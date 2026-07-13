„Skil ekki hvernig menn geta flaggað á eða séð eitthvað sem gerist ekki“ Gunnar Egill Daníelsson skrifar 13. júlí 2026 22:15 Haraldur Freyr Guðmundsson, þjálfari Keflavíkur, sá sína menn skora þrjú lögleg mörk en fá aðeins tvö þeirra dæmd gild. Vísir/Viktor Haraldur Freyr Guðmundsson, þjálfari Keflavíkur, var ósáttur við stórar dómaraákvarðanir sem féllu liði hans í óhag eftir 2-1 tap fyrir Breiðabliki í 14. umferð Bestu deildar karla í fótbolta á Eikarvellinum í Kópavogi í kvöld. Rangstaða var ranglega dæmd á Marin Mudrazija þegar hann virtist vera að koma Keflavík í 0-2 í fyrri hálfleik og þótti honum dæmt brot á Eið Orra Ragnarsson fyrir litlar sakir þegar hann var kominn í dauðafæri undir blálokin og hefði getað jafnað í 2-2. „Þetta var gríðarlega svekkjandi. Ég upplifði leikinn þannig að við spiluðum mjög vel í dag. Við verðskuldum alls ekki að tapa þessum leik. Við erum ofan á í löngum hluta leiksins og skorum löglegt mark í 2-0 þar sem er dæmd rangstaða á einhvern ótrúlegan hátt. Ég skil ekki hvernig menn geta flaggað á eða séð eitthvað sem gerist ekki. Þetta er bara magnað. En ókei. Seinni hálfleikur, við komum mjög grimmir og aggressívir út í hann með góða pressu. Við sköpum okkur góðar stöður til þess að komast í 2-0. Við getum svo sem sjálfum okkur um kennt þar að gera ekki betur í þeim stöðum sem við vorum komnir í. Svo held ég nú að það sé nú heldur aldrei brot á Eið hérna í lokin. Ég held að Kiddi [Kristinn Jónsson] sparki nú í Eið en hann er klókur og lætur sig detta,“ sagði Haraldur í samtali við Sýn Sport eftir leikinn. 2-0 staða er helmingi betri Taldi hann fullvíst að leikurinn hefði þróast á annan veg hefði Keflavík verið tveimur mörkum yfir í leikhléi. „Já, ég meina það er klárt að mörk breyta leikjum. 2-0 staða er helmingi betri en 1-0 þannig að það hefði verið betra að fara með 2-0 inn í hálfleikinn. Það er klárt mál,“ sagði Haraldur, sem var þó ánægður með frammistöðu sinna mann. „Ég er mjög ánægður með vinnuframlagið og það sem við leggjum í leikinn. Í raun og veru spiluðum við fínan fótboltaleik, sköpuðum okkur alveg nóg og vörðumst vel. Þeir jafna á okkur þegar við erum einum færri, Mudri þarf að fara út af í eina mínútu. En þetta er bara fótboltinn, svona er þetta,“ sagði Haraldur Freyr Guðmundsson að lokum í samtali við Sýn Sport. Besta deild karla Keflavík ÍF Breiðablik Mest lesið Hló að Haaland: Kom út úr vélinni með uppstoppaðan þvottabjörn Fótbolti Haaland stakk af og fagnaði ekki með fólkinu Fótbolti Segir engan Frakka vera í franska landsliðinu Fótbolti Uppgjör: Breiðablik-Keflavík 2-1 | Kristinn tryggði Blikum sigurinn Íslenski boltinn Lést aðeins nokkrum vikum eftir að hann var rekinn úr hópi HM-dómara Fótbolti Segja einn mann hafa séð um að aflétta banni Balogun Fótbolti Lögreglan hefur hafið rannsókn á andláti HM-leikmannsins Fótbolti Kærastan birti viðbjóðinn: Sörloth sagt að fremja sjálfsvíg eftir tapið á HM Fótbolti McGregor entist aðeins í 69 sekúndur Sport Sjáðu markasúpuna úr Bestu deildinni í gær Íslenski boltinn Fleiri fréttir „Skil ekki hvernig menn geta flaggað á eða séð eitthvað sem gerist ekki“ Fylkismenn keyrðu yfir Vestra í upphafi leiks Frábært að koma úr meiðslum og skora sitt fyrsta mark Valur bætir við sig fyrrum markadrottningu úr Lengjudeildinni Uppgjör: Breiðablik-Keflavík 2-1 | Kristinn tryggði Blikum sigurinn Þórdís fer frá Þrótti til Breiðabliks Völdu besta og efnilegasta leikmanninn ásamt úrvalsliði deildarinnar Sjáðu markasúpuna úr Bestu deildinni í gær Dagskráin í dag: Umferðin klárast og allt gert upp í Stúkunni „Leikurinn sýnir að við erum að þróast í rétta átt“ „Þessi sigur sýnir hvað hópurinn er þéttur“ Lárus Orri: „Erum í bullandi fallbaráttu“ Uppgjörið: FH - Valur 2-0 | Gils gerði gæfumuninn í langþráðum sigri FH-liðsins Magnaður Sveinn Margeir: „Við eigum fullt inni“ Uppgjörið: KA - ÍA 3-2 | Víti í blálokin og loksins vann KA leik „Er að fara vinna þennan gullskó og ég er að fara slá markametið“ Uppgjörið: KR - ÍBV 5-2 | Eyjamenn sáu ekki til sólar í rokinu vestur í bæ Uppgjörið: Fram - Þór 6-1 | Framarar settu upp sýningu „Ástæðan fyrir því að það er talað um að hún sýni ekki nóg“ Óðinn óstöðvandi í stórsigri Tindastóll mætti ekki til leiks Tíu ÍR-ingar héldu Þrótturum frá toppsætinu Uppgjörið: Valur - Stjarnan 1-1 - Valskonur enduðu sigurgöngu Stjörnunnar Sjáðu ótrúlega fimmu Ídu Marínar og Fram vinna meistarana Tímabilinu lokið hjá Elíasi sem sótti að markametinu Árni Vilhjálms í Stjörnuna Uppgjör: Þór/KA - Grindavík/Njarðvík 1-0. Margrét með sigurmarkið í upphafi leiks Botnlið Fram vann óvæntan sigur á toppliði Blika Eyjakonur með fyrsta sigurinn í tvo mánuði Skoraði í styrktarleik fyrir móður sína Sjá meira