Íslenski boltinn

Tveir er­lendir leik­menn yfir­gefa Kefla­vík

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Halid Alghoul og Mirsad Basic eru báðir á heimleið en þeim tókst ekki að vinna sér sæti í byrjunarliði Keflavíkur í Bestu deildinni í sumar.
Halid Alghoul og Mirsad Basic eru báðir á heimleið en þeim tókst ekki að vinna sér sæti í byrjunarliði Keflavíkur í Bestu deildinni í sumar. @keflavikfc

Vængmaðurinn Halid Alghoul og markvörðurinn Mirsad Basic hafa báðir spilar sinn síðasta leik fyrir Keflavík í Bestu deild karla en félagið tilkynnti um brottför þeirra beggja í dag.

Knattspyrnudeild Keflavíkur og Halid Alghoul hafa komist að samkomulagi um að rifta samningi hans við félagið þar sem Halid heldur á önnur mið.

Þar kemur einnig fram að leiðir Keflavíkur og Mirsad Basic skilja að sinni. Mirsad er óskað góðs gengis á nýjum vettvangi.

Halid Alghoul hefur aðeins komið við sögu í níu leikjum og aðeins spilað 87 mínútur en Mirsad Basic hefur ekki spilað í Bestu deildinni í sumar.

Besta deild karla Keflavík ÍF

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