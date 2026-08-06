Vængmaðurinn Halid Alghoul og markvörðurinn Mirsad Basic hafa báðir spilar sinn síðasta leik fyrir Keflavík í Bestu deild karla en félagið tilkynnti um brottför þeirra beggja í dag.
Knattspyrnudeild Keflavíkur og Halid Alghoul hafa komist að samkomulagi um að rifta samningi hans við félagið þar sem Halid heldur á önnur mið.
Þar kemur einnig fram að leiðir Keflavíkur og Mirsad Basic skilja að sinni. Mirsad er óskað góðs gengis á nýjum vettvangi.
Halid Alghoul hefur aðeins komið við sögu í níu leikjum og aðeins spilað 87 mínútur en Mirsad Basic hefur ekki spilað í Bestu deildinni í sumar.
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