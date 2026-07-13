Þórdís fer frá Þrótti til Breiðabliks Ágúst Orri Arnarson skrifar 13. júlí 2026 13:05 Þórdís Elva er gengin til liðs við Breiðablik. breiðablik knattspyrnudeild Þórdís Elva Ágústsdóttir hefur yfirgefið herbúðir Þróttar Reykjavíkur og er gengin til liðs við Breiðablik í Bestu deild kvenna í fótbolta. Þórdís hefur verið lykilmaður í liði Þróttar síðustu tvö tímabil, síðan hún sneri heim úr atvinnumennsku í Svíþjóð. Áður spilaði hún með liði Vals og varð Íslands- og bikarmeistari árið 2023. Á núlíðandi tímabili hefur Þórdís skorað 1 mark í 9 leikjum fyrir Þrótt, sem situr í 5. sæti Bestu deildarinnar. Ríkjandi Íslands- og bikarmeistarar Breiðabliks fá því mikinn liðsstyrk fyrir komandi átök en liðið situr í 2. sæti Bestu deildarinnar, tveimur stigum á eftir toppliði FH. Breiðablik birti myndband af móttöku og fyrstu æfingu Þórdísar sem má sjá hér fyrir neðan. Breiðablik Besta deild kvenna Þróttur Reykjavík Mest lesið Segir engan Frakka vera í franska landsliðinu Fótbolti Segja einn mann hafa séð um að aflétta banni Balogun Fótbolti Kærastan birti viðbjóðinn: Sörloth sagt að fremja sjálfsvíg eftir tapið á HM Fótbolti Sjáðu markasúpuna úr Bestu deildinni í gær Íslenski boltinn Goðsögn tekur við eftir vonbrigðin á HM Fótbolti „Er að fara vinna þennan gullskó og ég er að fara slá markametið“ Íslenski boltinn McGregor entist aðeins í 69 sekúndur Sport „Ég er svo lélegur í golfi“ Golf Þjálfarinn rekinn eftir hótun leikmanns Fótbolti FIFA: Örflagan sýnir enga snertingu við vírinn Fótbolti Fleiri fréttir Þórdís fer frá Þrótti til Breiðabliks Völdu besta og efnilegasta leikmanninn ásamt úrvalsliði deildarinnar Sjáðu markasúpuna úr Bestu deildinni í gær Dagskráin í dag: Umferðin klárast og allt gert upp í Stúkunni „Leikurinn sýnir að við erum að þróast í rétta átt“ „Þessi sigur sýnir hvað hópurinn er þéttur“ Lárus Orri: „Erum í bullandi fallbaráttu“ Uppgjörið: FH - Valur 2-0 | Gils gerði gæfumuninn í langþráðum sigri FH-liðsins Magnaður Sveinn Margeir: „Við eigum fullt inni“ Uppgjörið: KA - ÍA 3-2 | Víti í blálokin og loksins vann KA leik „Er að fara vinna þennan gullskó og ég er að fara slá markametið“ Uppgjörið: KR - ÍBV 5-2 | Eyjamenn sáu ekki til sólar í rokinu vestur í bæ Uppgjörið: Fram - Þór 6-1 | Framarar settu upp sýningu „Ástæðan fyrir því að það er talað um að hún sýni ekki nóg“ Óðinn óstöðvandi í stórsigri Tindastóll mætti ekki til leiks Tíu ÍR-ingar héldu Þrótturum frá toppsætinu Uppgjörið: Valur - Stjarnan 1-1 - Valskonur enduðu sigurgöngu Stjörnunnar Sjáðu ótrúlega fimmu Ídu Marínar og Fram vinna meistarana Tímabilinu lokið hjá Elíasi sem sótti að markametinu Árni Vilhjálms í Stjörnuna Uppgjör: Þór/KA - Grindavík/Njarðvík 1-0. Margrét með sigurmarkið í upphafi leiks Botnlið Fram vann óvæntan sigur á toppliði Blika Eyjakonur með fyrsta sigurinn í tvo mánuði Skoraði í styrktarleik fyrir móður sína Ungu strákar Blika að leggja lóð sín á vogarskálarnar Styrktarleikur á Selfossi þegar vinaliðin mætast í fyrsta sinn Blikar fá Hlyn heim frá Svíþjóð Hvers vegna tekur Halldór ekki strax við Val? Elías Már sárþjáður og fór af velli Sjá meira