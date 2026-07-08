Donald Trump Bandaríkjaforseti segir samtal Bandaríkjamanna og Írana vera komið á endastöð. „Ég nenni ekki að fást við þá lengur. Þeir eru úrhrök,“ sagði forsetinn í Ankara í morgun. „Þeir eru veikir, þeir eru grimmir... ofbeldisfullt fólk.“
Trump fór mikinn á blaðamannafundi með Mark Rutte, framkvæmdastjóra Atlantshafsbandalagsins, þar sem hann sagðist meðal annars afar óánægður með bandalagið og einstaka ríki. Á sama tíma lofaði hann Recep Tayyip Erdogan, leiðtoga Tyrklands, og Kína.
Hvað varðar ummæli forsetans um Íran, hvort þetta þýðir að viðræðum milli Bandaríkjanna og Íran verður slitið og vopnahléð mögulega fellt úr gildi, er óvíst. En Trump var vægðarlaus í umsögn sinni.
„Hvað mig varðar þá er bara tímasóun að eiga við þá. Þeir eru lygarar... Það er eitthvað að þeim. Þeir eru klikkaðir. Hvað mig varðar þá er þetta búið,“ sagði forsetinn.
Hvað varðar Nató sagðist hann afar óánægður með það hvernig bandalagsríkin hefðu brugist við hugmyndum hans um að Bandaríkin eignuðust Grænland og með það að þau hefðu neitað að koma Bandaríkjunum til aðstoðar með Íran.
Trump sagði Grænland mikilvægt Bandaríkjunum en ekki Dönum. Bandaríkin væru að verja gríðarlegum fjármunum til að verja Evrópuríkin frá Rússlandi en fengju ekkert í staðinn.
Reiði hans virtist hins vegar sérstaklega beinast gegn Spánverjum en hann sagðist hafa skipað embættismönnum að hætta öllum viðskiptum við Spán.
„Spánn er hræðilegur bandamaður í Nató,“ sagði Trump. „Þeir taka ekki þátt, þeir borga ekki.. Ég vil ekkert með Spán hafa. Hættum öllum viðskiptum við Spán og heimsóknum. Við viljum ekki neitt. Sjáum hvernig þeir koma hlaupandi til baka. Ó, þeir munu koma hlaupandi til baka.“