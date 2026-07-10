Íslenski boltinn

Árni Vil­hjálms í Stjörnuna

Stefán Árni Pálsson skrifar
Árni mættur í Garðabæinn.
Árni mættur í Garðabæinn.

Framherjinn Árni Vilhjálmsson hefur samið við Stjörnuna en félagið greindi frá rétt í þessu.

Árni er uppalinn Bliki en hefur leikið erlendis undanfarin ár. Nú síðast hjá Al-Sahel í Sádí Arabíu en unnusta hans, Sara Björk Gunnarsdóttir, lék einnig þar í landi.

Árni hefur skorað 41 mark í 102 meistaraflokksleikjum hér á landi. Hann lék síðast í efstu deild með Blikum árið 2021 og skoraði hann þá 11 mörk í 21 leik. 

Hann hefur komið víða við á sínum atvinnumannaferli en það er ljóst að Árni mun styrkja Stjörnuliðið. Ekki liggur fyrir hversu langur samningur Árna er við Stjörnuna. 

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