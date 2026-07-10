Íslenski boltinn

Tíu ÍR-ingar héldu Þrótturum frá toppsætinu

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Eiður Aron Sigurbjörnsson var hetja Njarðvíkinga í miklum markaleik í kvöld.
Eiður Aron Sigurbjörnsson var hetja Njarðvíkinga í miklum markaleik í kvöld. Vísir/Hulda Margrét

Það var boðið upp á tvær markaveislur í Lengjudeild karla í fótbolta í kvöld og Þrótturum tókst ekki að komast á toppinn þrátt fyrir að vera ellefu á móti tíu í næstum því sjötíu mínútur.

Af nítján mörkum kvöldsins komu sextán þeirra í tveimur leikjum.

Þróttur hefði komist upp fyrir Aftureldingu með sigri á ÍR en tíu ÍR-ingar jöfnuðu metin í 1-1 tólf mínútum fyrir leikslok.

Emil Nói Sigurhjartarson skoraði jöfnunarmarkið eftir að liðsfélagi hans Jón Arnar Sigurðsson hafði fengið rautt í fyrri hálfleik og þjálfari hans Jóhann Birnir Guðmundsson fékk líka rautt í byrjun seinni hálfleiks. Eiríkur Þorsteinsson Blöndal kom Þrótti í 1-0 en liðið missti frá sér sigurinn.

Þróttur er einu stigi á eftir toppliði Aftureldingar sem á líka leik inni.

Grótta vann á sama tíma 1-0 útisigur á Leikni þar sem Mattías Kjeld skoraði eina mark leiksins úr vítaspyrnu.

Eiður Aron Sigurbjörnsson tryggði Njarðvík 5-4 sigur á Grindavík með níunda marki leiksins. Leandro Fernandes (2 mörk), Aron Einarsson og Arnleifur Hjörleifsson skoruðu hin mörk Njarðvíkinga en Gunnleifur Orri Gunnleifsson skoraði tvö mörk fyrir Grindavík og þeir Stefán Jón Friðriksson og Rúnar Ingi Eysteinsson komu Grindvíkingum tvisvar yfir í fyrri hálfleiknum.

Dominik Radic skoraði tvö mörk í 4-3 útisigri HK á botnliði Ægis en Karl Ágúst Karlsson og Tumi Þorvarsson skoruðu hin mörkin. Jordan Adeyemo skoraði tvö fyrir Ægi og Baptiste Gateau eitt.

Lengjudeild karla UMF Njarðvík Þróttur Reykjavík ÍR UMF Grindavík Grótta Leiknir Reykjavík HK Ægir

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið