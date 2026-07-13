Íslenski boltinn

Þór­dís fer frá Þrótti til Breiðabliks

Ágúst Orri Arnarson skrifar
Þórdís Elva er gengin til liðs við Breiðablik.
Þórdís Elva er gengin til liðs við Breiðablik. breiðablik knattspyrnudeild

Þórdís Elva Ágústsdóttir hefur yfirgefið herbúðir Þróttar Reykjavíkur og er gengin til liðs við Breiðablik í Bestu deild kvenna í fótbolta.

Þórdís hefur verið lykilmaður í liði Þróttar síðustu tvö tímabil, síðan hún sneri heim úr atvinnumennsku í Svíþjóð. Áður spilaði hún með liði Vals og varð Íslands- og bikarmeistari árið 2023.

Á núlíðandi tímabili hefur Þórdís skorað 1 mark í 9 leikjum fyrir Þrótt, sem situr í 5. sæti Bestu deildarinnar.

Ríkjandi Íslands- og bikarmeistarar Breiðabliks fá því mikinn liðsstyrk fyrir komandi átök en liðið situr í 2. sæti Bestu deildarinnar, tveimur stigum á eftir toppliði FH.

Breiðablik birti myndband af móttöku og fyrstu æfingu Þórdísar sem má sjá hér fyrir neðan.

Breiðablik Besta deild kvenna Þróttur Reykjavík

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