsendingu norska sjónvarpsins og hló þegar hann sá myndirnar af stærstu stjörnu Noregs.
Haaland var ekki bara með þvottabjörn heldur var þetta þvottabjörn sem drakk vodka.
„Hann þreif jú gólfið með flestum andstæðingum sem hann fann í Bandaríkjunum, svo þvottabjörn er mjög viðeigandi,“ bætti Wikestad við en hann hefur lýst leikjum Noregs á HM í Bandaríkjunum í norska sjónvarpinu.
Síðustu klukkustundirnar fyrir lendingu breytti flugið nafni sínu í gælunafnið „Ro Ro Ro Ro Airlines“ á Flightradar með beinni vísun í víkingaróður stuðningsmannanna.
Nærri hundrað þúsund manns fylgdust með fluginu þegar mest var og það er búist við tugþúsundum manna í miðborg Óslóar í kvöld.
Norðmenn eru skiljanlega afar stoltir af landsliði sínu og þetta gæti því orðið sumarkvöld sem mun lifa í minningunni hjá heilli þjóð í áratugi fram í tímann.
Síðasta spölinn í aðfluginu var flugvélinni fylgt af tveimur F35 orrustuþotum.
Erling Braut Haaland arrives back in Norway with a raccoon. pic.twitter.com/BZEqD4RfbM— Joakim 🌹🇳🇴🇪🇺 (@joakial_) July 13, 2026
Erling Braut Haaland arrives back in Norway with a raccoon. pic.twitter.com/BZEqD4RfbM