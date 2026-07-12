Magnaður Sveinn Margeir: „Við eigum fullt inni“

„Þetta var sætt. Loksins skilaði sér þessi vinna sem við erum búnir að leggja inn og gaman að sjá þetta enda svona“, sagði Sveinn Margeir Haukson, leikmaður KA, eftir 3-2 endurkomusigur gegn ÍA í kvöld.
Skagamenn voru með 2-0 forystu allt þar til á 62. mínútu þegar Sveinn skoraði með skoti langt utan af velli. Hann skoraði svo annað mark með skalla áður en Hallgrímur Mar Steingrímsson tryggði sigurinn á lokasekúndum leiksins.
„Mér leið í fyrri hálfleik bara eins og við værum að fara vinna þetta. Lendum undir, leiðinlegt, en ég held að það hafi verið bara barátta og vilji til að koma til baka sem skilaði þessu.“
Þú skorar tvö glæsileg mörk í dag, koma þau beint af æfingasvæðinu? „Nei, eða jú jú þetta er allt af æfingasvæðinu“ sagði Sveinn léttur áður en hann hélt áfram: „Ég klúðraði líka alvöru færi þannig ég þurfti aðeins að gera upp fyrir það.“
Fyrir leikinn í dag hafði KA tapað sex leikjum í röð og var Sveinn því spurður hvað hafi verið öðruvísi í dag.
„Bara halda áfram sko. Það hafa alltaf komið kaflar í seinustu sex leikjum þar sem við annað hvort byrjum ekki leikina eða erum lélegir en í dag fannst mér bara allt liðið vera tilbúið að leggja sig fram og þá uppsker maður með sigri.“
Ertu ánægður með þitt framlag í dag?
„Já, bara nokkuð“, sagði Sveinn hógvær.
KA mætir íBV úti í Eyjum í næstu umferð.
„Við þurfum bara að byggja ofan á þetta og halda áfram að sækja stig. Við eigum fullt inni og stefnum bara á að vinna þar líka.“