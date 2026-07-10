Elías Már Ómarsson, framherji Víkings, sleit krossband í hné þegar hann meiddist á gervigrasinu á Víkingsvelli í leiknum við Ungverjalandsmeistara ETO á þriðjudagskvöld. Hann spilar því ekki meira með liðinu á tímabilinu.
Þetta staðfesti Sölvi Geir Ottesen, þjálfari Víkings, við Fótbolta.net í dag. Víkingar unnu ETO 1-0 en meiðsli Elíasar skyggðu svo sannarlega á gleðina. Hér að neðan má sjá þegar Elías meiddist.
Elías sneri heim til Íslands í vetur eftir langan atvinnumannsferil og náði að skora 12 mörk í 14 leikjum í Bestu deildinni, og tvö í Mjólkurbikarnum, áður en hann meiddist.
Hann gerði sig líklegan til að slá markametið í Bestu deildinni en nú er ljóst að hann verður frá keppni í langan tíma, eða á bilinu 6-12 mánuði.
Sölvi Geir var afar ósáttur eftir leikinn á þriðjudag, vegna meiðsla Elíasar, og beindi spjótum sínum að Reykjavíkurborg sem hann sagði ekki hafa staðið sig í því að endurnýja gervigrasið í Víkinni.
„Meiðslin hjá Elíasi Má settu svartan blett á annars frábært kvöld. Elías Már festir takkana í gömlu og handónýtu gervigrasi sem okkur er boðið upp á hér í Víkinni. Við erum nýbúin að missa leikmann í kvennaliðinu okkar í krossbandsmeiðsli og aðstaðan á þessum velli er til háborinnar skammar,“ sagði Sölvi og vísaði til þess að Ísfold Marý Sigtryggsdóttir hefur einnig slitið krossband í hné á vellinum.
„Þetta gervigras er löngu komið á tíma og Reykjavíkurborg þarf að hysja upp um sig buxurnar. Víkingur er þessa stundina flaggberi Íslands í fótbolta í Evrópu og það er skandall að við séum að spila á jafn lélegum, og í raun hættulegum, velli og raun ber vitni. Það er ekki boðlegt hvernig aðstaðan er hérna í Víkinni,“ sagði Sölvi.