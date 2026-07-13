Lena Selnes, unnusta norska landsliðsframherjans Alexanders Sörloth, hefur nú birt hluta af þeim hatursfullu skilaboðum sem hún fékk send eftir að Noregur féll úr leik í 8-liða úrslitum á HM í fótbolta.
Norðmenn náðu sínum besta árangri í sögu HM og mega vera stoltir þrátt fyrir tap í framlengdum leik gegn Englendingum á laugardagskvöld.
Sörloth var að vanda í byrjunarliði Noregs en var gagnrýndur fyrir að nýta það ekki betur þegar þeir Erling Haaland komust tveir gegn einum varnarmanni í fyrri hálfleik leiksins, þegar Noregur var 1-0 yfir.
Um hann féllu svo hreint hryllilegar athugasemdir að leik loknum og sumar voru sendar á unnustu hans og barnsmóður, Lenu Selnes, sem birti hluta af þeim á Instagram.
„Vertu svo vænn að fremja sjálfsvíg, fíflið þitt,“ stóð í einum þeirra.
„Segðu kærastanum þínum að hann eigi að fara frá Noregi og stökkva fram af kletti,“ stóð í öðrum en Selnes birti fleiri skilaboð.
Segja má að sannkölluð þjóðhátíð sé búin að vera í Noregi síðustu vikur og Sörloth og félagar veitt löndum sínum mikla gleði, með frammistöðu sem vakið hefur hrifningu um allan heim, en eins og Selnes benti sjálf á þá getur athyglin einnig verið afar neikvæð.
„HM veitir mikla gleði en líka mikið hatur. Ég vil eiginlega ekki veita þessu neina athygli en þarf þess eftir svona athugasemdir,“ skrifaði Selnes og bætti við:
„Ég vildi að allir myndu hugsa sig aðeins um áður en þeir setja fram svona athugasemdir, sama hverjar aðstæðurnar eru.“
Ståle Solbakken, landsliðsþjálfari Noregs, segir málið sýna af hverju hann vilji ekki að leikmenn séu á samfélagsmiðlum.
„Þetta er sorglegt. Svona er heimurinn í dag. Þess vegna segi ég strákunum að halda sig í burtu frá samfélagsmiðlum,“ sagði Solbakken samkvæmt frétt TV 2.