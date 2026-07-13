Fylkismenn keyrðu yfir Vestra í upphafi leiks Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 13. júlí 2026 22:08 Theodór Ingi Óskarsson var með mark og stoðsendingu á Ísafirði í kvöld. Vísir/Hulda Margrét Fylkir sótti þrjú mikilvæg stig á Kerecis-völlinn á Ísafirði í kvöld þegar Árbæjarliðið vann 5-2 sigur í Lengjudeild karla í fótbolta. Vestramenn voru nýkomnir heim úr Evrópureisu til Aserbaísjan þar sem liðið spilaði fyrsta Evrópuleik félagsins í síðustu viku. Það er óhætt að segja að ferðalagið hafi setið í Vestramönnum því Fylkismenn keyrðu hreinlega yfir Vestra í upphafi leiks og voru komnir í 3-0 eftir aðeins sextán mínútna leik. Guðmundur Tyrfingsson, Birkir Eyþórsson og Theodór Ingi Óskarsson skoruðu mörkin í upphafi leiks og Fylkismenn voru í frábærum málum í rigningunni fyrir vestan. Eyþór Aron Wöhler bætti við fjórða markinu á 35. mínútu og úrslitin því löngu ráðin. Guðmundur Tyrfingsson skoraði sitt annað mark úr vítaspyrnu og staðan var 5-0 í hálfleik. Þórður Gunnar Hafþórsson minnkaði muninn í upphafi seinni hálfleiks og þetta endaði bara með þriggja marka tapi eftir mark frá Gunnari Jónasi Haukssyni úr víti undir lokin, Sigurinn skilaði Fylki upp í annað sæti deildarinnar með 27 stig og aðeins einu stigi minna en topplið Aftureldingar. Vestri er í fimmta sæti með 21 stig. Lengjudeild karla Fylkir Vestri Mest lesið Hló að Haaland: Kom út úr vélinni með uppstoppaðan þvottabjörn Fótbolti Haaland stakk af og fagnaði ekki með fólkinu Fótbolti Segir engan Frakka vera í franska landsliðinu Fótbolti Uppgjör: Breiðablik-Keflavík 2-1 | Kristinn tryggði Blikum sigurinn Íslenski boltinn Lést aðeins nokkrum vikum eftir að hann var rekinn úr hópi HM-dómara Fótbolti Segja einn mann hafa séð um að aflétta banni Balogun Fótbolti Lögreglan hefur hafið rannsókn á andláti HM-leikmannsins Fótbolti Kærastan birti viðbjóðinn: Sörloth sagt að fremja sjálfsvíg eftir tapið á HM Fótbolti McGregor entist aðeins í 69 sekúndur Sport Sjáðu markasúpuna úr Bestu deildinni í gær Íslenski boltinn Fleiri fréttir „Skil ekki hvernig menn geta flaggað á eða séð eitthvað sem gerist ekki“ Fylkismenn keyrðu yfir Vestra í upphafi leiks Frábært að koma úr meiðslum og skora sitt fyrsta mark Valur bætir við sig fyrrum markadrottningu úr Lengjudeildinni Uppgjör: Breiðablik-Keflavík 2-1 | Kristinn tryggði Blikum sigurinn Þórdís fer frá Þrótti til Breiðabliks Völdu besta og efnilegasta leikmanninn ásamt úrvalsliði deildarinnar Sjáðu markasúpuna úr Bestu deildinni í gær Dagskráin í dag: Umferðin klárast og allt gert upp í Stúkunni „Leikurinn sýnir að við erum að þróast í rétta átt“ „Þessi sigur sýnir hvað hópurinn er þéttur“ Lárus Orri: „Erum í bullandi fallbaráttu“ Uppgjörið: FH - Valur 2-0 | Gils gerði gæfumuninn í langþráðum sigri FH-liðsins Magnaður Sveinn Margeir: „Við eigum fullt inni“ Uppgjörið: KA - ÍA 3-2 | Víti í blálokin og loksins vann KA leik „Er að fara vinna þennan gullskó og ég er að fara slá markametið“ Uppgjörið: KR - ÍBV 5-2 | Eyjamenn sáu ekki til sólar í rokinu vestur í bæ Uppgjörið: Fram - Þór 6-1 | Framarar settu upp sýningu „Ástæðan fyrir því að það er talað um að hún sýni ekki nóg“ Óðinn óstöðvandi í stórsigri Tindastóll mætti ekki til leiks Tíu ÍR-ingar héldu Þrótturum frá toppsætinu Uppgjörið: Valur - Stjarnan 1-1 - Valskonur enduðu sigurgöngu Stjörnunnar Sjáðu ótrúlega fimmu Ídu Marínar og Fram vinna meistarana Tímabilinu lokið hjá Elíasi sem sótti að markametinu Árni Vilhjálms í Stjörnuna Uppgjör: Þór/KA - Grindavík/Njarðvík 1-0. Margrét með sigurmarkið í upphafi leiks Botnlið Fram vann óvæntan sigur á toppliði Blika Eyjakonur með fyrsta sigurinn í tvo mánuði Skoraði í styrktarleik fyrir móður sína Sjá meira