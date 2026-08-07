Hefur 39 sinnum skipt um lið á ferlinum

Zeph Thomas frá Sankti Kristófer og Nevis hefur verið duglegur að skipta um lið á sínum ferli. Hann er 36 ára en á átján ára ferli hefur hann skipt um lið 39 sinnum.
Zeph Thomas á einn ótrúlegasta fótboltaferil heimsins en hann hefur spilað fyrir fjölda liða. Hann hefur skipt 39 sinnum um lið en hann hefur farið og komið aftur oft til sama liðsins. Hann gekk til liðs við Rossington Main fimm sinnum, Mickleover Sport fjórum sinnum og Frickley Athletic þrisvar svo eitthvað sé nefnt.
Nú er Thomas spilandi þjálfari Dearne & Districk sem spilar í níundu efstu deild Englands. Hann hefur verið þar síðan árið 2024 og virðist kunna ágætlega við sig þar. Á morgun spilar liðið sinn fyrsta leik í F.A.-bikarnum en ekki er langt síðan liðið var í utandeildinni.
Thomas hefur þroskast mikið með tímanum en hann minnist þess þegar hann var ungur að hann hafi ekki verið með rétta hugarfarið.
„Ég man eftir að hafa skorað í æfingaleik og átti að fara á hlaupaæfingu daginn eftir. Á þeim tíma fannst mér ég ekki þurfa að gera það. Ef ég hefði verið með betra hugarfar þá hefði þetta verið allt í lagi.“
Lengstan hluta ferilsins spilaði Thomas í utandeildum Englands og var liðið þar sem hann eyddi mestum sínum tíma hjá Brighouse Town. Í seinna skiptið sem hann spilaði fyrir liðið var hann leikmaður þar frá 2020-2023.