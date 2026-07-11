Íslenski boltinn

Óðinn ó­stöðvandi í stór­sigri

Valur Páll Eiríksson skrifar
Mosfellingar unnu öruggan sigur á Húsavík.
Mosfellingar unnu öruggan sigur á Húsavík.

Afturelding treystir stöðu sína á toppi Lengjudeildar karla í fótbolta þökk sé stórsigri á Völsungi á Húsavík. Óðinn Bjarkason fór fyrir Mosfellingum.

Óðinn Bjarkason kom Aftureldingu í forystu eftir ellefu mínútna leik og Bjartur Bjarmi Barkarson tvöfaldaði forystuna átta mínútum síðar.

Reynsluboltinn Elfar Árni Aðalsteinsson, sem er jafnframt aðstoðarþjálfari Völsungs, minnkaði muninn eftir 25 mínútna leik en sjö mínútum síðar var staðan orðin 4-1 þökk sé tveimur mörkum til frá Óðni Bjarkasyni sem fullkomnaði þrennu sína á 32. mínútu.

Axel Óskar Andrésson skoraði fimmta mark Mosfellinga snemma í síðari hálfleik og þá átti hann hlut í því að Elfar Árni Aðalsteinsson fékk að líta rautt spjald þegar tuttugu mínútur lifðu leiks.

Elfar Árni reyndi við hjólhestaspyrnu en Axel Óskar komst á undan í boltann. Tilraunin fór ekki betur en svo að Elfar sparkaði í bringu Axels, fékk að líta sitt annað gula spjald og þar með rautt.

Stuttu eftir það kom Róbert Agnar Daðason inn sem varamaður og hann skoraði sjötta mark Aftureldingar innan við mínútu eftir að hann kom inn af bekknum.

Leiknum lauk því með 6-1 sigri gestanna.

Um er að ræða fjórða sigur Aftureldingar í röð í deildinni og eftir hann er liðið með 28 stig eftir 13 leiki á toppi deildarinnar. Þróttur er næst á eftir með 24 stig, líkt og Fylkir, en Árbæingar eiga leik inni.

Völsungur er með átta stig í næst neðsta sæti, því ellefta, jafnt botnliði Ægis að stigum, en aðeins tveimur stigum frá öruggu sæti.

Upplýsingar um markaskorara leiksins eru fengnar af Fótbolti.net.

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