Innlent

Sumar­hús al­elda á Þing­völlum

Rafn Ágúst Ragnarsson skrifar
Slökkvilið er nú komið á vettvang og vinnur að því að hefta útbreiðslu eldsins.
Slökkvilið er nú komið á vettvang og vinnur að því að hefta útbreiðslu eldsins. Atli Már Halldórsson

Sumarhús er alelda á Þingvöllum. Slökkviliðsmenn eru komnir á vettvang og vinna að því að hefta útbreiðslu eldsins.

Lárus Kristinn Guðmundsson settur slökkviliðsstjóri Brunavarna Árnessýslu segir slökkviliðsmenn að störfum frá Selfossi og Laugarvatni.

Hann segir hafa slasast í eldinum. Ekki liggur fyrir hvort einhver dvelji í sumarhúsinu sem af myndum og lýsingum að dæma er á landi Miðfells við austanvert Þingvallavatn.

Um er að ræða venjulegt sumarhús sem stendur í ljósum logum á Þingvöllum. Lítið liggur fyrir þar sem slökkviliðsmenn eru nýkomnir á vettvang.

Slökkvilið Bláskógabyggð

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið