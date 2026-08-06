Fótbolti

Þakkar FIFA fyrir greiðslu sem birtist allt í einu eftir gagn­rýnina

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Ali prins Al Hussein, forseti knattspyrnusambands Jórdaníu, með Gianni Infantino, þá nýkjörnum forseta FIFA, á ársþingi Alþjóðaknattspyrnusambandsins 2016.
Ali prins Al Hussein, forseti knattspyrnusambands Jórdaníu, með Gianni Infantino, þá nýkjörnum forseta FIFA, á ársþingi Alþjóðaknattspyrnusambandsins 2016. EPA/ENNIO LEANZA

Ali prins Al Hussein, sem er einnig forseti knattspyrnusambands Jórdaníu, þakkar fyrir að knattspyrnusambandið hans hafi fengið greitt fyrir þátttöku sína í Arabíska bikarnum – þó að hún hafi komið átta mánuðum of seint.

„Þakkir til stjórnar FIFA fyrir að greiða skyndilega peningana sem þeir skulduðu leikmönnum okkar og starfsfólki fyrir að komast í úrslitaleikinn í Arabíska bikarnum í desember síðastliðnum. Peninga sem við hefðum átt að fá fyrir átta mánuðum,“ skrifaði Ali prins Al Hussein á samfélagsmiðla sína.

Ali Hussein, sem áður var varaforseti FIFA, sakaði Infantino um fjárkúgun fyrr í vikunni en samkvæmt honum vildi Infantino fá stuðningsyfirlýsingu í forsetastólinn áður en hann greiddi það sem FIFA skuldaði Jórdönum.

Ali Hussein hefur ekki breytt um skoðun þótt peningarnir séu loksins komnir inn á reikninginn.

„Það breytir þó ekki þeim alvarlegu áhyggjum sem við í fótboltaheiminum höfum af stjórn FIFA, né því sem knattspyrnusamband okkar hefur áður orðið fyrir,“ skrifar Al Hussein á X-síðu sína, þar sem hann segir að þeir muni áfram ekki styðja Infantino.

FIFA Jórdanía

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