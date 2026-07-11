„Ástæðan fyrir því að það er talað um að hún sýni ekki nóg“ Sindri Sverrisson skrifar 11. júlí 2026 22:01 Ída Marín Hermannsdóttir og stöllur í FH fögnuðu sjö mörkum gegn Þrótti og þar af skoraði Ída Marín fimm. vísir/Anton Ída Marín Hermannsdóttir átti sannkallaðan stórleik og skoraði fimm mörk fyrir FH í mögnuðum 7-3 sigri gegn Þrótti í Bestu deildinni. Helena Ólafsdóttir segir Ídu núna geisla af sjálfstrausti hjá FH eftir að hafa litið út fyrir að líða illa á tíma sínum með Val. „Þetta er ástæðan fyrir því að það er talað um að hún sýni ekki nóg og eigi meira inni,“ sagði Bára Kristbjörg Rúnarsdóttir en þær Helena voru sérfræðingar Jóhanns Fjalars Skaptasonar í Bestu mörkunum í gærkvöld, á Sýn Sport Ísland. Brot úr þættinum má sjá hér að neðan. Klippa: Bestu mörkin: Umræða um Ídu „Mér finnst þetta frábær framherjamörk sem hún er að skora. Hún er með auga fyrir þessu og langar að skora,“ sagði Helena. Ída hefur slegið í gegn á þessu ári og frábær frammistaða hennar í byrjunarliði Íslands gegn Spáni í vetur í byrjun mars hefur eflaust eflt sjálfstraustið. „Við ræddum hana svolítið í vor, að þetta væri leikmaður sem við gætum séð eiga stjörnutímabil. Þetta er einn af þessum leikjum sem sýna það, og að hún fer væntanlega erlendis í glugganum núna eða eftir tímabilið,“ bætti Helena við. Hún rifjaði upp að hafa fundist Ída geisla af sjálfstrausti þegar hún lék með Fylki á sínum tíma en að hún hefði hins vegar ekki náð að blómstra með Val í kjölfarið. „Mér fannst þessi tími hennar í Val einkennast af sjálfstraustsleysi. Við sjáum það á öllum aðgerðum. Þá var ekki þessi áræðni í henni. Ég veit að hún var yngri en mér er alveg sama. Mér fannst líkamstjáningin segja mér að henni leið ekkert sérstaklega vel. Um leið og hún skipti yfir í FH 2024 þá sá ég að hún gæti þetta. Þú þarft að finna traust, að þú megir gera hluti,“ sagði Helena og hrósaði Guðna Eiríkssyni, þjálfara FH, í þessum efnum. „Mér fannst hún oft í Val ekki notuð eins og nýttist henni best. Hún var kannski meira í varnarsinnuðu hlutverki á miðjunni, og var aðeins villtari,“ sagði Bára en umræðuna í heild má sjá hér að ofan. Besta deild kvenna FH Bestu mörkin Mest lesið Noregur - England | Heldur norska ævintýrið áfram? Fótbolti Kinu Rochford sagður myrtur Körfubolti Hissa á útspili Haalands Fótbolti Metið kolféll í Laugavegshlaupinu Sport Boltinn í vír og Norðmenn segja algjört hneyksli að markið skyldi standa Fótbolti Súrrealískt að spila golf með Trump Fótbolti Goðsögnin lætur Ancelotti heyra það: „Rífið samninginn hans strax“ Fótbolti Suður-Afríka syrgir landsliðsmann skömmu eftir HM Fótbolti Segir að það þurfi að skipta oftar um gervigras á Íslandi Fótbolti Tindastóll mætti ekki til leiks Íslenski boltinn Fleiri fréttir „Ástæðan fyrir því að það er talað um að hún sýni ekki nóg“ Óðinn óstöðvandi í stórsigri Tindastóll mætti ekki til leiks Tíu ÍR-ingar héldu Þrótturum frá toppsætinu Uppgjörið: Valur - Stjarnan 1-1 - Valskonur enduðu sigurgöngu Stjörnunnar Sjáðu ótrúlega fimmu Ídu Marínar og Fram vinna meistarana Tímabilinu lokið hjá Elíasi sem sótti að markametinu Árni Vilhjálms í Stjörnuna Uppgjör: Þór/KA - Grindavík/Njarðvík 1-0. Margrét með sigurmarkið í upphafi leiks Botnlið Fram vann óvæntan sigur á toppliði Blika Eyjakonur með fyrsta sigurinn í tvo mánuði Skoraði í styrktarleik fyrir móður sína Ungu strákar Blika að leggja lóð sín á vogarskálarnar Styrktarleikur á Selfossi þegar vinaliðin mætast í fyrsta sinn Blikar fá Hlyn heim frá Svíþjóð Hvers vegna tekur Halldór ekki strax við Val? Elías Már sárþjáður og fór af velli Tók upp hanskann fyrir Sigurpál: „Gerir það sem markmenn KR eiga að gera“ Segir að Ungverjarnir hafi verið óheppnir að fá Víking í drættinum Sjáðu enn eitt markið hjá Kennie og Stefan koma Keflavík í efri hlutann Uppgjörið: Keflavík - Fram 1-1 | Heimamenn upp í efri hlutann Amin Cosic orðinn leikmaður Noregsmeistaranna Fór betur en áhorfðist hjá Aroni Snæ Með sitt eigið HM í Bestu deildinni Þór yngri en þegar báðir bræður hans skoruðu sitt fyrsta mark Alex Freyr: „Það er kominn hundur í menn” Völsungsliðin skoruðu sex mörk en fengu bara eitt stig Uppgjörið: ÍBV-Valur 1-0 | Alex Freyr í aðalhlutverki í enn einum Eyjasigri Uppgjörið: ÍA – Breiðablik 1-2 | Endurkomusigur Blika sem spilltu gleðinni á Akranesi Uppgjörið: FH - Stjarnan 2-2 | Jafnt í Krikanum Sjá meira