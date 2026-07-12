Fótbolti

„Leikurinn sýnir að við erum að þróast í rétta átt“

Hjörvar Ólafsson skrifar
Chris Brazell var jákvæður í garð leikmanna sinna og frammistöðunnar þrátt fyrir tapið. 
Chris Brazell var jákvæður í garð leikmanna sinna og frammistöðunnar þrátt fyrir tapið.  Mynd/Valur

Chris Brazell, þjálfari Vals, telur að spilamennska Valsliðsins sýni að liðið sé á leið í rétta átt þrátt fyrir að það hafi lotið í lægra haldi fyrir FH í kvöld. Chris var sérstaklega sáttur við hugarfarið í fyrri hálfleiknum og spilamennskuna í fyrri hluta seinni hálfleiks. 

„Við erum svekktir með þessa niðurstöðu. Mér finnst strákarnir eiga meira skilið miðað við hvað þeir lögðu í leikinn og hvernig frammistaðan var. Hugarfarið var gott í fyrri hálfleik og spilamennskan í fyrri hluta seinni hálfleiks var mjög góð að mínu mati,“ sagði Chris Brazell, þjálfari Vals, vonsvikinn eftir leik.

„FH gerði vel í að auka orkustigið þegar leið á seinni hálfleikinn og við áttum í erfiðleikum með að ráða við kraftinn í þeim undir lokin. Þeir refsuðu okkur með hraða sínum og krafti og eiga hrós skilið fyrir það,“ sagði Chris þar að auki.

„Mér fannst þessi leikur sýna að við séum að þróast í rétta átt. Eins og staðan er núna þá er tilfinningin eins og það sé allt á móti okkur, sem er að sjálfsögðu ekki rétt. Við ráðum auðvitað okkur eigin örlögum sjálfir,“ sagði hann.

„Hafandi sagt það þá er fullt af jákvæðum hlutum sem við getum tekið út úr þessum leik. Við spiluðum góðan fótbolta en náðum ekki að nýta stöðurnar og færin þegar á hólminn er komið. Það virðist vera lítið sjálfstraust í liðinu eins og staðan er núna en við munum vinna okkur út úr þessu,“ sagði Chris upplitsdjarfur þrátt fyrir tapið.

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