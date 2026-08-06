Ali prins Al Hussein, sem er einnig forseti knattspyrnusambands Jórdaníu, þakkar fyrir að knattspyrnusambandið hans hafi fengið greitt fyrir þátttöku sína í Arabíska bikarnum – þó að hún hafi komið átta mánuðum of seint.
„Þakkir til stjórnar FIFA fyrir að greiða skyndilega peningana sem þeir skulduðu leikmönnum okkar og starfsfólki fyrir að komast í úrslitaleikinn í Arabíska bikarnum í desember síðastliðnum. Peninga sem við hefðum átt að fá fyrir átta mánuðum,“ skrifaði Ali prins Al Hussein á samfélagsmiðla sína.
Thank you to the FIFA administration for suddenly this morning delivering what was owed to our players and coaching staff, for the Jordan National team’s accession to the final of the FIFA Arab Cup in Qatar last December. This was funding that should have been received 8 months…— Ali Al Hussein (@AliBinAlHussein) August 6, 2026
Thank you to the FIFA administration for suddenly this morning delivering what was owed to our players and coaching staff, for the Jordan National team’s accession to the final of the FIFA Arab Cup in Qatar last December. This was funding that should have been received 8 months…
Ali Hussein, sem áður var varaforseti FIFA, sakaði Infantino um fjárkúgun fyrr í vikunni en samkvæmt honum vildi Infantino fá stuðningsyfirlýsingu í forsetastólinn áður en hann greiddi það sem FIFA skuldaði Jórdönum.
Ali Hussein hefur ekki breytt um skoðun þótt peningarnir séu loksins komnir inn á reikninginn.
„Það breytir þó ekki þeim alvarlegu áhyggjum sem við í fótboltaheiminum höfum af stjórn FIFA, né því sem knattspyrnusamband okkar hefur áður orðið fyrir,“ skrifar Al Hussein á X-síðu sína, þar sem hann segir að þeir muni áfram ekki styðja Infantino.