Íslenski boltinn

„Á­stæðan fyrir því að það er talað um að hún sýni ekki nóg“

Sindri Sverrisson skrifar
Ída Marín Hermannsdóttir og stöllur í FH fögnuðu sjö mörkum gegn Þrótti og þar af skoraði Ída Marín fimm.
Ída Marín Hermannsdóttir og stöllur í FH fögnuðu sjö mörkum gegn Þrótti og þar af skoraði Ída Marín fimm. vísir/Anton

Ída Marín Hermannsdóttir átti sannkallaðan stórleik og skoraði fimm mörk fyrir FH í mögnuðum 7-3 sigri gegn Þrótti í Bestu deildinni. Helena Ólafsdóttir segir Ídu núna geisla af sjálfstrausti hjá FH eftir að hafa litið út fyrir að líða illa á tíma sínum með Val.

„Þetta er ástæðan fyrir því að það er talað um að hún sýni ekki nóg og eigi meira inni,“ sagði Bára Kristbjörg Rúnarsdóttir en þær Helena voru sérfræðingar Jóhanns Fjalars Skaptasonar í Bestu mörkunum í gærkvöld, á Sýn Sport Ísland. Brot úr þættinum má sjá hér að neðan.

Klippa: Bestu mörkin: Umræða um Ídu

„Mér finnst þetta frábær framherjamörk sem hún er að skora. Hún er með auga fyrir þessu og langar að skora,“ sagði Helena.

Ída hefur slegið í gegn á þessu ári og frábær frammistaða hennar í byrjunarliði Íslands gegn Spáni í vetur í byrjun mars hefur eflaust eflt sjálfstraustið.

„Við ræddum hana svolítið í vor, að þetta væri leikmaður sem við gætum séð eiga stjörnutímabil. Þetta er einn af þessum leikjum sem sýna það, og að hún fer væntanlega erlendis í glugganum núna eða eftir tímabilið,“ bætti Helena við.

Hún rifjaði upp að hafa fundist Ída geisla af sjálfstrausti þegar hún lék með Fylki á sínum tíma en að hún hefði hins vegar ekki náð að blómstra með Val í kjölfarið.

„Mér fannst þessi tími hennar í Val einkennast af sjálfstraustsleysi. Við sjáum það á öllum aðgerðum. Þá var ekki þessi áræðni í henni. Ég veit að hún var yngri en mér er alveg sama. Mér fannst líkamstjáningin segja mér að henni leið ekkert sérstaklega vel.

Um leið og hún skipti yfir í FH 2024 þá sá ég að hún gæti þetta. Þú þarft að finna traust, að þú megir gera hluti,“ sagði Helena og hrósaði Guðna Eiríkssyni, þjálfara FH, í þessum efnum.

„Mér fannst hún oft í Val ekki notuð eins og nýttist henni best. Hún var kannski meira í varnarsinnuðu hlutverki á miðjunni, og var aðeins villtari,“ sagði Bára en umræðuna í heild má sjá hér að ofan.

Besta deild kvenna FH Bestu mörkin

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið