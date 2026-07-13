Haaland stakk af og fagnaði ekki með fólkinu

Stærsta stjarna norska karlalandsliðsins sást hvergi þegar hetjurnar voru hylltar af mannhafi á Hallartorginu í Osló í kvöld.
Erling Braut Haaland og Sander Berge komu ekki fram fyrir mannfjöldann til að veifa. Ástæðan var að það var flug og frí sem beið þeirra.
Norsku landsliðsmennirnir tóku þá víkingaróðurinn með Hákoni krónprinsi og öllu fólkinu áður en þeir fóru með rútu niður að höfn.
Det kan vel ikke bare være meg som reagerer på dette ? https://t.co/tkgLEag52n— Anthon Berg (@ahjapb) July 13, 2026
Det kan vel ikke bare være meg som reagerer på dette ? https://t.co/tkgLEag52n
„Það voru miklar tafir og vesen á heimleiðinni í dag. Það voru einhverjir sem höfðu bókað flug og þess háttar. Þeir hefðu viljað vera hér, en við áttum að skila kveðju frá þeim og þakka fyrir allan stuðninginn,“ sagði Martin Ødegaard, fyrirliði norska landsliðsins, við norska ríkissjónvarpið.
„Sumir þurftu að halda áfram,“ segir landsliðsþjálfarinn Ståle Solbakken við NRK um fjarveru Haaland og Berge.
„Þeir komu báðir við og ræddu við konunginn, en við vorum fjórum til fimm tímum of seinir. Þeir þurftu að halda áfram til að ná fluginu, en þeir hafa verið inni í höllinni og átt sitt samtal við Harald konung. Þeir fylgdu dagskránni alveg þar til þeir þurftu að fara,“ sagði Solbakken.
„Eru þeir á leið til félagsliða sinna?“ spurði fréttamaður NRK.
„Þeir eru með áætlanir fyrir sumarfríið sitt,“ svaraði Solbakken.
Erling Haaland et Sander Berge ne participent pas aux festivités à Oslo !❌🇳🇴Les deux joueurs norvégiens ont dû quitter prématurément le groupe pour prendre un avion et aller en vacances.✈️🏝️Dommage...[@NRKno] pic.twitter.com/DTEmPmRA5N— Nordisk Norvège 🇳🇴 (@NordiskNorvege) July 13, 2026
Erling Haaland et Sander Berge ne participent pas aux festivités à Oslo !❌🇳🇴Les deux joueurs norvégiens ont dû quitter prématurément le groupe pour prendre un avion et aller en vacances.✈️🏝️Dommage...[@NRKno] pic.twitter.com/DTEmPmRA5N