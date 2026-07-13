Íslenski boltinn

„Skil ekki hvernig menn geta flaggað á eða séð eitt­hvað sem gerist ekki“

Gunnar Egill Daníelsson skrifar
Haraldur Freyr Guðmundsson, þjálfari Keflavíkur, sá sína menn skora þrjú lögleg mörk en fá aðeins tvö þeirra dæmd gild.
Haraldur Freyr Guðmundsson, þjálfari Keflavíkur, sá sína menn skora þrjú lögleg mörk en fá aðeins tvö þeirra dæmd gild. Vísir/Viktor

Haraldur Freyr Guðmundsson, þjálfari Keflavíkur, var ósáttur við stórar dómaraákvarðanir sem féllu liði hans í óhag eftir 2-1 tap fyrir Breiðabliki í 14. umferð Bestu deildar karla í fótbolta á Eikarvellinum í Kópavogi í kvöld.

Rangstaða var ranglega dæmd á Marin Mudrazija þegar hann virtist vera að koma Keflavík í 0-2 í fyrri hálfleik og þótti honum dæmt brot á Eið Orra Ragnarsson fyrir litlar sakir þegar hann var kominn í dauðafæri undir blálokin og hefði getað jafnað í 2-2.

„Þetta var gríðarlega svekkjandi. Ég upplifði leikinn þannig að við spiluðum mjög vel í dag. Við verðskuldum alls ekki að tapa þessum leik. Við erum ofan á í löngum hluta leiksins og skorum löglegt mark í 2-0 þar sem er dæmd rangstaða á einhvern ótrúlegan hátt.

Ég skil ekki hvernig menn geta flaggað á eða séð eitthvað sem gerist ekki. Þetta er bara magnað. En ókei. Seinni hálfleikur, við komum mjög grimmir og aggressívir út í hann með góða pressu. Við sköpum okkur góðar stöður til þess að komast í 2-0.

Við getum svo sem sjálfum okkur um kennt þar að gera ekki betur í þeim stöðum sem við vorum komnir í. Svo held ég nú að það sé nú heldur aldrei brot á Eið hérna í lokin. Ég held að Kiddi [Kristinn Jónsson] sparki nú í Eið en hann er klókur og lætur sig detta,“ sagði Haraldur í samtali við Sýn Sport eftir leikinn.

2-0 staða er helmingi betri

Taldi hann fullvíst að leikurinn hefði þróast á annan veg hefði Keflavík verið tveimur mörkum yfir í leikhléi.

„Já, ég meina það er klárt að mörk breyta leikjum. 2-0 staða er helmingi betri en 1-0 þannig að það hefði verið betra að fara með 2-0 inn í hálfleikinn. Það er klárt mál,“ sagði Haraldur, sem var þó ánægður með frammistöðu sinna mann.

„Ég er mjög ánægður með vinnuframlagið og það sem við leggjum í leikinn. Í raun og veru spiluðum við fínan fótboltaleik, sköpuðum okkur alveg nóg og vörðumst vel.

Þeir jafna á okkur þegar við erum einum færri, Mudri þarf að fara út af í eina mínútu. En þetta er bara fótboltinn, svona er þetta,“ sagði Haraldur Freyr Guðmundsson að lokum í samtali við Sýn Sport.

Besta deild karla Keflavík ÍF Breiðablik

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