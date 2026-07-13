Hollenski fótboltadómarinn Rob Dieperink, sem átti að vera VAR-dómari á HM en var vikið úr starfi fyrir mótið vegna ásakana um kynferðisbrot gegn ólögráða einstaklingi, er látinn, 38 ára að aldri. Þetta staðfestir hollenska knattspyrnusambandið.
Dánarorsök Dieperinks er enn ókunn. Lögreglan á svæðinu tjáði Algemeen Dagblad að hún rannsakaði andlát einstaklings en vildi ekki tjá sig frekar um málið að svo stöddu.
Dieperink, sem var 38 ára gamall, hafði dæmt í hollensku deildinni frá árinu 2017 og var VAR-dómari á EM 2024.
Referee Rob Dieperink dies aged 38 just weeks after being dropped from World Cup over arrest https://t.co/6IZJoEp92t— talkSPORT (@talkSPORT) July 13, 2026
Referee Rob Dieperink dies aged 38 just weeks after being dropped from World Cup over arrest https://t.co/6IZJoEp92t
Vegna skorts á sönnunargögnum var aldrei gefin út ákæra á hendur Rob Dieperink, sem var sakaður um kynferðisbrot gegn ólögráða dreng í London eftir leik í Sambandsdeildinni milli Crystal Palace og Fiorentina í apríl, auk tveggja annarra atvika.
Eftir að hann fékk ekki að dæma á HM sagði Dieperink í viðtali við hollenska dagblaðið De Telegraaf að hann hefði verið „hafður fyrir rangri sök“.
„Það hryggir mig mjög að hafa verið hafður fyrir rangri sök,“ sagði hann.
„Frá upphafi hef ég veitt fullt samstarf við lögreglurannsóknina og einnig sýnt Fifa, Uefa og KNVB fulla hreinskilni strax,“ sagði Dieperink.
„Ég er þakklátur fyrir þann stuðning sem ég hef fengið frá KNVB og hvernig þeir hafa meðhöndlað þetta mál. Það er miður að Fifa hafi ákveðið að skipa mig ekki lengur á HM, ég er auðvitað vonsvikinn með það,“ sagði Dieperink.
Á laugardaginn síðasta dæmdi Rob Dieperink æfingaleik milli hollenska liðsins Go Ahead Eagles og gríska liðsins Apollon Limassol.
We zijn geschrokken en diepbedroefd door het overlijden van Rob Dieperink.Met Rob verliezen we een zeer gewaardeerde scheidsrechter, maar bovenal een fijne en betrokken collega.Onze gedachten gaan uit naar zijn familie, vrienden en iedereen die hem dierbaar was. We wensen hen… pic.twitter.com/OO0ReL0i7F— KNVB (@KNVB) July 13, 2026
We zijn geschrokken en diepbedroefd door het overlijden van Rob Dieperink.Met Rob verliezen we een zeer gewaardeerde scheidsrechter, maar bovenal een fijne en betrokken collega.Onze gedachten gaan uit naar zijn familie, vrienden en iedereen die hem dierbaar was. We wensen hen… pic.twitter.com/OO0ReL0i7F