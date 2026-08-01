„Ég er skrímsli.“ Þetta er Ming Ting Mancel sögð hafa sagt við fyrstu skýrslutöku lögreglu þann 14. júní 2025 eftir að eiginmaður hennar og dóttir fundust látin á hótelherbergi þeirra á Reykjavík Edition-hótelinu um morguninn. Skýrslan var tekin á Landspítalanum þar sem hún lá með stungusár við hjarta.
Þegar lögregla kom inn á hótelherbergið sat Mancel með sýnilegt sár á bringunni og sagði „ég drap tvær manneskjur“ á ensku. Þetta heyrist á upptöku úr búkmyndavélum lögregluþjóns sem í framhaldinu spyr hana hvort hún hafi „drepið tvær manneskjur“.
„Yeee,“ á Mancel þá að hafa svarað hvíslandi. Starfsmaður hótelsins bar vitni um að hún hefði áður hringt í móttökuna, beðið um lögreglu og sjúkralið og ítrekað endurtekið orðin „tvær manneskjur“ á ensku.
Í frumskýrslu lögreglu kemur fram að á gólfinu hafi legið karlmaður sem var orðinn kaldur viðkomu og búið að breiða lak yfir líkama hans. Í rúminu lá kvenmaður sem var orðin föl og leit út fyrir að vera látin.
Í þessari grein er fjallað um sjálfsvíg. Fólki með sjálfsvígshugsanir er bent á upplýsingasíma heilsugæslunnar s.1700, netspjallið heilsuvera.is, Hjálparsíma Rauða krossins s.1717, á netspjallið 1717.is og á Píeta símann s.552-2218.
Héraðsdómur Reykjavíkur hefur dæmt Ming Ting Mancel í tólf ára fangelsi fyrir manndráp og stórfellt brot í nánu sambandi með því að verða 29 ára gamalli dóttur sinni að bana á hótelherberginu. Hún hyggst áfrýja dómnum.
Dómur héraðsdóms var birtur í gær. Mancel neitaði því síðar að hafa orðið fjölskyldu sinni að bana og fullyrti það þennan afdrifaríka morgun „til þess að lögreglan kæmi strax og greiddi úr þessu.“ Hún hafi viljað að þessu lyki sem fyrst og þótt of flókið að útskýra áform fjölskyldunnar og hvað hafi gerst. „En þetta væri ekki rétt. Hið sama ætti við um orð hennar við starfsmenn hótelsins,“ segir í dómnum.
Mancel hefur haldið því fram að fjölskyldan hafi ákveðið að fremja sjálfsvíg saman og verknaðurinn hafi ekki reynst eins auðveldur og þau hafi séð í kvikmyndum.
Héraðsdómur taldi ekki sannað að dóttir þeirra hafi óskað eftir því að foreldrar hennar myndu ráða henni bana eða veitt samþykki sitt fyrir því að þau myndu enda líf hennar.
Þvert á móti séu merki um að hún hafi veitt mótspyrnu á verknaðarstundu. Á sama tíma hafi ýmis gögn legið fyrir sem styðji framburð um að Mancel og eiginmaður hennar hafi verið búin að ákveða að svipta sig lífi.
Gögn benda til að dóttir þeirra hafi verið stungin tvisvar og samkvæmt krufningarskýrslu var snöru brugðið um háls hennar eftir fyrri stunguna og hert að í drjúga stund.
„Á hálsinum hafi verið klórför sem þekkt séu í samhengi við tilraun þolanda til að losa sig úr kyrkingu. Benda áverkar á hálsi brotaþola til þess að hún hafi barist gegn því þegar snöru var brugðið um háls hennar.
Samkvæmt því er fjarstæðukennt að ætla að brotaþoli hafi verið samþykk kyrkingunni, enda hefur ákærða ekki haldið því fram og raunar í framburði sínum ekki viljað eða getað veitt haldbærar upplýsingar sem varpað gætu ljósi á atvik kringum kyrkinguna,“ segir í dómnum.
Að sama skapi sé ekki hægt að byggja á því að eftir kyrkinguna hafi dóttirin óskað eftir því að verða stungin á ný. Réttarlæknir hafi sagt að ólíklegt sé að fyrri stungan hafi haft miklar afleiðingar.
„Var því unnt að bjarga lífi hennar allt fram að seinni stungunni, sem dró hana til dauða. Samkvæmt framangreindu er ósannað að samþykki brotaþola hafi legið fyrir þegar henni var veitt banastungan.“
Ýmis önnur atriði bendi ekki til þess að atburðarásin hafi einkennst af þeirri samstöðu og átakaleysi sem Mancel hafi haldið fram.
Einnig hafi engar skýringar komið fram á því hvers vegna dóttirin var með svefngrímu þegar hún lést, hvers vegna granítplata á baðherbergi brotnaði, á umferð milli hótelherbergja hennar og foreldranna skömmu fyrir klukkan 7 að morgni 12. júní eða hvers vegna dyrum að herbergi hafi verið læst og aflæst á víxl sjö sinnum á milli kl. 12:01 og 16:54 þennan sama dag.
Miðað við framburð Mancel áttu þær hreyfingar í hurðalæsingakerfinu sér stað eftir að dóttir hennar hlaut fyrri stunguna.
Geðlæknir taldi ekkert benda til þess að Mancel hafi verið alls ófær um að stjórna gerðum sínum á verknaðarstundu. Hún sé ekki með alvarlegan geðsjúkdóm og ekkert í hennar sögu bendi til þess að hún hafi átt við geðrænan vanda að stríða um ævina.
Þá taldi hann ekki að Mancel hefði verið „undir hælnum“ á eiginmanni sínum.“ Á hinn bóginn komst héraðsdómur að þeirri niðurstöðu að dóttirin hefði ekki haft mótstöðuþrek gagnvart foreldrum sínum og látið þetta yfir sig ganga.
Að mati héraðsdóms liggur ekkert fyrir um að dóttirin hafi viljað deyja á verknaðarstundu, jafnvel þótt hún hefði tjáð foreldrum sínum áður að hún vildi ekki lifa án þeirra. Mancel hafi lýst því svo að þau hafi ekki einu sinni á verknaðarstundu rætt við hana um að hnífi yrði beitt, heldur hafi henni orðið það ljóst þegar faðir hennar hafi dregið fram hníf.
Mancel hafi vitað að hún væri ekki sátt við það og dóttirin hafi á þessu tímamarki sýnt vanþóknun sína með svipbrigðum. Engu að síður hafi þau látið hana setjast á stól í baðherberginu og þar hafi hún verið stungin með hnífi.
Engin samskipti hafi átt sér stað fyrir stunguna samkvæmt Mancel sem sagði að ákvörðunin hafi þegar verið tekin og ekkert frekar að ræða. Aðferðin skipti ekki máli. Aðspurð hvernig brotaþoli hafi brugðist við fyrri stungunni sagði Mancel: „Hún lét þetta gerast, hún kvartaði ekki“.
Fréttin er í vinnslu.