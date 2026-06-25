Uppgjörið: Breiðablik - Víkingur 1-4 | Flengdu Blika og hafa unnið tólf í röð Kolbeinn Kristinsson skrifar 25. júní 2026 20:53 Vinstri bakvörðurinn Helgi Guðjónsson fór á kostum í kvöld og skoraði tvö lagleg mörk. vísir/Diego Víkingur vann sannfærandi 4-1 sigur á Breiðabliki á Kópavogsvelli í 12. umferð Bestu deildar karla. Helgi Guðjónsson skoraði tvö mörk fyrir gestina og þeir Aron Elís Þrándarson og Gylfi Þór Sigurðsson bættu við mörkum áður en Arnar Bjarki Gunnleifsson minnkaði muninn fyrir Blika seint í leiknum. Víkingar byrjuðu af krafti og veislan heldur áfram Það var mikið tempó og ákefð í fyrri hálfleik á Kópavogsvelli þar sem Víkingar fóru hátt upp á völlinn og stýrðu leiknum að mestu leyti. Gestirnir höfðu verið að hóta marki í aðdragandanum og það kom á 8. mínútu. Gylfi Þór Sigurðsson var á meðal markaskorara í kvöld.vísir/Diego Aron Elís Þrándarson sendi þá stórfína sendingu frá hægri inn á fjærsvæðið þar sem Helgi Guðjónsson var mættur. Helgi tók boltann í fyrsta með vinstri fæti og kláraði færið vel með hnitmiðuðu skoti út við stöng, ekki of föstu en nákvæmu. Heimamenn áttu sínar hornspyrnur, marktilraunir og skyndisóknir og eins marks forysta var lítið forskot í stóra samhenginu. Leikurinn var því galopinn þegar flautað var til hálfleiks. Valdimar Þór Ingimundarson í slag við Arnór Gauta Jónsson á Kópavogsvelli í kvöld.vísir/Diego Víkingar gengu frá leiknum með þremur mörkum á tólf mínútum Víkingar tóku afgerandi skref í átt að sigrinum á 63. mínútu. Karl Friðleifur tók þá sprett upp hægri kantinn, fór inn á völlinn og sendi boltann á fjærstöngina þar sem Aron Elís Þrándarson var nánast einn og ódekkaður. Aron Elís kláraði af stakri prýði og var síðan skipt beint af velli í kjölfarið þegar Víkingur gerði tvöfalda skiptingu. Á 70. mínútu fékk Víkingur vítaspyrnu þegar Arnór Gauti braut á Elíasi Má innan vítateigs. Ívar Oddur benti réttilega á punktinn og Gylfi Þór Sigurðsson steig upp. Hann sýndi yfirvegun og skoraði fram hjá Antoni Ara í marki Breiðabliks. Aðeins fimm mínútum síðar bætti Helgi Guðjónsson við sínu öðru marki. Hann fékk sendingu inn á vítateig frá Óskari, lagði boltann fyrir sig og kláraði í hornið. Úrslit leiksins endanlega ráðin. Breiðablik náði að minnka muninn mínútu síðar þegar Arnar Bjarki Gunnleifsson skoraði vel gert mark. Það reyndist þó of lítið og of seint fyrir Blika, en markið var jákvæður punktur hjá þessum stórefnilega leikmanni. Niðurstaðan var 4-1 sigur Víkinga í Kópavogi eftir öfluga frammistöðu þar sem gestirnir tóku öll völd í seinni hálfleik og gengu sannfærandi frá leiknum. Ágúst Orri Þorsteinsson og félagar máttu sín lítils gegn meisturunum í kvöld.vísir/Diego Atvik leiksins Tíu mínútna kafli í síðari hálfleik þegar Víkingar skora þrjú mörk og stúta leiknum. Fyrst Aron Elís, svo Gylfi úr vítaspyrnu og loks Helgi Guðjónsson. Skák og mát. Stjörnur og skúrkar Aron Elís var frábær með mark og stoðsendingu. Helgi Guðjónsson með tvö góð mörk. Gylfi og Daníel Hafsteins eru vélar á miðsvæðinu. Stórkostlegt Víkingslið. Hjá Breiðablik fær Arnar Bjarki útnefningu fyrir sitt mark. Arnór Gauti er skúrkur fyrir að brjóta klaufalega á Elíasi Má sem færði Víkingum vítaspyrnu á silfurfati, Það var full stúka á Kópavogsvelli í stórleiknum en stuðningsmenn Breiðabliks fengu margir nóg þegar á leið og yfirgáfu svæðið.vísir/Diego Dómarinn Fín vakt í kvöld hjá Ívari Oddi og hans teymi. Leikurinn fékk heilt yfir að flæða prýðilega og stóru ákvarðanirnar eftir bókinni. Einkunn átta. Stemning og umgjörð Fínn andi á Kópavogsvelli í kvöld, vel mætt eða 1.375 áhorfendur sem fengu flottan leik. Það var bjart og fallegt úti um að litast og umgjörðin í efsta flokki í Kópavoginum. Ólafur Ingi: Lærum helling af þessu einvígi og mætum galvaskir á sunnudaginn Ólafur Ingi Skúlason, þjálfari Breiðabliks, sagði Blika þurfa að læra hratt af 4-1 tapinu gegn Víkingi á Kópavogsvelli í kvöld. Liðin mætast aftur strax á sunnudaginn, þá í undanúrslitum bikarsins. „Heilt yfir fannst mér leikurinn bara vera í nokkru jafnvægi,“ sagði Ólafur Ingi eftir leik. „Þeir byrja auðvitað betur en við og komast yfir. Mér fannst við svara því vel. Við fáum nokkra möguleika þar sem við erum klaufar að skapa góð færi.