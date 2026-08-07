Taylor Kane, varamarkvörður Breiðabliks í Meistaradeildarverkefni liðsins í Kasakstan, kom inn sem útileikmaður í þunnskipuðu Blikaliði í leik við Dinamo Minsk. Framlenging stendur yfir í leiknum þegar fréttin er skrifuð.
Athygli vakti að aðeins 16 leikmenn fóru fyrir hönd Breiðabliks til Kasakstan þar sem liðið tók þátt í fjögurra liða umspili um sæti í næstu umferð keppninnar. Í hluta Blika voru kasöksku meistararnir í Aktobe, sem unnu Blika fyrr í vikunni, svissnesku meistararnir Servette og hvítrússnesku meistararnir í Dinamo Minsk sem Blikakonur etja kappi við þennan morguninn.
Í leiknum kom Taylor Kane, varamarkvörður Breiðabliks, inn á sem útileikmaður fyrir Katelyn Duong á 82. mínútu. Aðeins fimm voru á bekk Breiðabliks og allar fimm komu inn á. Á sama tíma og Kane kom inn gerði Dóróthea Haraldsdóttir það einnig.
Í hálfleik höfðu Agla María Albertsdóttir, Karitas Tómasdóttir og Líf Joostsdóttir van Bemmel komið af fimm manna bekk Breiðabliks.
Allt stefndi í sigur Dinamo en Agla María jafnaði á 90. mínútu, 2-2, en Breiðablik hafði verið manni fleiri frá 16. mínútu. Framlenging stendur yfir og leikurinn í beinni á Sýn Sport Ísland.
Leikurinn við Dinamo Minsk er upp á það hvort liðanna fer í undankeppni Evrópudeildarinnar en FH á þegar sæti þar.