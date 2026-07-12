Fótbolti

Segja einn mann hafa séð um að af­létta banni Balogun

Sindri Sverrisson skrifar
Menn leita enn svara við því hvernig nákvæmlega það kom til að Folarin Balogun fékk að spila fyrir Bandaríkin eftir rauða spjaldið sem hann fékk á HM.
Menn leita enn svara við því hvernig nákvæmlega það kom til að Folarin Balogun fékk að spila fyrir Bandaríkin eftir rauða spjaldið sem hann fékk á HM. Getty/Jamie Squire

Breska blaðið The Times fullyrðir að af 18 meðlimum aganefndar FIFA hafi aðeins formaðurinn komið að ákvörðuninni um að gera Folarin Balogun kleift að spila áfram á HM, þrátt fyrir rauða spjaldið sem hann fékk í 32-liða úrslitunum.

Engin fordæmi eru fyrir því að leikbanni sé í raun aflétt með þeim hætti sem gert var á HM, þegar að leikbann Balogun var gert skilorðsbundið eftir rauða spjaldið sem hann fékk gegn Bosníu í lokaumferð riðlakeppninnar á HM.

Ákvörðun aganefndar FIFA, sem kom eftir að Donald Trump Bandaríkjaforseti hafði rætt við Gianni Infantino, forseta FIFA, um málið, gerði Balogun kleift að spila gegn Belgíu í 16-liða úrslitunum. Það dugði þó Bandaríkjamönnum skammt og stigu Belgar Trump-dans þegar þeir fögnuðu 4-1 sigri sínum í leiknum, eftir að belgíska knattspyrnusambandið, UEFA og fleiri höfðu gagnrýnt niðurstöðu FIFA harðlega.

FIFA hefur sagt að ákvörðunin um bann Baloguns sé í höndum aganefndar sambandsins, sem sé óháð, en formaður hennar er Mohammad Al Kamali frá Sameinuðu arabísku furstadæmunum.

Samkvæmt The Times var hann sá eini sem kom að því að taka ákvörðun um leikbann Baloguns – ákvörðun sem lögfróðir menn á borð við fyrrverandi lögfræðing KSÍ hafa fullyrt að stangist á við lög FIFA.

Fleiri fjölmiðlar hafa leitað svara við því hvernig ákvörðunin um að aflétta banni Baloguns var tekin. Ritstjóri íþróttafrétta hjá BBC, Dan Roan, lagði spurningar fyrir Mohammad al Kamali þegar hann mætti á leik Englands við Noreg í gærkvöld en formaðurinn vildi engu svara.

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