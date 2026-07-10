Tíu ÍR-ingar héldu Þrótturum frá toppsætinu Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 10. júlí 2026 21:17 Eiður Aron Sigurbjörnsson var hetja Njarðvíkinga í miklum markaleik í kvöld. Vísir/Hulda Margrét Það var boðið upp á tvær markaveislur í Lengjudeild karla í fótbolta í kvöld og Þrótturum tókst ekki að komast á toppinn þrátt fyrir að vera ellefu á móti tíu í næstum því sjötíu mínútur. Af nítján mörkum kvöldsins komu sextán þeirra í tveimur leikjum. Þróttur hefði komist upp fyrir Aftureldingu með sigri á ÍR en tíu ÍR-ingar jöfnuðu metin í 1-1 tólf mínútum fyrir leikslok. Emil Nói Sigurhjartarson skoraði jöfnunarmarkið eftir að liðsfélagi hans Jón Arnar Sigurðsson hafði fengið rautt í fyrri hálfleik og þjálfari hans Jóhann Birnir Guðmundsson fékk líka rautt í byrjun seinni hálfleiks. Eiríkur Þorsteinsson Blöndal kom Þrótti í 1-0 en liðið missti frá sér sigurinn. Þróttur er einu stigi á eftir toppliði Aftureldingar sem á líka leik inni. Grótta vann á sama tíma 1-0 útisigur á Leikni þar sem Mattías Kjeld skoraði eina mark leiksins úr vítaspyrnu. Eiður Aron Sigurbjörnsson tryggði Njarðvík 5-4 sigur á Grindavík með níunda marki leiksins. Leandro Fernandes (2 mörk), Aron Einarsson og Arnleifur Hjörleifsson skoruðu hin mörk Njarðvíkinga en Gunnleifur Orri Gunnleifsson skoraði tvö mörk fyrir Grindavík og þeir Stefán Jón Friðriksson og Rúnar Ingi Eysteinsson komu Grindvíkingum tvisvar yfir í fyrri hálfleiknum. Dominik Radic skoraði tvö mörk í 4-3 útisigri HK á botnliði Ægis en Karl Ágúst Karlsson og Tumi Þorvarsson skoruðu hin mörkin. Jordan Adeyemo skoraði tvö fyrir Ægi og Baptiste Gateau eitt. Lengjudeild karla UMF Njarðvík Þróttur Reykjavík ÍR UMF Grindavík Grótta Leiknir Reykjavík HK Ægir Mest lesið Fyrrverandi stjarna í enska boltanum handtekin Enski boltinn Aftur var Arsenal-maðurinn Merino hetja Spánverja Fótbolti Stjarna úr ensku úrvalsdeildinni keyrði niður konu Enski boltinn Fyrrverandi landsliðsmaður drukknaði Fótbolti Önnur risastór breyting á þeim sem stýra Liverpool Enski boltinn Er hik í vítaspyrnum að láta leikmenn klúðra þeim? Fótbolti Tímabilinu lokið hjá Elíasi sem sótti að markametinu Íslenski boltinn Árni Vilhjálms í Stjörnuna Íslenski boltinn María að gera Þóri að afa Fótbolti Evrópu-Emil: Æðislegt að setja þrjú mörk í Evrópu Fótbolti Fleiri fréttir Uppgjörið: Valur - Stjarnan 1-1 - Valskonur enduðu sigurgöngu Stjörnunnar Sjáðu ótrúlega fimmu Ídu Marínar og Fram vinna meistarana Tímabilinu lokið hjá Elíasi sem sótti að markametinu Árni Vilhjálms í Stjörnuna Uppgjör: Þór/KA - Grindavík/Njarðvík 1-0. Margrét með sigurmarkið í upphafi leiks Botnlið Fram vann óvæntan sigur á toppliði Blika Eyjakonur með fyrsta sigurinn í tvo mánuði Skoraði í styrktarleik fyrir móður sína Ungu strákar Blika að leggja lóð sín á vogarskálarnar Styrktarleikur á Selfossi þegar vinaliðin mætast í fyrsta sinn Blikar fá Hlyn heim frá Svíþjóð Hvers vegna tekur Halldór ekki strax við Val? Elías Már sárþjáður og fór af velli Tók upp hanskann fyrir Sigurpál: „Gerir það sem markmenn KR eiga að gera“ Segir að Ungverjarnir hafi verið óheppnir að fá Víking í drættinum Sjáðu enn eitt markið hjá Kennie og Stefan koma Keflavík í efri hlutann Uppgjörið: Keflavík - Fram 1-1 | Heimamenn upp í efri hlutann Amin Cosic orðinn leikmaður Noregsmeistaranna Fór betur en áhorfðist hjá Aroni Snæ Með sitt eigið HM í Bestu deildinni Þór yngri en þegar báðir bræður hans skoruðu sitt fyrsta mark Alex Freyr: „Það er kominn hundur í menn” Völsungsliðin skoruðu sex mörk en fengu bara eitt stig Uppgjörið: ÍBV-Valur 1-0 | Alex Freyr í aðalhlutverki í enn einum Eyjasigri Uppgjörið: ÍA – Breiðablik 1-2 | Endurkomusigur Blika sem spilltu gleðinni á Akranesi Uppgjörið: FH - Stjarnan 2-2 | Jafnt í Krikanum Hafa ekki unnið nágrannana hinum megin við hraunið í þrjú ár Fyrsti markvörðurinn til að skora utan af velli í 48 ár Sjáðu skrautlegu mörkin fyrir norðan og dramatíkina í Víkinni Sumarmótin: Æfir út í dómarann þrátt fyrir sigur Sjá meira