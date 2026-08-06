Niðurstaðan á Samsung-velli var 1-1 þegar Stjarnan og Þróttur mættust í kvöld í Bestu deild kvenna. Þrátt fyrir mikla yfirburði gestanna í fyrri hálfleik var staðan markalaus í hálfleik, en bæði mörk leiksins komu í þeim síðari.
Gestirnir í Þrótti voru hreinlega óheppnir að hafa ekki komist yfir í fyrri hálfleik. Liðið komst í margar góðar stöður í fyrri hálfleiknum.
Katie Cousins átti til að mynda nokkur góð skot fyrir utan teig, þar á meðal eitt sem small í stönginni.
Á 17. mínútu tókst Björgu Gunnlaugsdóttur á einhvern ótrúlegan hátt ekki að skora af um tveggja metra færi, en Bridgette Nicole Skiba markvörður Stjörnunnar varði skalla hennar í horn.
Auk þess fékk Þróttur sjö hornspyrnur í fyrri hálfleik sem ekki tókst að nýta, þótt sumar þeirra hafi skapað töluverða hættu.
Stjarnan fékk þó einhver færi í fyrri hálfleiknum, þótt þau hafi verið af skornum skammti. Murielle Tiernan átti t.a.m. að skora þegar hún slapp ein í gegn á 24. mínútu en skot hennar fór beint á Mollee Swift í marki Þróttar.
Staðan því markalaus í hálfleik.
Síðari hálfleikurinn hófst með hvelli en eftir aðeins um fjögurra mínútna leik skoraði Stjarnan. Fanney Lísa Jóhannesdóttir slapp þá ein í gegn og skoraði af miklu öryggi fram hjá Mollee Swift, sem virtist vera límd við marklínuna í marki Þróttar.
Eftir markið kom mikil deyfð yfir leikinn og lítið gerðist annað en að hver hellidemban kom hver á fætur annarri yfir Samsung-völlinn.
Það var ekki fyrr en á 71. mínútu að það dró til tíðinda. Björg Gunnlaugsdóttir tók þá við hárri sendingu inn á teig Stjörnunnar þar sem hún var ein og óvölduð. Eftir móttökuna kláraði hún færið af kostgæfni. Allt var orðið jafnt.
Bæði lið fengu tækifæri til að stela sigrinum undir lokin en hvorugu liði tókst þó að skapa sér afgerandi færi á lokakaflanum og niðurstaðan því jafntefli.
Mark Stjörnunnar strax eftir hálfleikinn breytti allri leikmynd leiksins. Eftir að hafa verið í miklum erfiðleikum í fyrri hálfleik var markið sú vítamínssprauta sem liðið þurfti til þess að sýna betri frammistöðu í síðari hálfleik og á endanum til þess að ná í eitt stig.
Katie Cousins er leiknasti leikmaður deildarinnar og sýndi hún enn og aftur snilli sína í kvöld. Þvílíkur leikmaður. Hún var óheppin að ná ekki að skora fyrir Þrótt í fyrri hálfleiknum.
Fanney Lísa markaskorari Stjörnunnar var hættulegasti leikmaður heimakvenna og átti fínar rispur í leiknum. Flestar af þeim sóknum sem Stjarnan kom sér í fóru í gegnum hana.
Murielle Tiernan í framlínu Stjörnunnar átti ekki sinn besta dag. Hún var í vandræðum með að halda boltanum og náði lítið að tengja við meðspilara sína. Hún klúðraði þar að auki sennilega besta færi leiksins.
Ásmundur Þór Sveinsson átti allt í lagi frammistöðu í kvöld, ekkert meira en það. Engin stór atvik og leikurinn rann nokkuð vel, en Ásmundur Þór lét þó fullmörg brot fá að viðgangast. Ekki var oft flautað á peysutog og hrindingar t.a.m.
Rúmlega hundrað manns voru á þessum leik í grenjandi rigningu í Garðabænum. Umgjörðin var góð og stuðningsmenn gestanna sérstaklega flottir.
„Fyrsta tilfinning eftir þennan leik er að ég er ótrúlega svekkt og pirruð,“ sagði svekktur fyrirliði Þróttar, Álfhildur Rósa Kjartansdóttir, eftir leikinn.
„Við fengum urmul af færum í fyrri hálfleik og miðað við hvernig fyrri hálfleikurinn spilaðist þá fannst mér að við hefðum átt að ná að vinna þennan leik.“
En hvað vantaði upp á í þessum fyrri hálfleik sem var markalaus?
„Það var bara algjörlega það að koma boltanum í netið. Við komum okkur í góðar stöður og vorum að spila vel upp völlinn, færa boltann vel. Það vantaði aðeins upp á ákvörðunartöku á síðasta þriðjungi sem varð til þess að við náðum ekki að koma boltanum í netið.“
„Það er alltaf vont að fá mark á sig, en við erum með gott hugarfar og mér fannst við stíga upp eftir það og sérstaklega undir lokin þá vorum við aftur komnar með yfirhöndina. Þetta var erfitt og óþarfa mark að fá á sig. Mjög pirrandi.“
Þróttara er byrjað að lengja eftir sigri.
„Ég ber virðingu fyrir öllum stigum og þetta er gott lið sem við erum að keppa við, en mér fannst við klárlega eiga að vinna þennan leik og fá þessi þrjú stig og við þurfum virkilega á því að halda. Það er langt síðan síðasti sigur var. Það er pínu pirrandi.“