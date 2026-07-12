Breska blaðið The Times fullyrðir að af 18 meðlimum aganefndar FIFA hafi aðeins formaðurinn komið að ákvörðuninni um að gera Folarin Balogun kleift að spila áfram á HM, þrátt fyrir rauða spjaldið sem hann fékk í 32-liða úrslitunum.
Engin fordæmi eru fyrir því að leikbanni sé í raun aflétt með þeim hætti sem gert var á HM, þegar að leikbann Balogun var gert skilorðsbundið eftir rauða spjaldið sem hann fékk gegn Bosníu í lokaumferð riðlakeppninnar á HM.
There are 18 members of FIFA's disciplinary committee but the unprecedented decision to lift Balogun's automatic ban was taken by just one person - the chairman Mohammad Al Kamali of UAE. No one else was consulted. Full story: https://t.co/DbqEmcPlOT— Martyn Ziegler (@martynziegler) July 12, 2026
There are 18 members of FIFA's disciplinary committee but the unprecedented decision to lift Balogun's automatic ban was taken by just one person - the chairman Mohammad Al Kamali of UAE. No one else was consulted. Full story: https://t.co/DbqEmcPlOT
Ákvörðun aganefndar FIFA, sem kom eftir að Donald Trump Bandaríkjaforseti hafði rætt við Gianni Infantino, forseta FIFA, um málið, gerði Balogun kleift að spila gegn Belgíu í 16-liða úrslitunum. Það dugði þó Bandaríkjamönnum skammt og stigu Belgar Trump-dans þegar þeir fögnuðu 4-1 sigri sínum í leiknum, eftir að belgíska knattspyrnusambandið, UEFA og fleiri höfðu gagnrýnt niðurstöðu FIFA harðlega.
FIFA hefur sagt að ákvörðunin um bann Baloguns sé í höndum aganefndar sambandsins, sem sé óháð, en formaður hennar er Mohammad Al Kamali frá Sameinuðu arabísku furstadæmunum.
Samkvæmt The Times var hann sá eini sem kom að því að taka ákvörðun um leikbann Baloguns – ákvörðun sem lögfróðir menn á borð við fyrrverandi lögfræðing KSÍ hafa fullyrt að stangist á við lög FIFA.
Fleiri fjölmiðlar hafa leitað svara við því hvernig ákvörðunin um að aflétta banni Baloguns var tekin. Ritstjóri íþróttafrétta hjá BBC, Dan Roan, lagði spurningar fyrir Mohammad al Kamali þegar hann mætti á leik Englands við Noreg í gærkvöld en formaðurinn vildi engu svara.
Trying to get some answers from the chair of FIFA disciplinary Cttee Mohammad Alkamali about the decision-making process which led to US striker Folarin Balogun avoiding a ban after being sent off, following an intervention from US President Donald Trump https://t.co/rTpCJqzLyo pic.twitter.com/QDf0mObeJT— Dan Roan (@danroan) July 12, 2026
Trying to get some answers from the chair of FIFA disciplinary Cttee Mohammad Alkamali about the decision-making process which led to US striker Folarin Balogun avoiding a ban after being sent off, following an intervention from US President Donald Trump https://t.co/rTpCJqzLyo pic.twitter.com/QDf0mObeJT