Framherjinn Árni Vilhjálmsson hefur samið við Stjörnuna en félagið greindi frá rétt í þessu.
Árni er uppalinn Bliki en hefur leikið erlendis undanfarin ár. Nú síðast hjá Al-Sahel í Sádí Arabíu en unnusta hans, Sara Björk Gunnarsdóttir, lék einnig þar í landi.
Árni hefur skorað 41 mark í 102 meistaraflokksleikjum hér á landi. Hann lék síðast í efstu deild með Blikum árið 2021 og skoraði hann þá 11 mörk í 21 leik.
Hann hefur komið víða við á sínum atvinnumannaferli en það er ljóst að Árni mun styrkja Stjörnuliðið. Ekki liggur fyrir hversu langur samningur Árna er við Stjörnuna.