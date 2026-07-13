Íslenski boltinn

Fylkismenn keyrðu yfir Vestra í upp­hafi leiks

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Theodór Ingi Óskarsson var með mark og stoðsendingu á Ísafirði í kvöld.
Theodór Ingi Óskarsson var með mark og stoðsendingu á Ísafirði í kvöld. Vísir/Hulda Margrét

Fylkir sótti þrjú mikilvæg stig á Kerecis-völlinn á Ísafirði í kvöld þegar Árbæjarliðið vann 5-2 sigur í Lengjudeild karla í fótbolta.

Vestramenn voru nýkomnir heim úr Evrópureisu til Aserbaísjan þar sem liðið spilaði fyrsta Evrópuleik félagsins í síðustu viku.

Það er óhætt að segja að ferðalagið hafi setið í Vestramönnum því Fylkismenn keyrðu hreinlega yfir Vestra í upphafi leiks og voru komnir í 3-0 eftir aðeins sextán mínútna leik.

Guðmundur Tyrfingsson, Birkir Eyþórsson og Theodór Ingi Óskarsson skoruðu mörkin í upphafi leiks og Fylkismenn voru í frábærum málum í rigningunni fyrir vestan.

Eyþór Aron Wöhler bætti við fjórða markinu á 35. mínútu og úrslitin því löngu ráðin.

Guðmundur Tyrfingsson skoraði sitt annað mark úr vítaspyrnu og staðan var 5-0 í hálfleik.

Þórður Gunnar Hafþórsson minnkaði muninn í upphafi seinni hálfleiks og þetta endaði bara með þriggja marka tapi eftir mark frá Gunnari Jónasi Haukssyni úr víti undir lokin,

Sigurinn skilaði Fylki upp í annað sæti deildarinnar með 27 stig og aðeins einu stigi minna en topplið Aftureldingar. Vestri er í fimmta sæti með 21 stig.

Lengjudeild karla Fylkir Vestri

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