Víkingur tapaði verðskuldað 3-0 fyrir Thun frá Sviss í fyrri leik liðanna í forkeppni Evrópudeildarinnar í kvöld. Þó voru Víkingar hársbreidd frá því að fara með eins marks mun í Víkina eftir viku.
Víkingur mætti til leiks í Evrópudeildina í kvöld eftir að hafa fallið naumlega úr leik fyrir Ísraelsmeisturum Hapoel Be‘er Sheva fyrir viku síðan. Thun var andstæðingur kvöldsins, lið sem varð svissneskur meistari í fyrsta sinn í sögunni síðasta vor og var jafnframt að taka þátt í Evrópukeppni í fyrsta sinn í sjö ár.
Víkingar breyttu til í uppleggi og Sveinn Gísli Þorkelsson var með þeim Gunnari Vathamar og Oliver Ekroth í vörn liðsins á meðan Karl Friðleifur Gunnarsson og Helgi Guðjónsson voru vængbakverðir.
Það virtist taka Víkinga smá tíma að finna takt í kerfinu og Thun fékk tvö fín færi í byrjun leiks. Heimamenn töpuðu 6-0 fyrir Young Boys í svissnesku deildinni á sama heimavelli um helgina og virtust ákveðnir í því að gefa stuðningsmönnum sínum meira fyrir augað í kvöld.
Thun-liðið spilaði vel en tvö mörk liðsins í fyrri hálfleik komu hins vegar bæði eftir föst leikatriði. Varnarmaðurinn Jan Bamert skoraði það fyrra með skalla eftir hornspyrnu á 19. mínútu og sex mínútum síðar skoraði framherjinn Brighton Labeau eftir aukaspyrnu þar sem hann fékk heldur mikinn tíma til að taka boltann niður og leggja hann í markið frá markteig.
Víkingi tókst að minnka muninn með marki Stígs Diljan Þórðarsonar eftir skyndisókn eftir rúmlega hálftíma leik en það var dæmt af vegna brots Arons Elíss Þrándarsonar í aðdragandanum. Varnarmaður Thun reif heldur mikið í Aron Elís sem hélt í treyju hans á móti en markið dæmt af.
Thun var umtalsvert sterkari aðilinn og sleit töturlega Víkinga í sundur. Liðið hefði getað bætt við mörkum úr opnum leik en staðan verðskuldað 2-0 í hálfleik.
Víkingar gerðu breytingu í hálfleik þar sem Valdimar Þór Ingimundarson kom inn fyrir Svein Margeir Hauksson. Liðinu gekk betur að halda í boltann en það vantaði bit fram á við.
Leikmenn Thun slökuðu á hápressu sinni og lækkuðu tempoið í leiknum. Þeir voru í þægilegri stöðu og reyndu að beita skyndisóknum þegar boltinn vannst.
Víkingar spiluðu betur eftir hlé en tilfinningin var að það væri að stórum hluta vegna þess hve heimamenn tóku fótinn af bensíngjöfinni.
Það var ekki fyrr í blálok leiks að Víkingar ógnuðu marki Thun og fengu einhver færi af viti. Valdimar Þór Ingimundarson skaut í stöng utan teigs seint í leiknum og svo í blálokin skallaði Róbert Orri Þorkelsson boltann beint á markvörð Thun þegar hann var aleinn á markteig eftir horn.
Það var eina raunverulega færi Víkinga í leiknum og fór forgörðum. Þeim refsaðist fyrir skömmu síðar en í blálok uppbótartíma skoraði Fabio Saiz laglegt mark utan teigs og innsiglaði 3-0 sigur Thun sem er þar með gott sem búið að klára einvígið.
Færi Róberts Orra eftir hornspyrnuna á 91. mínútu. Víkingar klaufar að fá svo á sig þriðja markið í lokin. Það setur allt aðra mynd á leikinn í Víkinni næst.
Heilt yfir litið var Thun hins vegar miklu betri aðilinn gegn bitlausum Víkingum.
Fáir sem fá lof í liði Víkings í dag. Gylfi Þór Sigurðsson hefur átt betri leiki í Víkingstreyjunni og það kom ekkert út úr Sveini Margeiri sem var skipt af velli í hléi. Varnarmenn Víkings ekkert spes heldur.
Víkingur virtist einfaldlega hafa mætt ofjarli sínum í dag.
Giorgi Kruashvili frá Georgíu dæmdi leikinn og gerði það nokkuð vel. Víkingar eru eflaust ósáttir við markið sem tekið var af þeim í fyrri hálfleiknum þar sem báðir brutu. Það hefði eflaust sett aðra mynd á leikinn.
Hálftóm stúka en þeir sem mættu voru með læti. Stúka aftan annars marksins full af bullum sem sungu og trölluðu allan leikinn.