“ Blikar fóru inn í síðari hálfleikinn einu marki undir og Ólafur Ingi var ánægður með hvernig liðið kom út eftir hlé. Ólafur Ingi Skúlason sá sína menn tapa í kvöld en það er stutt í næsta leik.vísir/Diego „Við komum nokkuð sterkt út í seinni hálfleik, fannst mér líka. Mér fannst við bara líklegir til þess að jafna leikinn.“ Annað mark Víkinga breytti hins vegar gangi leiksins. Eftir það dró úr krafti heimamanna á sama tíma og gestirnir gengu á lagið. „Svo fá þeir þetta mark í 2-0 og þá minnkaði orkustigið aðeins hjá okkur. Þeir fá á sama tíma sjálfstraust og við náum ekki alveg að klukka þá eins og við gerðum fram að því.“ Víkingar bættu fljótlega við þriðja markinu úr vítaspyrnu og því fjórða í kjölfarið. Ólafur Ingi viðurkenndi að Blikar hefðu ekki brugðist nógu vel við öðru marki gestanna. „Við brugðumst ekki nógu vel við marki tvö, það er klárt. Við spiluðum þetta svolítið upp í hendurnar á þeim og vorum farnir að reyna aðeins á erfiða hluti til þess að snúa leiknum við. Það gekk ekki fyrir okkur en aftur á móti gekk það hjá þeim.“ Hann segir lærdóminn þurfa að koma fljótt, enda stutt í næsta leik gegn sama andstæðingi. „Það er bara eitthvað sem við tökum með okkur og þurfum að læra af, og læra hratt.“ Á sunnudaginn mætast liðin aftur í undanúrslitum bikarsins, þar sem leikið verður til þrautar. Ólafur Ingi segir Blika hlakka til verkefnisins. „Þetta er náttúrulega bara undanúrslitaleikur í bikarnum. Við hlökkum bara til. Við erum strax að fara að recovera, það er stutt í hann, þannig að við þurfum bara að vera klárir í það.“ Sölvi Geir: „Ætlar þetta partý engan enda að taka?“ - „Vonandi ekki“ Sölvi Geir Ottesen, þjálfari Víkinga, var ánægður með úrslitin eftir 4-1 sigur á Breiðabliki í Kópavogi í kvöld en sagði frammistöðu sinna manna í fyrri hálfleik hafa verið langt frá því sem liðið vill bjóða upp á. Sigurinn var sá tólfti í röð hjá Víkingum og þegar Sölvi var spurður hvort partýið ætlaði engan enda að taka svaraði hann: „Vonandi ekki. Úrslitin voru svo sannarlega góð í dag.“ Þrátt fyrir öruggan sigur var Sölvi ekki sáttur með allan leik sinna manna. „Frammistaðan í fyrri hálfleik var alls ekki nógu góð hjá okkur. Við vorum mjög ólíkir sjálfum okkur, langt frá mönnunum, með mistakasendingar og það var bara eins og eftir fyrstu 20 mínúturnar, sem voru þokkalegar hjá okkur, þá fórum við að halda að þetta væri léttara og fórum að slaka á.“ Hann segir það ekki vera þann staðal sem Víkingar vilji halda. „Það er ekki standardinn sem við viljum bjóða upp á. Við vorum ósáttir með hvernig fyrri hálfleikurinn spilaðist en við sýndum góð viðbrögð í seinni hálfleik.“ Sölvi Geir Ottesen ánægður með sigurinn í kvöld.vísir/Diego Sölvi var sérstaklega ánægður með áhrifin sem varamennirnir höfðu á leikinn. „Innkoman, sérstaklega hjá varamönnunum, var mjög góð. Þeir breyttu dálítið orkustiginu í leiknum hjá okkur. Eins og ég segi, úrslitin góð en spilamennskan, sérstaklega í fyrri hálfleik, er ekki það sem þú vilt ná sáttum með.“ Aron Elís Þrándarson lék rúmar 60 mínútur, skoraði og lagði upp mark. Sölvi segir hann vera að komast í betra stand með hverjum leik. „Hann er alltaf að koma í betra og betra stand og form. Hann er að skila mörkum sem er bara jákvætt fyrir okkur.“ Aron hefur glímt við erfið meiðsli en er nú farinn að minna á sig á nýjan leik. „Hann er búinn að bíða þolinmóður. Hann lenti náttúrulega í slæmum meiðslum og er búinn að vera varkár, en núna er hann bara full on fit og tilbúinn að gefa allt í þetta.“ Sölvi segir Víkinga hafa saknað krafta Arons. „Við erum að sjá betur og betur hversu öflugur Aron er. Við erum búin að sakna hans dálítið og það er hrikalega ánægjulegt að sjá hann vera kominn í þennan gír.“ Víkingar mæta Breiðabliki aftur strax á sunnudaginn á Kópavogsvelli, þá í öðrum stórleik. Sölvi segir undirbúninginn fyrst og fremst snúast um endurheimt. „Já, nokkurn veginn þannig,“ sagði hann spurður hvort næstu dagar færu í ísböð, recovery og góða næringu. „Nú er stutt á milli leikja og þá skiptir aðalatriðið máli; að hlaða vel, recovera vel og gera allt í okkar valdi til þess að vera klárir í þennan mikilvæga leik sem er næst á sunnudag.“ Besta deild karla Breiðablik Víkingur Reykjavík