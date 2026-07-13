Það verður nóg um að ræða í Stúkunni hjá Gumma Ben og félögum í kvöld, þegar 14. umferð Bestu deildar karla í fótbolta lýkur. Besta deildin á sviðið á sportrásum Sýnar í dag.
Fjórir fjörugir leikir voru á dagskránni í Bestu deild karla í gær en umferðin hófst raunar þann 26. maí þegar Stjarnan og Víkingur mættust, en Víkingar eru núna uppteknir í Evrópuleikjum.
Lokaleikur umferðarinnar er svo í kvöld þegar Breiðablik tekur á móti spútnikliði Keflavíkur en aðeins sex stig skilja liðin að, í 4. og 6. sæti.
19:00 Breiðablik - Keflavík (Besta deild karla) SÝN Sport Ísland
21:25 Stúkan (Besta deild karla) SÝN Sport Ísland
Upplýsingar um allar beinar útsendingar á sportrásum Sýnar má finna hér.