Óðinn óstöðvandi í stórsigri Valur Páll Eiríksson skrifar 11. júlí 2026 15:49 Mosfellingar unnu öruggan sigur á Húsavík. Afturelding treystir stöðu sína á toppi Lengjudeildar karla í fótbolta þökk sé stórsigri á Völsungi á Húsavík. Óðinn Bjarkason fór fyrir Mosfellingum. Óðinn Bjarkason kom Aftureldingu í forystu eftir ellefu mínútna leik og Bjartur Bjarmi Barkarson tvöfaldaði forystuna átta mínútum síðar. Reynsluboltinn Elfar Árni Aðalsteinsson, sem er jafnframt aðstoðarþjálfari Völsungs, minnkaði muninn eftir 25 mínútna leik en sjö mínútum síðar var staðan orðin 4-1 þökk sé tveimur mörkum til frá Óðni Bjarkasyni sem fullkomnaði þrennu sína á 32. mínútu. Axel Óskar Andrésson skoraði fimmta mark Mosfellinga snemma í síðari hálfleik og þá átti hann hlut í því að Elfar Árni Aðalsteinsson fékk að líta rautt spjald þegar tuttugu mínútur lifðu leiks. Elfar Árni reyndi við hjólhestaspyrnu en Axel Óskar komst á undan í boltann. Tilraunin fór ekki betur en svo að Elfar sparkaði í bringu Axels, fékk að líta sitt annað gula spjald og þar með rautt. Stuttu eftir það kom Róbert Agnar Daðason inn sem varamaður og hann skoraði sjötta mark Aftureldingar innan við mínútu eftir að hann kom inn af bekknum. Leiknum lauk því með 6-1 sigri gestanna. Um er að ræða fjórða sigur Aftureldingar í röð í deildinni og eftir hann er liðið með 28 stig eftir 13 leiki á toppi deildarinnar. Þróttur er næst á eftir með 24 stig, líkt og Fylkir, en Árbæingar eiga leik inni. Völsungur er með átta stig í næst neðsta sæti, því ellefta, jafnt botnliði Ægis að stigum, en aðeins tveimur stigum frá öruggu sæti. Upplýsingar um markaskorara leiksins eru fengnar af Fótbolti.net. Afturelding Lengjudeild karla Íslenski boltinn Mest lesið Kinu Rochford sagður myrtur Körfubolti Goðsögnin lætur Ancelotti heyra það: „Rífið samninginn hans strax“ Fótbolti Súrrealískt að spila golf með Trump Fótbolti Segir að það þurfi að skipta oftar um gervigras á Íslandi Fótbolti Suður-Afríka syrgir landsliðsmann skömmu eftir HM Fótbolti Fyrrverandi stjarna í enska boltanum handtekin Enski boltinn Maður dagsins á HM: Tveimur árum of seinn á veitingastaðinn Fótbolti Klopp samþykkir að taka við Þýskalandi Fótbolti Tindastóll mætti ekki til leiks Íslenski boltinn Eiga Englendingar kryptónítið hans Haaland uppi í erminni? Fótbolti Fleiri fréttir Óðinn óstöðvandi í stórsigri Tindastóll mætti ekki til leiks Tíu ÍR-ingar héldu Þrótturum frá toppsætinu Uppgjörið: Valur - Stjarnan 1-1 - Valskonur enduðu sigurgöngu Stjörnunnar Sjáðu ótrúlega fimmu Ídu Marínar og Fram vinna meistarana Tímabilinu lokið hjá Elíasi sem sótti að markametinu Árni Vilhjálms í Stjörnuna Uppgjör: Þór/KA - Grindavík/Njarðvík 1-0. Margrét með sigurmarkið í upphafi leiks Botnlið Fram vann óvæntan sigur á toppliði Blika Eyjakonur með fyrsta sigurinn í tvo mánuði Skoraði í styrktarleik fyrir móður sína Ungu strákar Blika að leggja lóð sín á vogarskálarnar Styrktarleikur á Selfossi þegar vinaliðin mætast í fyrsta sinn Blikar fá Hlyn heim frá Svíþjóð Hvers vegna tekur Halldór ekki strax við Val? Elías Már sárþjáður og fór af velli Tók upp hanskann fyrir Sigurpál: „Gerir það sem markmenn KR eiga að gera“ Segir að Ungverjarnir hafi verið óheppnir að fá Víking í drættinum Sjáðu enn eitt markið hjá Kennie og Stefan koma Keflavík í efri hlutann Uppgjörið: Keflavík - Fram 1-1 | Heimamenn upp í efri hlutann Amin Cosic orðinn leikmaður Noregsmeistaranna Fór betur en áhorfðist hjá Aroni Snæ Með sitt eigið HM í Bestu deildinni Þór yngri en þegar báðir bræður hans skoruðu sitt fyrsta mark Alex Freyr: „Það er kominn hundur í menn” Völsungsliðin skoruðu sex mörk en fengu bara eitt stig Uppgjörið: ÍBV-Valur 1-0 | Alex Freyr í aðalhlutverki í enn einum Eyjasigri Uppgjörið: ÍA – Breiðablik 1-2 | Endurkomusigur Blika sem spilltu gleðinni á Akranesi Uppgjörið: FH - Stjarnan 2-2 | Jafnt í Krikanum Hafa ekki unnið nágrannana hinum megin við hraunið í þrjú ár Sjá meira