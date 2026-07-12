„Leikurinn sýnir að við erum að þróast í rétta átt“ Hjörvar Ólafsson skrifar 12. júlí 2026 23:23 Chris Brazell var jákvæður í garð leikmanna sinna og frammistöðunnar þrátt fyrir tapið. Mynd/Valur Chris Brazell, þjálfari Vals, telur að spilamennska Valsliðsins sýni að liðið sé á leið í rétta átt þrátt fyrir að það hafi lotið í lægra haldi fyrir FH í kvöld. Chris var sérstaklega sáttur við hugarfarið í fyrri hálfleiknum og spilamennskuna í fyrri hluta seinni hálfleiks. „Við erum svekktir með þessa niðurstöðu. Mér finnst strákarnir eiga meira skilið miðað við hvað þeir lögðu í leikinn og hvernig frammistaðan var. Hugarfarið var gott í fyrri hálfleik og spilamennskan í fyrri hluta seinni hálfleiks var mjög góð að mínu mati,“ sagði Chris Brazell, þjálfari Vals, vonsvikinn eftir leik. „FH gerði vel í að auka orkustigið þegar leið á seinni hálfleikinn og við áttum í erfiðleikum með að ráða við kraftinn í þeim undir lokin. Þeir refsuðu okkur með hraða sínum og krafti og eiga hrós skilið fyrir það,“ sagði Chris þar að auki. „Mér fannst þessi leikur sýna að við séum að þróast í rétta átt. Eins og staðan er núna þá er tilfinningin eins og það sé allt á móti okkur, sem er að sjálfsögðu ekki rétt. Við ráðum auðvitað okkur eigin örlögum sjálfir,“ sagði hann. „Hafandi sagt það þá er fullt af jákvæðum hlutum sem við getum tekið út úr þessum leik. Við spiluðum góðan fótbolta en náðum ekki að nýta stöðurnar og færin þegar á hólminn er komið. Það virðist vera lítið sjálfstraust í liðinu eins og staðan er núna en við munum vinna okkur út úr þessu,“ sagði Chris upplitsdjarfur þrátt fyrir tapið. Íslenski boltinn Besta deild karla Valur Mest lesið Boltinn í vír og Norðmenn segja algjört hneyksli að markið skyldi standa Fótbolti Hissa á útspili Haalands Fótbolti Bellingham sendi sára Norðmenn heim Fótbolti FIFA: Örflagan sýnir enga snertingu við vírinn Fótbolti Hökta áfram og mæta Englandi í undanúrslitum Fótbolti Dregur Aþenu úr keppni og sakar borgina um valdníðslu Körfubolti Kinu Rochford sagður myrtur Körfubolti Metið kolféll í Laugavegshlaupinu Sport McGregor entist aðeins í 69 sekúndur Sport Þjálfarinn rekinn eftir hótun leikmanns Fótbolti Fleiri fréttir „Leikurinn sýnir að við erum að þróast í rétta átt“ „Þessi sigur sýnir hvað hópurinn er þéttur“ Liðin fjögur eftir sem FIFA vildi að gætu mæst í undanúrslitum Goðsögn tekur við eftir vonbrigðin á HM Lárus Orri: „Erum í bullandi fallbaráttu“ Uppgjörið: FH - Valur 2-0 | Gils gerði gæfumuninn í langþráðum sigri FH-liðsins Segja einn mann hafa séð um að aflétta banni Balogun Magnaður Sveinn Margeir: „Við eigum fullt inni“ Uppgjörið: KA - ÍA 3-2 | Víti í blálokin og loksins vann KA leik „Er að fara vinna þennan gullskó og ég er að fara slá markametið“ Uppgjörið: KR - ÍBV 5-2 | Eyjamenn sáu ekki til sólar í rokinu vestur í bæ Þjálfarinn rekinn eftir hótun leikmanns Segir FIFA skoða að fjölga liðum á HM í 64 Uppgjörið: Fram - Þór 6-1 | Framarar settu upp sýningu Draumabyrjun Freys hjá norska stórveldinu Sjáðu Róbert Frosta tryggja GAIS dísætan sigur „Mikil saga og mikill sársauki“ Sýður á Svisslendingum Haaland eldri hraunar yfir dómarana Argentínsk goðsögn fallin frá FIFA: Örflagan sýnir enga snertingu við vírinn Maður dagsins á HM: Öldungar á rassinum og nærbuxur Kim Kardashian Sveindís og stöllur unnu toppliðið Hökta áfram og mæta Englandi í undanúrslitum Bellingham sendi sára Norðmenn heim Boltinn í vír og Norðmenn segja algjört hneyksli að markið skyldi standa „Ástæðan fyrir því að það er talað um að hún sýni ekki nóg“ Héldu flugi eftir sigurinn á Íslandi og drottna yfir EM U19 Hissa á útspili Haalands „Frakkar eiga að óttast okkur“ Sjá meira