Íranir gerðu árásir á bandarískar herstöðvar á Persaflóa í nótt og segja aðgerðirnar svar við árásum Bandaríkjanna fyrr í nótt. Íranski byltingarvörðurinn (IRGC) sagðist í gær hafa lokað fyrir alla umferð á Hormússundi.
Íranir hafi lokað fyrir umferð skipa um Hormússund þangað til „bandarískum afskiptum á svæðinu lýkur,“ að sögn IRGC. Ákvörðunin hafi verið tekin vegna skota í átt að skipi sjóhers Írans á sundinu. Aðgerðastjórn Bandaríkjahers (CENTCOM) greindi frá því að Bandaríkjaher hefði hafið röð árása á Íran á ný, í þriðja skiptið þessari viku. Árásir hersins hafi beinst að 140 írönskum hernaðarskotmörkum til að „draga úr getu Írans til að ráðast á kaupskip sem sigla frjáls um sundið,“ segir í umfjöllun AP.
„Íran fékk enn eitt tækifærið til að sýna fram á að farið væri að viljayfirlýsingunni eftir að hafa verið dregið til ábyrgðar fyrir árásir á kaupskip en hefur aftur brugðist,“ skrifaði CENTCOM í yfirlýsingu sem deilt var á X.
IRGC segir að árásir Bandaríkjanna í nótt hafi beinst að strandstöðvum og fjarskiptaturnum á suðurströnd Íran. Íranir hafi því beint árásum sínum að bandarískri stjórnstöð í Jórdaníu og ratsjárstöð í Kúveit sem svar við árásum Bandaríkjahers. Einnig hafi Íran beint spjótum sínum að Sameinuðu arabísku furstadæmunum, Barein og Óman. Yfirvöld Sameinuðu arabísku furstadæmanna segja loftvarnakerfi landsins hafi verið virkjuð til að verjast árásum Írans en þeir hafi ekki ráðist á ríkið síðan í maí.
Síðan Donald Trump lýsti því yfir fyrr í vikunni að viðræður ríkjanna á milli um tímabundið vopnahlé væri úr sögunni hefur spennan aukist. Abbas Araghchi, utanríkisráðherra Írans, hefur sakað Bandaríkin um brot á bráðarbirgðarsamkomulagi ríkjanna.
Hvað mig varðar þá er bara tímasóun að eiga við þá. Þeir eru lygarar... Það er eitthvað að þeim. Þeir eru klikkaðir. Hvað mig varðar þá er þetta búið,“ sagði Trump í Ankara á miðvikudaginn þar sem leiðtogafundur NATO fór fram fyrr í vikunni.
Umferð á Hormússundi hefur orðið að einu eldfimasta deilumáli átakanna en um fimmtungur allrar olíu og jarðgass heimsins fór um sundið áður en stríðið hófst, að sögn AP. Verð á hráolíu hækkaði um tæp sex prósent í kjölfar ummæla Trumps um endalok umræðna um vopnahlé.
Bandaríkin afturkölluðu undanþágu frá viðskiptaþvingunum á sölu íranskrar olíu á þriðjudaginn eftir að katörsk og sádiarabísk kaupskip urðu fyrir árásum á Hormússundi sem leiddi til raðar hefndarárása Bandaríkjanna og Írans. Undanþágan, sem heimilaði Íran að selja olíu, var hluti af bráðabirgðasamkomulagi um endalok átakanna á milli Bandaríkjanna og Íran.