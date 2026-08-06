„Ég veit það ekki. Jóhann [þjálfari Þróttar] segir nei, ég segi nei, örugglega ekki. Á ég ekki að segja að þetta hafi verið ósanngjarnt,“ sagði Óskar Smári Haraldsson, þjálfari Stjörnunnar, eftir 1-1 jafntefli í Garðabænum þar sem Þróttur fór illa með yfirburðastöðu sína í fyrri hálfleik.
Markalaust var í hálfleik þrátt fyrir mikla yfirburði Þróttar í leiknum. Síðari hálfleikurinn jafnaðist út og var það þá helst fyrir tilstilli fyrsta marks leiksins sem var Stjörnunnar og kom snemma í síðari hálfleiknum.
„Við vorum bara flatar í fyrri hálfleik og lélegar. Mér fannst engin ákefð í því sem við vorum að gera og við vorum bara langt frá hvor annarri og bendandi fingrum. Við fengum samt þrátt fyrir það langbesta færi fyrri hálfleiks,“ sagði Óskar Smári um fyrri hálfleikinn hjá sínum konum.
„Mér fannst Þróttaraliðið gott í dag, mér fannst þær spila vel. Við vorum ekki upp á okkar besta með boltann í dag. Fyrri hálfleikur var slakur og Þróttarar hefðu getað verið 3-1 yfir í hálfleik. Í seinni hálfleik fannst mér þetta töluvert betra hjá okkur og úr varð skemmtilegur og jafn leikur sem endaði með jafntefli.“
Jafnteflið í kvöld er það fimmta sem Stjarnan gerir á tímabilinu sem Óskar Smári er kominn með nóg af.
„Óþolandi að vinna ekki heima. Fokking óþolandi. Við erum búin að gera nóg af jafnteflum, erum búin að gera allt of mikið af jafnteflum. Við þurfum að breyta þessu yfir í sigra.“
Stjarnan skoraði snemma í síðari hálfleik og var Óskar Smári afar sáttur með það.
„Ég var ánægður með mínar stúlkur þar. Loksins settu þær boltann niður og spiluðu á næsta leikmann og fóru svo í gegnum sendingu sem var on. Við vorum búin að vera að þvinga hluti og sparka langt í burtu. Ég fékk strax svar frá liðinu mínu eftir hálfleiksræðuna, sem var gott. Það benti ekkert til að Þróttur væri að fara að jafna þennan leik, við vorum bara með þær í teskeið í seinni hálfleik. Svo slökkvum við á okkur einu sinni í varnarleiknum og þær jöfnuðu og svo var bara ping-pong í lokin sem hefði getað farið báðum megin,“ sagði Óskar Smári að lokum.